Rorschach Der Programmleiter der Industrie 36 zieht nach einem Jahr Bilanz: «Ich war total desillusioniert» Seit rund einem Jahr finden in der Eventhalle Industrie 36 in Rorschach Anlässe statt. Programmleiter Andreas B. Müller sagt, was die Herausforderungen sind und was dem Publikum besonders gut gefällt. Judith Schönenberger 11.11.2022, 10.30 Uhr

Das Konzert von Goran Kovacevic war eines der Highlights im ersten Jahr der Eventhalle Industrie 36. Bild: Peter Hummel (report h+h)

Ein Nostalgie-Kinoabend, ein Stahlberger-Konzert und ein Gamingturnier – das sind drei der rund 30 Anlässe, die seit November 2021 in der Eventhalle Industrie 36 in Rorschach stattgefunden haben. Zusammengestellt hat das Programm Andreas B. Müller, Projekt- und Programmleiter bei der Industrie 36. «Wir mussten erst einmal schauen, welches Programm es verträgt und welche Altersgruppe bei welchem Genre kommt», sagt er.

Die Eventhalle hat 300 Sitzplätze oder 500 Stehplätze. Das sei nicht immer einfach.

«Gewisse Anlässe funktionieren von der Grösse her nicht.»

Zum Beispiel der Nostalgie-Filmabend, an dem mit einem Originalprojektor ein Laurel-und-Hardy-Film gezeigt wurde. «Das war zwar speziell, hat aber zu wenige Leute interessiert», sagt Müller.

Auch dank solcher Anlässe habe er viel gelernt. «Wir wissen nun, was funktioniert und was nicht.» Besonders gut kämen bekanntere Namen aus Jazz oder Funk an, etwa die Band Fred Wesley & the New J.B.'s Anfang dieses Novembers. Da sei die Halle fast ausverkauft gewesen, sagt Müller.

«Und Fred Wesley war mit seinen 80 Jahren frisch und erfahren gleichzeitig.»

Eventhalle ist Gegenstück zu Würth-Saal

Andreas B. Müller, Programmleiter in der Industrie 36. Bild: PD

Auch Themenabende, wie etwa der Balkan-Abend mit Goran Kovacevic, seien beim Publikum sehr gut angekommen, sagt Müller. Der Anlass mit Kovacevic gehört zu seinen persönlichen Highlights.

«Danach habe ich sehr viele E-Mails mit Komplimenten bekommen, was ich sonst nicht gewohnt bin.»

Kovacevic spiele einfach Musik aus dem Herz, das sei wunderbar.

Die Besucherinnen und Besucher aus Rorschach und Umgebung hätten die Industrie 36 allgemein «durchwegs begeistert» aufgenommen. «Unsere Halle ist das Gegenstück zum eher cleanen Würth-Saal, denn sie hat eine Clubatmosphäre. Ich habe das Gefühl, die Rorschacherinnen und Rorschacher haben so etwas gebraucht.» Trotzdem seien bei einigen Anlässen noch zu wenig Leute gekommen.

Corona hat Kaufverhalten verändert

«Vor zehn Tagen hätte ich gesagt, ich bin total desillusioniert», sagt Müller. Damals lief der Ticketverkauf für zwei Jazzkonzerte harzig, innert kurzer Zeit sei er dann doch noch angelaufen. «Der Billettverkauf ist extrem kurzfristig. Nach Corona kaufen die Leute nicht mehr Wochen oder Monate im Voraus Tickets, womöglich aus Angst, die Konzerte könnten verschoben oder abgesagt werden.» Die beiden Jazzkonzerte seien schliesslich aber fast ausverkauft gewesen.

«Das ist grossartig und ein Zeichen dafür, dass wir doch nicht alles falsch machen.»

Auch im Programm 2023 will Müller vor allem Musikerinnen und Musiker aus den Stilrichtungen Jazz, Soul und Blues engagieren. Als Präsident des St.Galler Jazzvereins Gambrinus Jazz habe er in diesem Bereich ein grosses Netzwerk, auf das er zurückgreifen könne.

Stadt Rorschach spricht finanzielle Unterstützung

Müller möchte das Angebot der Industrie 36 noch «feinjustieren» und sich von anderen Kulturorten in der Region abgrenzen.

«Mit dem Presswerk, das sich auf Schweizer Bands fokussiert, müssen wir beispielsweise nicht in Konkurrenz treten.»

Er sieht die Industrie 36 auch als Ergänzung zu kleinräumigeren Angeboten in Rorschach wie dem Treppenhaus oder der Kleberei.

Auch der Stadtrat schätze dieses Angebot. «Er hat uns in einer seiner letzten Sitzungen finanzielle Unterstützung zugesichert.» Das bestätigt der Rorschacher Stadtschreiber Richard Falk:

«Die Stadt Rorschach unterstützt die Industrie 36 im Jahr 2022 mit 3000 Franken. Für nächstes Jahr nimmt sie 5000 Franken ins Budget.»

Für Müller ist klar, dass sich der Stadtrat damit zur Eventhalle bekennt. «Immerhin sind wir der einzige Ort in Rorschach, wo laute Musik ohne Lärmemissionen erwartet werden kann.»