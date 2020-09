Rezept gesucht gegen drückende Lasten: St.Galler Politiker sind sich einig – beim Wie hört die Einigkeit schlagartig auf Der St.Galler Stadtpräsident ist gegen den horizontalen Finanzausgleich unter den Gemeinden. Jetzt hagelt es heftige Kritik von links. Thomas Scheitlin rechtfertigt seine Argumentation, Stadträtin Sonja Lüthi vertritt eine andere Meinung. Der Finanzausgleich ist ein umstrittenes Thema. Daniel Wirth 22.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pendlerströme gehören gemäss Stadtpräsident Thomas Scheitlin zu den Lasten, die die Stadt zu tragen hat. Bild: Tobias Gracia (St.Gallen, 21.September 2020)

Die St.Galler Regierung muss beim Finanzausgleich über die Bücher: Der Kantonsrat hat ihr vor einer Woche den Auftrag erteilt, mit dem 2024 fälligen Wirksamkeitsbericht neue Modelle vorzulegen.

In der Debatte sprach sich der St.Galler Stadtpräsident Thomas Scheitlin namens der FDP-Fraktion gegen einen horizontalen Finanzausgleich unter den Gemeinden aus, wie das die Sozialdemokraten beantragt hatten.

Stadtpräsident Thomas Scheitlin sprach im Kantonsrat namens der FDP-Fraktion.

Nik Roth

Die Reaktion der SP auf Scheitlins Votum und diejenigen anderer bürgerlicher Kantonsräte aus der Stadt fiel heftig aus: Die bürgerliche Ignoranz beim Finanzausgleich koste die Stadt Millionen. Da die umliegenden Gemeinden von der Zentrumsfunktion der Stadt profitierten, sei es nur fair, wenn diese sich angemessen an den Kosten beteiligten.

Heute erhielten die 33 steuergünstigsten Gemeinden mit einem Steuerfuss unter 120 Prozentpunkten 33 Millionen Franken aus dem Finanzausgleich, rechnet die SP vor.

Zum Vergleich: Die Stadt St.Gallen bekam im vergangenen Jahr 30,24 Millionen Franken, etwas mehr als die Hälfte davon als Beitrag für zentralörtliche Leistungen. Die SP stösst sich an den «eklatanten Steuerunterschieden» zwischen der Stadt und den umliegenden Gemeinden.

Zum Vergleich: In der Stadt liegt der Steuerfuss bei 141 Prozent, während er in Mörschwil bei 75 Prozentpunkten steht. Auch in den Nachbargemeinden Gaiserwald (107), Gossau (116), Untereggen (119), Eggersriet (125) und Wittenbach (133) zahlen die Einwohner zum Teil deutlich weniger Steuern als die in St.Gallen.

Scheitlin will die Lasten besser abgegolten haben

«Der Finanzausgleich soll grundsätzlich einen Beitrag zur Standortattraktivität der Stadt leisten», sagt Thomas Scheitlin.

Dazu brauche es nicht zwingend den von der SP geforderten horizontalen Finanzausgleich. Zuerst brauche es dazu eine Diskussion und dann einen mehrheitsfähigen Vorschlag. Der SP-Antrag sei auf einen horizontalen Finanzausgleich fokussiert und absehbar chancenlos und nicht mehrheitsfähig gewesen.

Die deutliche Ablehnung dieses Antrags habe schlussendlich das Gegenteil bewirkt: Horizontale Ausgleichsformen würden es in der Diskussion zukünftig noch schwerer haben, sagt Scheitlin. Um die Diskussion zu öffnen und damit mehrheitsfähige Lösungen für eine verbesserte Abgeltung der Zentrumslasten zu finden, habe er den Auftrag der vorberatenden Kommission unterstützt.

Dieser verlangt, dass die Regierung dem Kantonsrat Entscheidungsgrundlagen bezüglich der verschiedenen Finanzausgleichsmodelle unterbreitet mit dem Ziel, dass das zukünftige st.-gallische Finanzausgleichsmodell die nachhaltige Verbesserung der Standortattraktivität sicherstellen soll. Scheitlin:

«Damit haben wir die Chance, über Finanzausgleichsmodelle zu sprechen und das Thema der Entlastung der Zentren einzubringen.»

In seinem Votum habe er deutlich darauf hingewiesen, dass die zunehmenden Lasten der Zentren wie Pendlerströme, Integration, Soziallasten oder Dichte mit der heutigen Ausgestaltung des Finanzausgleichs nicht mehr genügend abgegolten würden. Deshalb habe er gefordert, dass der von der Kommission erteilte Auftrag sich auch mit den Themen der Abgeltung von Zentrumslasten auseinandersetze.

Sein Ziel sei der Ausgleich dieser spezifischen Lasten, denn es dürfe nicht sein, dass die Zentrumsstädte diese weiter wachsenden Kosten trügen. Der Ausgleich kann gemäss dem St.Galler Stadtpräsidenten mit ganz verschiedenen Systemen erreicht werden, auch mit dem heutigen, wenn es entsprechend angepasst wird.

Um dies oder gar andere Finanzausgleichssysteme einführen zu können, brauche es eine Diskussion mit Entscheidungsgrundlagen und insbesondere eine mehrheitsfähige Lösung. Nur das sei im Sinne der Stadt St.Gallen.

Patrizia Adam bricht Lanze für den Stadtpräsidenten

Thomas Scheitlin werde von der SP zu Unrecht kritisiert, sagt Kantonsrätin Patrizia Adam (CVP). Auch sie vertrete die Meinung, dass sich ein horizontaler Finanzausgleich für die steuerliche Standortattraktivität des Kantons St.Gallen nachteilig auswirke.

Die ressourcenstärksten und steuerlich attraktivsten Gemeinden würden zusätzlich belastet. Sie wären gezwungen, ihre Steuerfüsse zu heben, wodurch sich ihre Standortattraktivität verschlechterte.

Patrizia Adam, CVP-Kantonsrätin. Regina Kühne

Zwar könnten im Gegenzug die ressourcenschwächeren und steuerlich weniger attraktiven Gemeinden ihre Steuerfüsse senken, doch kaum in dem Ausmass, das nötig wäre, um ihre Attraktivität im Vergleich zu den angrenzenden Gemeinden der Nachbarkantone zu verbessern, sagt Adam, die bis 2016 im Stadtrat war.

Ein horizontaler Finanzausgleich führe bestimmt auch nicht dazu, dass die schwächeren Gemeinden ihre Steuerbasis vermehrt pflegen würden, um aus eigener Kraft ihre Steuerattraktivität zu verbessern. Letztlich dürfte auch der mit dem horizontalen Finanzausgleich einhergehende zusätzliche Administrativaufwand nicht zu unterschätzen sein.

Sonja Lüthi ist für einen regionalen Finanzausgleich

Maria Pappa und Peter Jans, die beiden SP-Stadträte, die auch im Kantonsrat politisieren, waren vor Wochenfrist in der Finanzausgleichsdebatte auf Parteilinie. Und die grünliberale Sonja Lüthi, was hält sie von einem Ausgleich unter den Gemeinden? Lüthi antwortet:

«Ich bin klar der Meinung, dass das aktuelle Finanzausgleichssystem überarbeitet werden muss, und hierzu gehört auch die Prüfung anderer Modelle wie der horizontale und der regionale Finanzausgleich»

Mit dem aktuellen Finanzausgleich hätten die finanziellen Unterschiede zwischen den Gemeinden nicht verringert werden können und die Stadt bleibe noch auf einem zu grossen Teil der Zentrumsleistungen und -lasten sitzen.

Stadträtin und Kantonsrätin Sonja Lüthi von den Grünliberalen. Tobias Garcia

Sie unterstütze die Einführung eines horizontalen Finanzausgleichs in Ergänzung zum vertikalen. Für wirklich wichtig erachte sie den regionalen Ausgleich und damit eine stärkere finanzielle Beteiligung der Gemeinden der Region.

Und es brauche Anpassungen beim soziodemografischen Sonderlastenausgleich. Einerseits sollte der Beitragssatz gemäss Lüthi bei einer überdurchschnittlichen Belastung höher als aktuell 60 Prozent sein, andererseits sollten die arbeitsmarktlichen Projekte der Gemeinden wieder berücksichtigt werden.

Schwager: «Gut für Wartau, gut für St.Gallen»

Heute erhalten die Gemeinden über den kantonalen Finanzausgleich rund 230 Millionen Franken pro Jahr. «Trotzdem: Die Schere zwischen Steuerparadies und Steuerhölle ist riesig», sagt Kantonsrat Thomas Schwager. St.Gallen sei mit 141 weit weg vom Paradies, während Mörschwil mit 75 Prozent alle Vorteile der zentrumsnahen Lage nutze.

Ein horizontaler, direkter Finanzausgleich zwischen den Gemeinden entlastet gemäss Schwager den Kantonshaushalt und reduziert so den kantonalen Steuerfuss. Davon profitierten alle Steuerzahlenden im Kanton, sagt Schwager.

Thomas Schwager (Grüne). Benjamin Manser

Im Gegenzug müssten die steuergünstigen Gemeinden ihre kommunalen Steuerfüsse anheben, andere könnten ihn reduzieren. Bei der Gewinn- und Kapitalsteuer ist der Steuerfuss im ganzen Kanton gleich. Für Unternehmen machte eine Umstellung darum keinen Unterschied, sagt Schwager. Darum bestehe auch nicht die Gefahr, dass diese in Nachbarkantone abwanderten. Ein horizontaler Finanzausgleich sei gut für Wartau mit dem höchsten Steuerfuss und gut für St.Gallen.

Steuerhölle. Steuerparadies. Begriffe, welche die städtische Politik schon lange prägen, nicht erst im Wahlkampf.