Im 2.-Liga-Final: FC Rorschach-Goldach will in die Cup-Hauptrunde

Regionalfussball Im 2.-Liga-Final: FC Rorschach-Goldach will der Saison die Krone aufsetzen Im Spiel um den Regionalmeistertitel der 2. Liga am Samstag gegen Frauenfeld winkt als Belohnung die Teilnahme an der Cup-Hauptrunde. Ives Bruggmann 02.07.2021, 05.00 Uhr

Jan Acklin (Mitte) und der FC Goldach-Rorschach sind in Heimspielen seit zwei Jahren unbesiegt. Bild: Michel Canonica

Es ist der Vergleich der beiden 2.-Liga-Meister Rorschach-Goldach und Frauenfeld. Auf der einen Seite der Dominator der «Rheintaler Gruppe», auf der anderen der Beste der «St.Gallen-Thurgau-Gruppe». Dieses Prestigeduell wurde noch zusätzlich aufgewertet mit dem zweiten Cup-Platz des Ostschweizer Fussballverbandes (OFV). Eine einmalige Gelegenheit, denn bereits in der kommenden Saison gilt wieder ein neuer Qualifikationsmodus für die Teams von der 2. bis zur 5. Liga des OFV.

«Schön, dass wir Überzeit machen dürfen», sagt Olaf Sager, Trainer des FC Rorschach-Goldach vor dem Spiel am Samstag um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz Kellen in Tübach. Die Stimmung im Verein könnte besser nicht sein. Der langersehnte Aufstieg wurde souverän erreicht, nun bietet sich dem Team noch die Möglichkeit, in die Cup-Hauptrunde einzuziehen. Es ist gleichzeitig eine zweite Chance, denn in der ersten Runde scheiterte Rorschach-Goldach sensationell an Celerina aus der 4. Liga. «Ich kann mich noch gut erinnern, dass einige Spieler sagten, dass wir das Cup-Ticket nun halt über den Regionalmeistertitel sichern müssten», so Sager.

Der Trainer setzt auf die eigenen Stärken

Sager ist gespannt auf das Aufeinandertreffen beider Gruppensieger. «Wir haben zwar mehr Punkte, aber ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe.» Der Trainer hat sich über Frauenfeld schlaugemacht, kennt viele Spieler der Thurgauer. «Ich habe einen Plan im Kopf», sagt er. Grundsätzlich wolle er sich aber nicht zu sehr dem Gegner anpassen. Wie die Statistiken zeigen, hat Rorschach-Goldach dies auch nicht nötig. Zuletzt gewann Sagers Mannschaft neun Partien nacheinander. Daheim ist der Aufsteiger gar seit zwei Jahren unbesiegt.

Selbstverständlichkeit bei den Meisterspielern

Nachdem der Aufstieg festgestanden hatte, fiel zuletzt die Spannung innerhalb des Teams ein wenig ab. Dennoch gestaltete Rorschach sein letztes Meisterschaftsspiel erfolgreich. Nun spürt Sager aber die Vorfreude auf das Finalspiel. Er ist überzeugt, dass die Partie im Kopf entschieden wird. «Wer nach dem riesigen Erfolg nochmals alle Kräfte mobilisieren kann, wird gewinnen.»

Der FC Rorschach-Goldach agierte zuletzt mit einer Selbstverständlichkeit, die durch viele Siege gewachsen ist. «Das Vertrauen in die eigene Stärke ist da», so Sager. Als Basis des Erfolgs nennt er die Stabilität. «Und offensiv haben wir viele Spieler mit grosser Qualität.» Stossstürmer Oliver Baumann wurde mit sieben Treffern Torschützenkönig. In der Hinterhand hat Sager zudem den ehemaligen St.Galler Dejan Janjatovic, der zuletzt sein Début in der Startformation feierte. Gute Voraussetzungen also, um der Saison die Krone aufzusetzen.