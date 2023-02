Spendenaktion: Verein Eurovapor will Dampflok Rosa reparieren

Bahnromantik Sie ächzt wie ein Lebewesen – jetzt will ein Verein 100'000 Franken sammeln, um Dampflok Rosa wieder zum Leben zu erwecken Bis vor sechs Jahren fuhr die Dampflokomotive Rosa auf der Route Rorschach-Heiden, seither wartet sie in einem Bahndepot auf ihre Reparatur in Romanshorn. Der Verein Eurovapor aus Sulgen sammelt dafür nun Geld, muss aber einige Hürden meistern. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 26.02.2023, 17.00 Uhr

Ein Bild aus früheren Zeiten: Bis 2016 war Dampflokomotive Rosa zwischen Rorschach und Heiden unterwegs. Bild: PD

Wie das bei älteren Damen so ist, hat auch Dampflokomotive Rosa, 72-jährig, ein paar Wehwehchen. Sie bräuchte eine neue Rauchkammer, grössere Wasserbehälter und ausgebesserte Kesselarmaturen. Seit 2016 befindet sich Rosa im vorläufigen Ruhestand, davor brachte sie Ausflügler und Touristinnen auf der Zahnradstrecke von Rorschach nach Heiden. Ab 1997, von Mai bis Oktober an jedem ersten Sonntag im Monat, pro Saison fuhren rund 1000 Personen mit ihr mit.

Jetzt steht Rosa in einem Bahndepot in Rorschach – und der Verein Eurovapor, dem die Lok gehört, will die alte Dame zurück auf die Schiene bringen. Genauer auf die Route Rorschach-Heiden, die zum Netz der Appenzeller Bahnen gehört. Diese hätten zugesichert, dass Eurovapor Fahrten mit Dampflokomotive Rosa auf dieser Strecke in Zukunft wieder anbieten dürfe, sagt Vereinspräsident Gerd Hilligardt. Deshalb soll Rosa jetzt repariert werden. «Beim grossen Jubiläum der Rorschach-Heiden-Bahn 2025 wollen wir auf jeden Fall mit dabei sein», sagt Hilligardt. Doch bis dahin gibt es noch einige Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Ersatzteile gibt es nicht im Supermarkt

Die erste Hürde: Rosa muss vom Bahndepot in Rorschach ins Locorama nach Romanshorn gelangen. Die Fahrt hätte letzte Woche stattfinden sollen, doch hat sich verzögert. «Weil Rosa eine Zahnrad-Lok ist, müssen Spezialisten abklären, ob das auf normalen Schienen bei Hindernissen wie Bahnübergängen zu Problemen führen könnte», sagt Hilligardt. Diese Abklärungen bräuchten nun länger als angenommen.

Sobald Rosa in Romanshorn ist, werden sieben Eurovapor-Vereinsmitglieder beginnen, die Lok auseinanderzunehmen. «Unsere Leute stehen parat und möchten so schnell wie möglich anfangen», sagt Hilligardt. Die Bahnbegeisterten werden Rosa ehrenamtlich an Wochenenden und nach Feierabend reparieren. Das ist eine Herausforderung: «Man kann nicht einfach in den Supermarkt gehen und die nötigen Teile kaufen», sagt Hilligardt. Anhand der Originalbaupläne werden die Teile – «alles Spezialanfertigungen» – nachgebaut. Einige Arbeiten muss der Verein an externe Firmen abgeben – und das kostet.

Der Vorstand des Vereins Eurovapor mit Vereinspräsident Gerd Hilligardt (Dritter von links). Bild: PD

Verein hofft auf Hilfe von Tourismus und Gemeinden

Diese weitere Hürde will der Verein mit einer Spendenaktion überwinden. Für die Reparatur rechnet er mit Kosten von 100'000 Franken. «Aber natürlich gibt es eine gewisse Unbekannte, wir müssen Rosa erst auseinandernehmen und die genauen Schäden ermitteln», sagt Hilligardt.

Er hofft, dass lokales Gewerbe, Gemeinden und Private Geld beisteuern, damit Rosa wieder zwischen Rorschach und Heiden verkehren kann. «Von Privatleuten haben wir bereits Spendenzusagen für namhafte Summen erhalten.»

Auch die Appenzeller Bahnen begrüssen das Vorhaben, schreibt deren Mediensprecherin Erika Egger. «Daher bieten wir auch die uns möglichen Unterstützungen an. Konkrete Beiträge oder Hilfestellungen sind aktuell noch nicht festgelegt worden.» Auf Nachfrage bei der Gemeinde Heiden heisst es: «Sobald ein Gesuch diesbezüglich bei uns eintrifft, werden wir dieses prüfen.» Die Stadt Rorschach und Appenzellerland Tourismus reagierten nicht auf die Anfrage dieser Zeitung.

Momentan befindet sich die Dampflokomotive Rosa im Bahndepot in Rorschach. Bild: PD/Stephan Schnyder

«Eine Elektrolok interessiert niemanden»

Noch steht Rosa im Bahndepot in Rorschach. Warum nimmt der Verein die mühselige Reparatur auf sich? «Ich betrachte die Dampflok als ein lebendes Objekt», sagt Vereinspräsident Hilligardt. «Sie gibt Geräusche von sich, wenn sie schwer ziehen muss, stösst Dampf und Rauch aus, hier knackt etwas, da rauscht es.» Das fasziniere ihn und deshalb wolle er die Dampflokomotive für die Nachwelt erhalten. «Wenn eine Dampflok in den Bahnhof einfährt, stehen sofort viele Leute drumherum und stellen Fragen. Für eine Elektrolok daneben interessiert sich kein Mensch.»

Dampflokomotive Rosa fährt mit Kohle, in Zeiten der Klimakrise ein vielkritisierter Brennstoff. Hilligardt ist sich bewusst, dass die Dampflok «ein bisschen» Schadstoffe ausstösst – für ihn ist das die Faszination aber wert. Den Treibstoff zu bekommen, stelle den Verein seit dem Ukraine-Krieg aber vor grosse Probleme. «Davor hat eine Tonne Kohle etwa 350 Franken gekostet, nun ist es das Doppelte.»

Trotzdem soll Rosa wieder Touristinnen und Touristen transportieren. In den nächsten Wochen will der Verein ein Crowdfunding starten, bereits jetzt ist auf seiner Website die Bankverbindung für Spenden publiziert. Läuft alles gut, soll die alte Dame bereits nächstes Jahr wieder auf den Gleisen verkehren. Wobei Hilligardt sagt: «So alt ist sie gar nicht.» Denn Rosa sei 1951 die letzte Dampflokomotive gewesen, die die Schweizerische Lokomotiven- und Maschinenfabrik in Winterthur hergestellt habe.

