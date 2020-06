Am Gossauer Ochsenkreisel dreht sich das Wirtekarussell: Erich Hug wechselt in die St.Galler «Kurzegg», das «Roox» expandiert ins Erdgeschoss Das Restaurant Ochsen mitten im Zentrum von Gossau hat nach dem Coronalockdown nicht wieder geöffnet. Nun ist klar: Im Haus kommt es zu einer Rochade. Die Roox Group bespielt ab Herbst auch das Erdgeschoss, Erich Hug wirtet künftig in einer St.Galler Tradititionsbeiz. Johannes Wey 22.06.2020, 05.00 Uhr

Rozan Kafaf, CEO der Roox Group AG, im zukünftigen Roox Café Gossau. Johannes Wey (18. Juni 2020)

Der Verkehr windet sich wieder um den Gossauer Ochsenkreisel, als hätte es nie einen Lockdown gegeben. Im namensgebenden Gasthaus mit der charakteristischen gelben Fassade herrscht hingegen Ruhe. Im Obergeschoss öffnet die Roox Lounge erst am späteren Nachmittag, im Erdgeschoss sind die Fenster mit Papier zugeklebt.

Der «Ochsen» prägt das Gossauer Zentrum. Urs Bucher (12. März 2018)

«Hug's Ochsen» hat sich nicht aus dem Lockdown zurückgemeldet. Wirt Erich Hug hat den Pachtvertrag aufgelöst, in gutem Einvernehmen mit dem Vermieter und den Roox-Betreibern, welche das Restaurant übernommen haben. Hug spricht von einem harmonischen Ende:

Erich Hug.



«Ich bin mit allen im Reinen, vom Stammgast bis zum Lieferanten.»

Mehr Konzerte, mehr Kultur

Hug klingt glücklich, wenn er erzählt, wie es zu seinem Wegzug gekommen ist. Der Lockdown sei für ihn eine Gelegenheit gewesen, sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Die zweieinhalb Jahre im «Ochsen» seien zwar erfüllend gewesen, das Lokal habe funktioniert. Dafür sei er auch dankbar. «Aber ich habe gemerkt, dass ich eigentlich lieber ein anderes Lokal hätte, in dem ich meinem Konzept noch besser nachleben kann - mit mehr Konzerten und kulturellen Veranstaltungen.»

Mit der Roox Lounge habe sich schnell eine Nachfolgelösung ergeben, die für alle Parteien passe. Und dann habe er wie aus dem Nichts ein neues Lokal gefunden.

«Es ist unglaublich was für Zufälle es manchmal gibt.»

Eröffnung ist Mitte September geplant

An der Speicherstrasse am Rand von St.Gallen, zwischen der Notkersegg und dem Schwarzen Bären, übernimmt er das Restaurant Kurzegg. Alle Mitarbeitenden würden den Umzug mitmachen und er werde weiterhin mit denselben Lieferanten zusammenarbeiten, sagt Hug. Die Eröffnung ist auf Mitte September geplant.

Roox eröffnet zweites Café

Auch Rozan Kafaf, dessen Roox Group nun auch das Lokal im Erdgeschoss des «Ochsen» übernommen hat, möchte das neue Café spätestens im September eröffnen.

Rozan Kafaf hinter der Bar der Roox Lounge in Gossau. Johannes Wey (18.6.2020)

Sein Unternehmen hat sich mit seinen Lounges von Flawil über Gossau bis nach St.Gallen vorgearbeitet, wo es in diesem März just vor dem Lockdown auch das erste Café eröffnet hat. In der Schützengasse hat es die Lücke gefüllt, die ein Modegeschäft bei seiner Schliessung hinterlassen hat.

Nun eröffnet Kafaf in Gossau das zweite Café und setzt dabei auf Dekor aus der Region: Die Holzeinrichtung wird wie im Café in St.Gallen von der Blumer Lehmann AG und der Koster AG Holzwelten gestaltet:

«Wir arbeiten wenn immer möglich mit Handwerkern, die wir auch als Gäste kennen.»

Essen in der Shisha-Bar

Im Café sieht Kafaf eine Ergänzung zur Lounge. Das Café werde morgens sehr früh öffnen und dann Frühstück, ein Mittagsmenü und gegen Abend Antipasti und andere Apérohäppchen anbieten. Zusätzlich werde es eine kleine À-la-carte-Auswahl geben.

Die Lounge im ersten Stock, zu der auch eine grosse Shisha-Lounge gehört, öffnet weiterhin erst am späteren Nachmittag. Durch das Café sei man nun aber in der Lage, auch in der Lounge eine Auswahl an Speisen anzubieten.

Wirt über alle Berge

In Gossau hat die Roox Lounge seit knapp vier Jahren geöffnet. Die Expansion ins Untergeschoss kam für Kafaf wie gerufen. Das Café-Konzept bestehe schon seit Längerem und lasse sich problemlos auch in Gossau anwenden. «Wir hatten schon vor zweieinhalb Jahren Interesse, das Lokal im Erdgeschoss zu übernehmen», sagt Kafaf, der die Roux Group zusammen mit seinem Bruder betreibt und damit als nächstes schweizweit Fuss fassen will.

Vor dem Einzug von Erich Hug in den «Ochsen» hatte das Lokal Schlagzeilen gemacht, als der damalige Pächter sich Hals über Kopf nach Italien aus dem Staub machte und einen Schuldenberg zurückliess.