Warum Männer glauben, dass Frauen Vergewaltigungen erfinden

Revision Sexualstrafrecht Der Mythos von der erfundenen Vergewaltigung – warum diese Vorstellung so populär ist Knapp 30 Prozent der Männer glauben, Frauen würden Vergewaltigungen oft erfinden. Laut einem Professor für Sozialpsychologie verbirgt sich dahinter ein bestimmtes Frauenbild. David Grob 18.05.2022

«Oftmals erfinden Personen Missbrauchs- oder Vergewaltigungsvorwürfe.» Im Herbst 2021 legte das Forschungsinstitut Sotomo diesen Satz 3597 Männern und Frauen anlässlich der Umfrage «Gewalt in Paarbeziehungen» vor. 21 Prozent der befragten Personen stimmten der Aussage zu. 15 Prozent der Frauen, 28 Prozent der Männer. Es ist eine populäre Vorstellung, die sich tief in den Köpfen der Gesellschaft eingenistet hat: Frauen, die Vergewaltigungen erfinden.

Illustration: Getty

Wie oft kommen Falschbeschuldigungen bei Vergewaltigungen tatsächlich vor? Und warum ist die Vorstellung der erfundenen Vergewaltigung so populär? Antworten auf diese Fragen geben rechtswissenschaftliche Untersuchungen und die Gender-Forschung.

Eindeutige Zahlen aus der Rechtswissenschaft gibt es nicht – aber Tendenzen

Nähert man sich der Frage an, wie oft Vergewaltigungen erfunden werden, so zeigt sich: Es gibt keine klare Antwort in Form einer Statistik. Offizielle Zahlen für die Schweiz fehlen, internationale rechtswissenschaftliche Studien müssen mit Vorsicht betrachtet werden.

Monika Simmler, Professorin für Strafrecht und Kriminologie an der Universität St.Gallen, weist auf methodische Probleme hin: Wie will man überhaupt herausfinden, dass hinter der Anzeige einer Vergewaltigung, die aber nicht zur Verurteilung gelangt ist, eine böswillige Absicht steckt? «Ein Freispruch oder ein eingestelltes Verfahren bedeutet noch lange nicht, dass das Opfer gelogen hat.» Um dies wissenschaftlich seriös zu untersuchen, müsste das Opfer nach dem Freispruch des Täters befragt werden, ob es gelogen hat.

«Dies ist ethisch nicht vertretbar.»

Nora Scheidegger forscht im Bereich Sexualstrafrecht am Max-Planck-Institut. Bild: PD

«Es existieren keine verlässlichen Daten zum tatsächlichen Anteil von Falschbeschuldigungen an Vorwürfen sexueller Gewalt. Es gibt nur mehr oder weniger zuverlässige Schätzungen», sagt auch Nora Scheidegger. Die 34-Jährige ist Postdoc am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg und forscht im Bereich Sexualstrafrecht. Viele Studien sind problematisch. Scheidegger unterscheidet zwischen zwei Arten, wie Forscherinnen und Forscher ihre Daten erheben:

Die einen Studien stützen sich auf Einschätzungen der zuständigen Ermittlungsbeamten. Scheidegger betrachtet diese Art der Datenerhebung mit grosser Vorsicht: «Die Einschätzung der polizeilichen Sachbearbeiter kann mehr oder weniger akkurat und von Stereotypen und Vergewaltigungsmythen geprägt sein.» Verhält sich ein mutmassliches Opfer etwa nicht so, wie von einem Opfer erwartet, so könne die Glaubwürdigkeit angezweifelt werden. Scheidegger: «Solche Einschätzungen sind wohl deutlich zu hoch.»

Die anderen Studien wiederum stützen sich nur auf die Fälle, in denen eine Falschbeschuldigung sicher vorlag oder sogar ein Verfahren gegen das angebliche Opfer eingeleitet wurde. «Die tatsächliche Zahl von Falschbeschuldigungen, also falscher Anzeigen, dürfte deshalb wohl etwas höher liegen», sagt Scheidegger. Solche Studien kommen zu Ergebnissen zwischen 4 und 8 Prozent Falschbezichtigungen, wie etwa eine europaweite Studie von 2009.

Exemplarisch zeigen sich die beiden Ansätze in einer häufig zitierten Studie aus dem Jahr 2000 aus Bayern: Die Polizeikräfte schätzen rund einen Drittel aller angezeigten Vergewaltigungen als «zweifelhaft» ein, in 7,4 Prozent aller angezeigten Fälle von Vergewaltigungen und sexueller Nötigung wurde ein Verfahren wegen falscher Verdächtigung eingeleitet.

Abgesehen von methodischen Problemen, kommt ein gewichtiger Fakt hinzu: Die Dunkelziffer bei Vergewaltigungen ist hoch. Der Grossteil aller vergewaltigten Frauen wagt gar nicht erst den Schritt zur Polizei. Eine anonyme Befragung des GFS Bern von 2019 kam zu folgenden Ergebnissen: Rund die Hälfte der von sexueller Gewalt betroffenen Frauen behält die Vorfälle für sich, zehn Prozent gehen zur Polizei, gerade mal acht Prozent erstatten Anzeige. Rechnet man diese Fälle hinzu, so wird der Anteil an Falschbeschuldigungen nochmals deutlich kleiner.

Monika Simmler ist Professorin für Strafrecht und Kriminologie an der Universität St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Für Monika Simmler ist deshalb klar: «Falschbeschuldigungen bei Vergewaltigungen sind ein marginales Phänomen.» Und auch die Studie aus Bayern kommt zum Schluss:

«Fälle eines gezielten Einsatzes von falschen Verdächtigungen, etwa, um sich an einem Mann zu rächen, waren die absolute Ausnahme.»

Und Nora Scheidegger sagt: «Unabhängig davon, wie hoch diese Quote nun tatsächlich ist – es gibt Falschbeschuldigungen und jede einzelne sollte idealerweise auch als solche erkannt werden.»

Wie Täter zu Opfer werden – Erkenntnisse aus der Gender-Forschung

Warum ist die Vorstellung der lügenden Frau, die eine Vergewaltigung erfindet, für den eigenen Vorteil, oder um einem Mann zu schaden, so stark in den Köpfen verankert? Anruf bei Rolf Pohl, emeritierter Professor für Sozialpsychologie an der Universität Hannover, der insbesondere zu Männlichkeit forschte. Für ihn zeigt sich in solchen Vorstellungen an der Oberfläche die Angst der Männer vor Ansehensverlust, dem Ende der Karriere und einer ungerechtfertigten Beschuldigung.

Rolf Pohl, emeritierter Professor für Sozialpsychologie an der Universität Hannover, forschte zu Männlichkeit. Bild: Isabelle Hannemann

«Dahinter verbirgt und reproduziert sich aber ein bestimmtes Frauenbild: Männer fühlen sich in der Sexualität von Frauen verführt», sagt Pohl. Unsere Gesellschaft gehe von einer Ordnung der Geschlechter aus, in der Männer permanent ihre angebliche Überlegenheit demonstrieren müssten, so Pohl. «Aber im Feld der Sexualität gelingt ihnen dies nicht. Nirgends ist der Mann schwächer, anfälliger und abhängiger von der Frau als auf dem Feld der heterosexuellen Sexualität.»

Pohl betrachtet die Debatten rund um die Falschbeschuldigungen auch vor dem Hintergrund der angeblichen Krise der Männlichkeit, die den Mann als das wahre Opfer des Feminismus sieht. «Dieser Diskurs ist weit verbreitet – und darin steckt viel Antifeminismus drin», sagt Pohl. Im Vergewaltigungsvorwurf reproduziere sich die Täter-Opfer-Umkehr besonders.

«Sie findet sich immer dann, wenn man sich in die Enge gedrängt fühlt. Und die traditionelle Männlichkeit fühlt sich seit zehn bis 20 Jahren in die Enge gedrängt.»

Für Franziska Schutzbach, Geschlechterforscherin und Soziologin an der Universität Basel. Bild: Michel Lüthi/Bilderwerft.ch

Für Franziska Schutzbach, Geschlechterforscherin und Soziologin an der Universität Basel, hat sich diese Bewegung durch die «MeToo»-Bewegung nochmals verstärkt. «Die ‹MeToo›-Debatte hat die Gesellschaft stark geprägt und auch nachhaltig verändert», sagt Schutzbach: Private und öffentliche Organisationen schaffen Anlaufstellen gegen Belästigungen, mehr und mehr Frauen wehren sich und klagen Übergriffe ein. «Dies ist ein Einfallstor für Veränderungen – und gewisse Männer müssen ihr Verhalten hinterfragen.»

Kurz: Weil «MeToo» erfolgreich ist, entstehen Abwehrreaktionen. «Behauptungen, Frauen würden Vergewaltigungen erfinden, sind Teil dieser Abwehrbewegungen», sagt Schutzbach.

Nicht zuletzt nähren sich für Schutzbach angebliche Vergewaltigungsvorwürfe aus einer Misogynie, die sich tief in die abendländische Kulturgeschichte eingeschrieben hat: «In vielen Erzählungen der abendländischen Kultur wird die Rolle der Frau als hinterhältig, gefährlich, ja böse dargestellt: Eva im Paradies, die einen Pakt mit dem Bösen eingeht; die Rolle der Stiefmutter in Märchen, die Figur der Hexe.» Daraus entstehe ein Grundverdacht gegen das Weibliche: Die Frau wird als gefühlsgesteuert und schwach betrachtet.

Wenn Falschbeschuldigungen politisch werden

Die Frage um die Häufigkeit und die Ursachen von Vergewaltigungsvorwürfen hat auch eine politische Dimension. Voraussichtlich in der Sommersession wird sich der Ständerat mit der Revision des Sexualstrafrechts beschäftigen. Nach der jetzigen Rechtslage muss ein Täter sein Opfer nötigen, sprich mit Gewalt oder einer Drohung zwingen, damit ein sexueller Übergriff rechtlich als Vergewaltigung gilt.

Die vorberatende Kommission präferiert bei der Revision mit «Nein heisst Nein» die Vetolösung bei Vergewaltigungen. Dabei gilt: Wer gegen den Willen einer Person sexuelle Handlungen vornimmt, macht sich strafbar. Diese muss ihre Ablehnung verbal oder nonverbal ausgedrückt haben. Bei der «Ja heisst Ja»- oder Zustimmungslösung sollen sexuelle Handlungen ohne explizite Zustimmung als Vergewaltigung gelten.

Gegen die Zustimmungslösung fällt immer wieder ein Argument: Es könnte zu mehr Falschbeschuldigungen kommen. Nora Scheidegger vom Max-Planck-Institut sieht diese Gefahr weniger: «Jedes Gesetz kann missbraucht werden.» Für sie ist deshalb eine sorgfältige Beweiserhebung wichtiger – sowohl für Opfer wie Beschuldigte – als die tatsächliche Quote von Falschbeschuldigungen.

Scheidegger setzt sich für die «Ja heisst Ja»-Lösung ein. Gegen die «Nein heisst Nein»-Lösung spricht aus ihrer Sicht die Frage, ob Vergewaltigungsopfer, die während der Tat in eine Schockstarre fallen und sich somit weder verbal noch nonverbal wehren können, nicht durch die juristischen Maschen fallen würden.

