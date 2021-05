Rickenbach bei Wil - Schussabgabe bei Gastrobetrieb: Zwei Männer mit Schussverletzungen im Spital – Täterschaft auf der Flucht

Am Sonntagabend, gegen 23 Uhr, fielen bei einem Gastronomiebetrieb an der Toggenburgerstrasse in Rickenbach Schüsse. Zwei Männer im Alter von 29 und 33 Jahren wurden mit Schussverletzungen durch Drittpersonen ins Spital gebracht.

24.05.2021, 07.34 Uhr