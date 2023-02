Rorschach «Alles Gute hat sein Ende»: Michele Carmone schliesst nach 30 Jahren sein Modegeschäft und möchte nun das Leben geniessen Nach 30 Jahren im Modebusiness will Michele Carmone nun ein ruhigeres Leben führen und mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Er schliesst gegen Sommer die Türen seines Modegeschäfts in der Rorschacher Innenstadt. Carmen Beck Jetzt kommentieren 13.02.2023, 05.00 Uhr

Michele Carmone präsentiert eines von seinen 4000 Abendkleidern in Smaragdgrün. Ralph Ribi

«Ein gut geschnittenes Kleid steht jeder Frau», das wusste schon Coco Chanel. Sie prägte als Stilikone die Modewelt, und Paris ist nach wie vor das Zentrum der Mode. Auch der Rorschacher Michele Carmone bezieht seine Kleider seit Jahren aus Paris. Er hat sich auf Abendroben spezialisiert.

Geboren in Lecce in Italien, kam er mit dreizehn Jahren in die Schweiz und machte nach der Schule eine Ausbildung zum Polymechaniker. Zu dieser Zeit war das Thema Mode noch weit weg für Carmone. Später sei der Plan eigentlich gewesen, die Firma, bei der er gelernt und insgesamt 17 Jahre gearbeitet hat, zu übernehmen. Die Mechaniker-Branche sei allerdings 1992 in eine Krise geraten und es habe immer weniger Arbeit gegeben. «Wie so oft im Leben, kommt es anders, als man denkt», sagt er lächelnd. Und so habe er sich beruflich noch einmal neu erfinden müssen.

Michele Carmone holt ein Stück Paris nach Rorschach

Als ein damaliger Nachbar 1993 auf Michele Carmone zukam und fragte, ob er nicht sein Geschäft mit dem Namen Markthalle in Rorschach übernehmen wolle, nahm die berufliche Laufbahn des heute 63-Jährigen plötzlich einen ganz anderen Weg. Den in die Selbstständigkeit und in die Welt der Mode. Sechs Monate nach der Übernahme, ändert er den Namen von Markthalle in Michi's Mode um. 15 Jahre lang hält er dort die Stellung und verkauft ein buntes Sortiment an Waren. Von Schuhen und Kinderbekleidung über Geschirr zu Geschenkartikeln und auch schon Damenmode. 2008 will er sich vergrössern und auf Abendmode spezialisieren.

Bei Michele Carmone findet man zusätzlich zur perfekten Abendrobe auch noch das passende Paar Schuhe dazu. Ralph Ribi

Er eröffnet das Geschäft an der Hauptstrasse 39 in der Rorschacher Innenstadt. Aus diesem macht Carmone im Lauf der Jahre einen beliebten Anlaufpunkt, wenn es um Abend- und Brautkleider geht. Er fängt an, nach Italien und nach Paris zu fahren, bezieht seine Ware zuerst bei Grosshändlern und später direkt bei den Fabrikanten. In Mailand oder Neapel habe er zum Beispiel den Casual-Style wie Jeans und coole Jacken eingekauft und in Paris die elegantere Variante, die Abendmode, welche bis heute den Hauptbestandteil seines Geschäfts ausmacht.

Schluss mit Mode nach 30 Jahren

Eine riesige Auswahl in allen erdenklichen Farben, Schnitten und Materialien befinden sich in dem grossen Innenraum. Ein Teil der 4000 Abendkleider hängt sortiert und beschriftet im Lagerraum und Carmone, überzeugt davon, dass er bis zur Ladenschliessung alles, inklusive der Lagerbestände, verkauft haben wird. Dies soll etwa Mitte des Jahres der Fall sein.

Er gehe, wie er sagt, mit einem lachenden und auch einem weinenden Auge, einen neuen Weg. «Es stimmt mich traurig, nach 30 Jahren alles zu verlassen, was ich mir all die Jahre aufgebaut habe, aber gleichzeitig freue ich mich auch, in Zukunft ein ruhigeres und entspannteres Leben zu führen.» Er werde sich anderen Tätigkeiten widmen und auch weiterhin noch ein bisschen arbeiten. Unter anderem unterstütze er künftig seine Frau, die in Bülach eine Naturheilpraxis führt.

Mehrere Gründe bewegten zur Entscheidung

Allem voran sei sicherlich sein bevorstehendes Rentenalter einer der Hauptgründe dafür, dass er nun aufhören wolle. Auch das Alter seiner Mitarbeiterinnen spiele eine Rolle. «Meine Schneiderin Pina zum Beispiel, welche auf selbstständiger Basis die Kleider für unsere Kundinnen ändert, ist bereits 73 Jahre und wollte schon vor längerer Zeit aufhören.» Und seine langjährige Angestellte Ana Bela gehe ebenfalls auf die Rente zu. Zudem seien die vergangenen Jahre auch von persönlichen und wie er sagt, nur schwer verkraftbaren Ereignissen geprägt gewesen. Er wünsche sich nun, sein Leben in Zukunft noch lange und bei guter Gesundheit in vollen Zügen mit seiner Familie geniessen zu können.

Einen Nachfolger für sein Modegeschäft gebe es noch nicht. «Ich habe zwar zwei Söhne, aber diese haben beruflich einen ganz anderen Weg eingeschlagen und haben kein Interesse an einem Weiterführen des Geschäfts», sagt Michele Carmone. Der eine sei Apotheker und der andere Leiter einer Telekommunikationsfirma. Das sei so weit weg von Mode, wie man sich nur vorstellen könne.

Abendkleider in allen erdenklichen Farben, Variationen und Materialien. Ralph Ribi

Das Geheimnis des Erfolgs

«Alles, was ich mache, mache ich mit Leidenschaft», sagt Carmone. Und so blicke er auf drei erfolgreiche Jahrzehnte zurück. Auch die Coronapandemie habe er gut überstanden und obwohl der Onlinehandel in den vergangenen Jahren stark zugenommen hätte, könne er sich bis zum heutigen Tag nicht über fehlende Kundschaft beklagen. Einer der Vorteile, ein Kleid für einen besonderen Anlass bei ihm und nicht im Internet zu kaufen, sei, dass kleine Änderungen direkt abgesteckt und das Kleid der Kundin quasi auf den Leib geschneidert werde. Ausserdem habe er sich in all den Jahren durch seine ehrliche Beratung und sein freundliches Wesen eine Stammkundschaft aufgebaut, die persönliche Beratung zu schätzen wisse. «Es waren sehr intensive 30 Jahre, in denen ich abwechselnd harte, aber auch viele gute und schöne Zeiten erleben durfte. Aber alles Gute hat auch sein Ende», sagt er lächelnd zum Schluss.

