Rheineck: Heilsteine jeder Art im Mineralienzentrum

RHEINECK «Meine Frau meinte, ich solle kein Geld für Steine ausgeben»: Warum ein Dolmetscher jetzt Mineralien verkauft Die Familie Asani verkauft über tausend verschiedene Steine. Im Mineralienzentrum in Rheineck berät sie Kundinnen und Kunden aus aller Welt. Bashkim Asani entdeckte seine Leidenschaft nach einem Unfall für sich. Ambra Elia Jetzt kommentieren 12.01.2023, 12.24 Uhr

Bashkim Asani und sein Sohn Drin Asani kennen nahezu jeden Stein. Gerne teilen sie ihr Wissen mit Kundinnen und Kunden im Mineralienzentrum Rheineck. Ralph Ribi

An der Bahnhofsstrasse in Rheineck ist morgens um 8 Uhr einiges los. Die meisten Personen sind mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit. Zeitgleich fahren die Bergbahn Rheineck-Walzenhausen und das Postauto in den Bahnhof ein.