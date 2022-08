St.Gallen: Halbzeit bei der Erweiterung des Kantonsspitals

Riesenbaustelle Presslufthämmer und Patienten: Halbzeit bei der komplexen Erneuerung und Erweiterung des Kantonsspitals St.Gallen Was 2016 begonnen hat, 540 Millionen Franken kostet und 2028 abgeschlossen sein wird, ist auf Kurs: die Realisierung des Projekts «come together» des Architekten Fawad Kazi. Zeit- und Finanzplan sind im Lot – das ist nicht selbstverständlich bei solchen Vorhaben. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Fiden ist gerade eine riesige Baustelle. Im Vordergrund das neue Haus 07/A des Kantonsspitals (links) und die Baugrube für das Ostschweizer Kinderspital (rechts). Hinter dem bestehenden Hochhaus 04 entsteht gleichzeitig die neue Olma-Halle 1. Bild: Ralph Ribi

In St.Fiden bleibt gerade kein Stein auf dem anderen. Auf dem Olma-Neuland entsteht über der Autobahn A1 die neue Olma-Halle 1; das ist eine Grossbaustelle. Doch es gibt unweit davon eine weitaus grössere: Das Kantonsspital St.Gallen wird bis 2028 umfassend erneuert und ausgebaut und räumlich mit dem neuen Ostschweizer Kinderspital (OKS) zusammengeführt – «come togheter» heisst das Projekt nach Plänen des Zürcher Architekten Fawad Kazi. Die Bauarbeiten des Gesamtprojekts (Häuser 10, 07A, 07B sowie OKS) dauern schon sechs Jahre, exakt gleich lang werden sie noch dauern. Es ist ziemlich genau Halbzeit.

Der riesige Rohbau des Hauses 07A ist fertig. 51,5 Meter ist er hoch. Er hat oberirdisch elf Stockwerke, unterirdisch zwei. Zuoberst hat es einen Helikopterlandeplatz. Von dort oben ist die Aussicht herrlich: Rosenberg, Freudenberg, das Tal – alles ist sichtbar.

Der neue Helikopterlandeplatz auf dem Haus 07/A. Bild: Ralph Ribi

Der heutige Landeplatz beim KSSG gilt als einer der Spitalhelikopterlandeplätze, die am schwierigsten anzufliegen sind in der Schweiz. Die Spitalverantwortlichen stützen sich auf Aussagen von Piloten der Schweizerischen Rettungsfluggesellschaft (Rega).

Das Haus 07A hat eine Geschossfläche von etwas mehr als 87'000 Quadratmeter. 96 Patientenzimmer finden darin Platz, alles Einer- und Zweierzimmer. Die Privatsphäre der Patientinnen und Patienten soll künftig besser gewahrt werden können als heute in den Spitalzimmern mit vier bis sechs Betten.

Video: Ralph Ribi

Parkettboden im Bettenzimmer

Ein Musterbettenzimmer ist bereits eingerichtet. Es ist nicht luxuriös, dennoch ästhetisch ansprechend und praktisch. Auffallend: Es hat einen Parkettboden. Die Wand, auf die die Patientinnen und Patienten vom Bett aus schauen, hat eine unifarbene Tapete mit reliefartigem Blüten- und Blättermustern. Die Plättli im Badezimmer sind in warmen Farben gehalten.

Cathy Grohmann Bild: KSSG

Für die Gestaltung der Zimmer wurden viele interne Fachleute beigezogen, wie Cathy Grohmann, Leiterin des Portfoliomanagements des Departements «Immobilien und Betrieb» des Kantonsspitals St.Gallen (KSSG), bei einer Besichtigung des Neubaus, erklärt.

Ein Bettenzimmer ist ein Bettenzimmer ist ein Bettenzimmer. Niemand verbringt freiwillig Zeit darin – mit Ausnahme des medizischen Personals freilich. Das Musterzimmer im neuen Haus 07/A unterscheidet sich angenehm vom heutigen Standard; die Zimmer werden wohnlicher, machen den Aufenthalt angenehmer. Zimmergrösse und Komfort entsprechen den gestiegenen Ansprüchen der Patientinnen und Patienten.

Die neuen Bettenzimmer sind hell und wohnlich. Bild: Ralph Ribi

Viel Beton und Stahl auf 240 Pfählen

Der Rohbau steht auf 240 Pfählen, die bis zu 35 Meter tief unter die Erdoberfläche reichen. Das Haus wurde in Skelettbauweise hochgezogen. Die Grundfläche der Geschosse ist jeweils in 8,1 mal 8,1 Meter Quadrate gegliedert. Das hat seinen Grund: Auf rund 64 Quadratmetern hat ein Operationssaal Platz, zwei Bettenzimmer oder drei Büros. So ist das KSSG flexibel, wenn in einem der Bereiche Platzbedarf besteht. Cathy Grohmann sagt: «Die medizinische Entwicklung ist viel schneller als die bauliche.»

Der Bau der neuen Spitalhäuser ist ein Mammutprojekt – selbst wenn es auf der grünen Wiese realisiert würde. Wird es aber nicht: Der Spitalbetrieb läuft während der zwölf Jahre dauernden Bauzeit ganz normal weiter.

Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi

Was heisst schon ganz normal? Der Lärm, der bei den Arbeiten zeitweise entsteht und als Immission wahrgenommen wird, steht im Widerspruch zur Ruhe, die normalerweise in einem Spital herrscht, ja herrschen muss. Falls es den Ärzten und den Pflegenden einmal zu laut wird und die Arbeit nicht mehr möglich ist, können sie sieben Tage in der Woche rund um die Uhr eine Hotline anwählen, dann wird geschaut, dass der Lärm unterbrochen wird. Für das Einbohren der 240 Pfähle musste man sich nach einem neuen Verfahren für die Reinigung – den sogenannten «Schneckenputzer» – umschauen, wie Cathy Grohmann erklärt.

Baustelle mit Tücken

In einem Spital ist es sauber, ja vielerorts steril. Bei Bauarbeiten entstehen Staub und Dreck. Das unter einen Hut zu bringen, ist eine Herausforderung. Eine weitere Diskrepanz, der Rechnung getragen muss auf der Grossbaustelle Kantonsspital: Eine Operation ist oft Millimeterarbeit, bei Bauarbeiten entstehen Vibrationen. Oder: Für den An- und Abtransport müssen Strassen oder Teile davon gesperrt werden. Gleichzeitig brauchen die Notfallfahrzeuge freie Fahrt, um schnell bei der Notfallaufnahme zu sein. Die am Bau beteiligten Unternehmen müssen sich deshalb anmelden, wenn sie eine grosse Lieferung bringen wollen.

Der Turm und der Sockelbau des Hauses 07A sind im Rohbau fertig. In den Treppenhäusern des Turms gibt es Kunst am Bau. Gemäss Grohmann werden 0,75 Prozent der Investitionssumme dafür eingesetzt; das sind hier gut vier Millionen Franken.

Beton soweit das Auge reicht: Rund 70'000 Kubikmeter wurden verarbeitet. Bild: Ralph Ribi

Mit «come together» ist nicht zuletzt die Angliederung des Ostschweizer Kinderspitals ans Kantonsspital gemeint. Die Arbeiten dafür haben ebenfalls begonnen. Zeitweise arbeiten bis zu 250 Männer und Frauen gleichzeitig auf der Baustelle. Dann gleicht diese einem Ameisenhaufen.

Der höchste Baukran auf dem Areal ist 85 Meter hoch. Das Ganze ist eine riesige Materialschlacht: Es wurden rund 900 Laufmeter Bauwände aufgestellt. Insgesamt werden gegen 70'000 Kubikmeter Beton benötigt für die Neubauten, was rund 25 Olympiaschwimmbecken entspricht. Das Projekt «come together» löste allein während der Aushub- und Rohbauarbeiten rund 30'000 Lastwagenfahrten aus.

Das Kinderspital wird 44,6 Meter hoch

Das neue Kinderspital wird 44,6 Meter hoch. Auf dem Dach wird es ebenfalls einen Helikopterlandeplatz geben. Im neuen Kinderspital wird es 70 Bettenzimmer haben; auch dort wird nur noch eine Einer- oder Zweierbelegung möglich sein, aus dem gleichen Grund wie beim KSSG. Der einladend gestaltete Eingangsbereich des erneuerten Spitals wird über die Rorschacher Strasse erschlossen. Das gilt auch für den Notfall von KSSG und OKS; er wird über die Rorschacher Strasse erreichbar sein.

Hier, im Osten des Areals, entsteht das neue Ostschweizer Kinderspital. Bild: Ralph Ribi

Was mit dem 9000 Quadratmeter grossen Areal im Grossacker geschieht, auf dem seit Mitte der 1960er-Jahren das heutige «Kispi» steht, ist weiterhin unklar. Das Land gehört der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Stadtplaner Florian Kessler sagte 2019 gegenüber dem «St.Galler Tagblatt», das Areal sei prädestiniert für attraktives innerstädtisches Wohnen.

Für das Projekt «come together» wird mit Kosten von rund 540 Millionen Franken gerechnet. «Wir konnten bis heute den Kosten- und den Zeitplan einhalten», sagt Grohmann. Das ist bei einem solchen Projekt keine Selbstverständlichkeit, wie andere Spitalbauten in der Schweiz oder ganz aktuell in Vaduz im benachbarten Fürstentum Liechtenstein zeigen.

Die Stimmberechtigten des Kantons St.Gallen sagten im November 2014 klar Ja zur Erneuerung der Spitalinfrastruktur. Es ging in der Abstimmung um knapp eine Milliarde Franken. Zuvor herrschte im Kanton St.Gallen während ungefähr 15 Jahren ein Moratorium für Spitalinvestitionen.

Das Haus 07/A (links) und das neue Ostschweizer Kinderspital (rechts) flankieren das bestehende Haus 04. So soll es 2028 aussehen. Visualisierung: KSSG

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen