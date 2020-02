Frauen lügen aufgetischt und Geld abkassiert: Rheinecker Betrüger erhält bedingte Freiheitsstrafe

43-jähriger vor Rorschacher Kreisgericht: Er hat Frauen mutmasslich Geld abgenommen, um sich Luxusgüter und seine Spielsucht zu finanzieren

Ein Rheinecker hat mehreren Frauen Lügengeschichten aufgetischt, um an ihr Geld zu kommen. So hat er seine Spielsucht finanziert. Am Dienstag stand der Beschuldigte vor dem Rorschacher Kreisgericht.