Rorschach «Ich wurde mit offenen Armen empfangen»: Neo-Stadtrat Reto Kaelli übernimmt das Ressort seines Vorgängers Seit Ende September ist der Rorschacher Stadtrat nach einer neunmonatigen Vakanz wieder vollständig. Nun wurden die Departemente verteilt. Der neue Stadtrat Reto Kaelli übernimmt mit dem Bereich Kultur, Sport und Tourismus die Aufgaben seines Vorgängers Ronnie Ambauen. Stadtpräsident Robert Raths ist froh, dass der Stadtrat endlich wieder zu fünft ist. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

Der Rorschacher Stadtrat ist wieder vollzählig. Im Bild das Rathaus. Bild: Jolanda Riedener (20. Mai 2019)

Neun Monate lang musste der Rorschacher Stadtrat zu viert seine Geschäfte vorantreiben, nachdem Ronnie Ambauen das Gremium Ende 2020 verlassen hatte. Der FDP-Mann trat zurück, weil er zum Leiter der Rorschacher Bau- und Stadtentwicklung gewählt wurde. Seit Ende September ist der Stadtrat mit Reto Kaelli (FDP) wieder vollzählig.

Der 55-Jährige wurde am 26. September in den Stadtrat gewählt. Er setzte sich im zweiten Wahlgang gegen seine Mitstreiterin Giuseppa Guerreri (CVP) durch – gerade einmal 27 Stimmen trennten die beiden voneinander.

Der IT-Unternehmer legte gleich los: Noch am Wahlsonntag drückte ihm Stadtpräsident Robert Raths (FDP) ein dickes Couvert mit Unterlagen in die Hand, zwei Tage später nahm Kaelli bereits an seiner ersten Stadtratssitzung teil. Inzwischen hat der Stadtrat nun auch die Departemente verteilt.

Stadtpräsident Robert Raths (links) und Reto Kaelli am Wahltag im Rorschacher Rathaus. Bild: Res Lerch (26. September 2021)

Niemand wollte wechseln

Der Stadtrat hat in seiner neuen Zusammensetzung an seiner letzten Sitzung die Konstituierung für den Rest der laufenden Amtsperiode 2021 bis 2024 verabschiedet, wie die Stadt mitteilt. Bis auf die Tatsache, dass Reto Kaelli als neues Mitglied dabei ist, bleibt alles beim Alten. Er übernimmt die Aufgaben seines Vorgängers Ronnie Ambauen und ist somit künftig für das Ressort Kultur, Sport und Tourismus zuständig.

Schulpräsident und Vizepräsident ist nach wie vor Guido Etterlin (SP). Die Themenverantwortung für den Bereich Bau und Stadtentwicklung liegt bei Stefan Meier (Die Mitte) und für das Ressort Soziales bei Ariane Thür Wenger (SP).

Robert Raths, Stadtpräsident Rorschach. Bild: PD

Laut Stadtpräsident Robert Raths hatte niemand der bisherigen Stadtratsmitglieder das Bedürfnis, das Ressort zu wechseln. «Es gab keine Diskussionen», sagt Raths. Schliesslich befinde man sich nach wie vor am Anfang der neuen Legislatur. Die letzte Konstituierung sei noch nicht allzu lange her.

Mehrbelastung während mehrerer Monate

Er sei froh, sagt Raths, dass der Stadtrat nun wieder vollständig sei. Die Aufgaben von Ronnie Ambauen habe man in den vergangenen Monaten auf mehrere Schultern verteilt.

«Wir haben das Ganze gut gelöst. Dennoch war es sicher eine Mehrbelastung.»

Die Zusammenarbeit im Stadtrat mit Reto Kaelli funktioniere gut, sagt Raths. «Er hat sich gut eingelebt und ich glaube, dass ihm die Arbeit gefällt.»

Er hat sein Wunschressort

Reto Kaelli bestätigt Robert Raths' Eindruck. Er habe sich gut eingelebt und fühle sich wohl in seinem neuen Amt, sagt Kaelli. «Ich wurde mit offenen Armen empfangen und stehe im engen Austausch mit dem ganzen Stadtrat.» Durch seine Tätigkeit im Schulrat Rorschach seien ihm einzelne Prozesse teilweise schon ein wenig vertraut gewesen. Dennoch stand für Kaelli zu Beginn vor allem Einlesen auf dem Programm: Er habe die Herbstpause kurz nach seiner Wahl genutzt, um die verschiedenen Dossiers zu studieren.

Reto Kaelli, Stadtrat Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Als neustes Stadtratsmitglied hatte Kaelli anders als seine Kollegin und Kollegen keine Wahl, was das Ressort betrifft. Nun verantwortet er aber doch jenen Themenbereich, mit dem er sich am meisten identifizieren kann. «Das Ressort Kultur, Sport und Tourismus interessiert mich und sagt mir sehr zu. Nicht zuletzt wegen meiner eigenen Engagements in den vergangenen Jahren.»

Kaelli war einige Jahre lang unter anderem OK-Präsident des Rorschacher Stadtfests und ist nach wie vor verantwortlich für die Rorschacher Cliquenfasnacht und Teil der Formation Die (R)an(d)ständigen. Er pflege gute Beziehungen zu den Rorschacher Vereinen, ergänzt Kaelli.

«Ich bin daher extrem zufrieden. Eigentlich ist das Ressort aber zweitrangig. Ich hätte auch gut mit etwas anderem leben können.»

Er werde zeitnah das Gespräch mit den Veranstaltern und Vereinen suchen, was ihm eine gute Grundlage für konkrete Ideen in seinem Ressort bieten werde.

