Mirdita Guraziu: Dank aufwendigen Torten zum Insta-Star

Rorschach Die Tortenkönigin mit 130'000 Followern: Wie «Miri» mit ihren süssen Kreationen zum Instagram-Star wurde Mirdita Guraziu Thaqi stellt in ihrer Rorschacher Backstube ganz spezielle Torten her. Und teilt Bilder und Videos davon mit der ganzen Welt. Dabei hatte sie noch vor wenigen Jahren keine Ahnung vom Backen. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Mirdita Guraziu Thaqi hat ihr Geschäft in Rorschach im Oktober 2019 eröffnet. Bild: Tobias Garcia (6. Oktober 2021)

Wie bekannt sie ist, wird Mirdita Guraziu Thaqi erstmals bewusst, als sie diesen Sommer in Albanien in den Ferien ist. Sie schwimmt gerade vor Sarandë im Meer, als eine Frau sie im Wasser anspricht: «Du bist doch Miri, die mit den Torten?» Ja, das ist Miri, die mit den Torten. Oder genauer: @mirifrommybaguette, wie sie auf Instagram heisst, wo sie mittlerweile 130'000 Follower hat. «Das war verrückt», sagt die 40-Jährige und lacht.

«Alle haben mich erkannt.»

Mirdita Guraziu sitzt in ihrer Backstube an der Kirchstrasse in Rorschach und erzählt, wie sie zur Tortenkönigin mit einer immensen Gefolgschaft auf Social Media wurde. 1981 kommt sie aus dem Kosovo in die Schweiz, im Alter von fünf Jahren. Sie wächst mit zwei Schwestern und einem Bruder in Rebstein auf, wo sie auch heute noch lebt, absolviert später eine Lehre zur Coiffeuse. Jobs sind in der Branche rar, sie findet keine Festanstellung.

Die Leute wollten Cupcakes

Dann erfährt sie, dass für eine Tankstelle in Lüchingen eine Verkäuferin gesucht wird. «Ich dachte mir: Melde dich doch, dann kannst du dort vielleicht einige Monate arbeiten.» Es werden 13 Jahre. Geschäftsführer der Tankstelle ist Christof Büchel, der eine zentrale Rolle spielen wird in ihrer Karriere. Irgendwann wird die Tankstelle geschlossen und Büchel eröffnet ein Geschäft namens My Baguette in Heerbrugg. Mit dabei: Mirdita Guraziu. Sie verkaufen Sandwiches, ab und zu auch Cookies. Sie sagt:

«Ich hatte keine Ahnung vom Backen.»

Damals entsteht das Logo mit Miri und dem Cupcake, das sie heute noch verwendet. «Darum kamen immer wieder Leute in den Laden und wollten Cupcakes.» Sie fängt an, sich das Backen beizubringen. Schaut Youtube-Videos, kauft Zeitschriften. «So sind die ersten Cupcakes entstanden, die super ausgesehen haben», sagt Mirdita Guraziu. Dabei hat sie die Küche früher gehasst. «Dekoriert habe ich aber immer gerne.»

Zuerst die Scheidung, dann der Jobverlust

In dieser Zeit eröffnet sie ihr Instagram-Profil und zeigt ihre Kreationen, Cookies oder Cupcakes. Noch schauen nicht viele zu. Sie fängt an, Torten zu backen – zuerst vor allem für Verwandte. Früchte- und Schwarzwäldertorten. Die Wünsche werden immer spezieller. Jeden Abend sei sie auf Youtube gewesen und habe immer mehr gemacht. Bald auch für Kundinnen und Kunden. Doch 2019 muss My Baguette schliessen, Christof Büchel hat gesundheitliche Probleme. Mirdita Guraziu sagt:

«Ich war innerlich zerstört.»

Wenige Monate zuvor hatte sie sich von ihrem Mann scheiden lassen. Nun verliert sie auch noch den Job. «Ich hatte nichts mehr.» Doch es blieben sechs Tortenbestellungen von My Baguette. Sie macht sich an die Arbeit, lädt die erste Kreation auf Instagram, wo sie 4800 Follower hat. Geht zurück in die Küche. Als sie einige Stunden wieder auf ihr Handy schaut, hat sie auf einmal 10'000 Follower. «Ein Schock» sei es gewesen.

Seit Oktober 2019 arbeitet sie in Rorschach

«Weil ich meine private Küche gezeigt habe, dachten die Leute, ich hätte mich selbstständig gemacht», sagt Mirdita Guraziu. Zudem sehen die Bilder und Videos besser aus. Es kommen Bestellungen rein aus der ganzen Schweiz, sogar aus Deutschland und Österreich. «Ich wusste nicht, ob ich sie überhaupt annehmen durfte, denn ich war noch beim RAV angemeldet.» Büchel ermutigt sie – es ist der Anfang ihres Aufstiegs zur Tortenkönigin. Zuerst arbeitet sie von zu Hause aus, im Oktober 2019 eröffnet sie ihr Geschäft in Rorschach.

Christof Büchel kümmert sich um Administratives und liefert die Torten aus. Auch Mirdita Gurazius 17-jähriger Sohn hilft mit, er absolviert seine KV-Lehre im Betrieb seiner Mutter. Sie selber arbeitet derzeit sieben Tage in der Woche, wie sie sagt. Beginnt manchmal um zwei oder drei am Morgen. Denn mittlerweile macht sie nicht mehr nur Torten und andere Süssigkeiten wie Cupcakes, Macarons oder Kekse, sondern bietet auch Kurse an.

«Manchmal habe ich mich gefragt, ob sich das alles lohnt. Aber ich habe so viel erreicht und will es nicht wieder verlieren.»

Eine Hochzeitstorte für 2500 Franken

Rund drei Tage braucht Mirdita Guraziu für eine Torte – auch wenn sie jeweils nicht die ganze Zeit an der gleichen arbeitet. Zuerst bereitet sie die Crèmes und die Böden vor, dann setzt sie die Torte zusammen und dekoriert sie. «Die schönsten Torten entstehen dann, wenn die Kundin oder der Kunde nicht schon eine genaue Vorstellung davon hat, sondern mir einfach ein Thema gibt und ich mich entfalten kann.» Eine vierstöckige Hochzeitstorte für 200 Personen kann bis zu 2500 Franken kosten.

Sie sei eine Perfektionistin, sagt Mirdita Guraziu. Bild: Tobias Garcia (6. Oktober 2021)

Am liebsten macht sie jedoch Zahlentorten für Geburtstage. Mirdita Guraziu greift zum Handy, zeigt Bilder. Zur ihrer Kundschaft gehören vor allem Albanerinnen und Albaner, die in der Schweiz leben. Mirdita Guraziu sagt:

«Wir feiern halt mehr und grössere Feste. Und wir wollen dabei auch die Torten präsentieren.»

Corona hat ihrem Geschäft zugesetzt, weil sich phasenweise nur noch fünf oder zehn Personen treffen konnten. Mittlerweile ist es aber wieder teilweise auf Monate ausgebucht.

Mit DJ Bobo in der Backstube

So bunt wie ihre Torten ist ihr Kanal auf Instagram. Mal filmt sich Mirdita Guraziu, während sie singend Fondant auswallt, mal postet sie Selfies vom Strand, mal zeigt sie ihr Outfit, mal lacht sie mit Kursabsolventinnen in die Kamera. Als Miri zum 1. August eine scharlachrote Torte mit der Aufschrift 1291 gebacken hat, tanzt sie in Tracht durch ihre Backstube. Bis zum Spiegel, an den sie ein Bild von DJ Bobo geklebt hat.

«Ich präsentiere mich auf Instagram so, wie ich bin», sagt Mirdita Guraziu. Meistens macht sie das auf Albanisch, manchmal auch auf Deutsch. Sie betont:

«Ohne Instagram wäre meine Karriere nie möglich gewesen.»

Ihr folgen vor allem Frauen, die meisten sind zwischen 25 und 35 Jahre alt. Sie schreiben ihr manchmal auch. «Sie sehen ein Vorbild in mir, weil ich von null angefangen und mit viel Arbeit doch noch etwas erreicht habe.»

Irgendwann will sie ein Rezeptbuch schrieben

Mittlerweile tritt sie immer wieder im albanischen Fernsehen auf. Sie war schon gross auf der Titelseite einer auflagenstarken Zeitschrift. Seit einiger Zeit verkauft sie zudem ihre berühmte Vanillecrème als Pulver.

Was hält die Zukunft bereit für sie? Irgendwann möchte sie ein Rezeptbuch schreiben, ihr Wissen weitergeben, mit Rezepten auf Albanisch und auf Deutsch. «Aber im Moment habe ich dafür einfach keine Zeit», sagt sie und lacht. Wenn es soweit ist, wird man es aber sicher erfahren: auf Instagram.

