Badhütte Rorschach bekommt neues Dach in Spezialfarbe

Rorschach «Leute müssen sich wahrscheinlich zuerst daran gewöhnen»: Badhütte bekommt neues Dach in Spezialfarbe Für ihr 100-Jahr-Jubiläum 2024 bekommt die Badhütte in Rorschach ein neues Dach. Herbert Schmelzer von der Stadt Rorschach erklärt, welche Farbe es haben wird und wieso darauf keine Solaranlagen installiert werden. Judith Schönenberger 06.03.2023

Noch ist das Dach der Badhütte braun, ab nächstem Frühjahr dann dunkelrot. Bild: Reto Martin

Nach fast hundert Jahren bekommt die Badhütte in Rorschach ein Facelifting: ein neues Dach, einen neuen Fassadenanstrich und ausgebesserte Stützen. Das Ganze wird maximal 575’000 Franken kosten: 375’000 Franken waren dafür bereits im Budget 2022 vorgesehen, die restlichen 200’000 Franken sind Teil des Budgets 2023. Wenn die Rorschacherinnen und Rorschacher am 28. März darüber entscheiden, entscheiden sie gleichzeitig über das Verjüngungsprogramm für die Badhütte.

Wird der Betrag im Budget gutgeheissen, startet die Dachsanierung diesen Herbst. Dann beginnt die Firma Streule & Alder AG aus Rorschach damit, die 1000 Quadratmeter Dach ab- und neu einzudecken. Die Arbeiten werden laut Herbert Schmelzer, Abteilungsleiter Liegenschaften und Parkierung in Rorschach, vier bis fünf Monate dauern.

Neue Dachfarbe ist gewöhnungsbedürftig

Herbert Schmelzer, Abteilungsleiter Liegenschaften in Rorschach. Bild: PD

«An das neue Dach werden sich die Leute wahrscheinlich zuerst gewöhnen müssen», sagt Schmelzer. Denn die Farbe der Faserzementplatten sei zwar dem jetzigen Dach nachempfunden, allerdings bevor Wind und Wetter es verfärbten. «Mittlerweile ist das Dach vermoost und es hat 100 Jahre darauf geregnet», sagt Schmelzer. Die Originalfarbe sei nur noch dort zu sehen, wo die Dachziegel übereinander liegen.

Die Firma Eternit aus Glarus hat an diesen Stellen Proben genommen und davon ausgehend einen Farbton speziell für die Badhütte entwickelt. Diese Farbe sei ein «Dunkel-Bordeauxrot», sagt Schmelzer.

Die Platte in der Mitte unter den zwei Fenstern zeigt, welche Farbe das neue Badhütten-Dach haben wird. Bild: PD

Auch Betonstelzen brauchen Pflege

Neben dem Dach wird auch die Fassade der Badhütte aufgefrischt, allerdings nur auf der südlichen Seite, die dem Ufer zugewandt ist. «Dort kommen wir nur über ein Gerüst an die Fassade», sagt Schmelzer. Deshalb nutze man den Zeitpunkt der Dachsanierung, um die Südfassade neu zu lasieren. Das heisst, die Aussenwand der Badhütte wird mit einer durchsichtigen Schutzschicht gestrichen. Farbe sei dabei aber nicht mit im Spiel, das Holz behalte seinen dunklen Ton.

Ebenfalls ausgebessert werden die Betonstützen, die die Badhütte über Wasser halten. An einigen Stellen sei der Beton abgeplatzt, weshalb das Eisen hervorschaue, sagt Schmelzer. Damit dieses nicht roste, werden die Stelzen neu verputzt. Dafür ist ein niedriger Wasserstand nötig. «Die Arbeiten an den Betonstützen werden voraussichtlich in Februar 2024 stattfinden.»

Die Südseite der Badhütte erhält eine neue Lasur, die Betonstelzen werden ausgebessert. Bild: Andrea Tina Stalder

Facebook-Nutzer fordert Photovoltaikanlage auf dem Dach

In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Rorschach, wenn» bemängelt ein Nutzer in einem Beitrag, dass auf der Badhütte keine Photovoltaikziegel oder -panels montiert werden. «Unverständlich!», findet er. Eine weitere Facebook-Nutzerin, die den Beitrag kommentiert, fände Photovoltaikpanels ebenfalls «ideal».

Herbert Schmelzer sagt dazu: «Die Badhütte kommt dafür nicht infrage, weil sie auf Bundesebene geschützt ist.» Er verstehe, dass diesbezüglich die Meinungen auseinandergingen, es gebe in Rorschach allerdings viele Dächer, die für Photovoltaikanlagen besser geeignet seien als das der Badhütte. Sie ist im Kulturgüterschutzinventar mit Objekten von nationaler und regionaler Bedeutung aufgeführt und als Holz-Kastenbad auf Stelzen einzigartig am Schweizer Bodenseeufer. Erbaut wurde sie im Jahr 1924.

Zum 100-Jahr-Jubiläum nächstes Jahr kann sich Schmelzer ein Fest mitsamt Einweihung des neuen Dachs gut vorstellen. Konkret sei aber noch nichts in Planung, das sei Sache des Stadtrats. Die Verjüngungskur der Badhütte soll pünktlich zum Start der Sommersaison 2024 abgeschlossen sein.

