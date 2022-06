Spitex St.Gallen AG: Kommission fordert VR-Sitz für Stadt

Rettungspaket Ein Geschäft mit Zündstoff: Nach dem Fehlstart soll die defizitäre Spitex St.Gallen AG mit vielen Steuergeldern gerettet werden Das Rettungspaket für die Spitex St.Gallen AG wird am kommenden Dienstag im Stadtparlament behandelt. Das Geschäft ist brisant: Es geht um drei Millionen Franken. Eine parlamentarische Kommission fordert nun: Die Stadt braucht einen Sitz im Verwaltungsrat. Julia Nehmiz und Daniel Wirth Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Daniel Mächler, Verwaltungsratspräsident der Spitex St.Gallen AG, und Anna Ravizza, Verwaltungsrätin und Geschäftsführerin auf Mandatsbasis. Bild: Michel Canonica

Die Spitex St.Gallen AG ist eine Intensivpatientin. Sie entstand aus der Fusion von vier Spitexvereinen, nahm Anfang 2021 den Betrieb auf. Im ersten Geschäftsjahr fuhr sie einen Verlust von 1,76 Millionen Franken ein. Der Stadtrat will ihr helfen, mit einem A-fonds-perdu-Beitrag in der Höhe von drei Millionen Franken. Traktandiert war das Geschäft für die Stadtparlamentssitzung vom 14. Juni. Es wurde verschoben. Die Geschäftsprüfungskommission GPK und die Kommission für Soziales und Sicherheit brauchten mehr Zeit für die Vorberatung. Das ist nicht verwunderlich. Die Vorlage ist komplex, die Vorgeschichte abenteuerlich.

Das Geschäft dürfte an der nächsten Parlamentssitzung äusserst umstritten werden. Die GPK stellt einen Änderungsantrag, der es in sich hat. Dieser sieht einen Strategiewechsel vor. Die GPK fordert: Der Stadtrat soll eine Eignerstrategie erstellen, um Information und Einflussnahme der Stadt als Mehrheitsaktionärin zu regeln. Der Stadtrat soll bis Ende Jahr einen Sitz im Verwaltungsrat der Spitex St.Gallen AG bestellen. Der Stadtrat soll der GPK eine periodische Berichterstattung über das umfassende Monitoring sicherstellen. Von extern soll das Projekt Einheitsspitex evaluiert werden, von der Lancierung des Projekts bis zur Übergabe an die Spitex St.Gallen AG.

Diese Forderungen markieren eine Trendwende. Und sie zeigen, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier fordern mehr Transparenz und Aufarbeitung. Auskunft geben zum Änderungsantrag kann aus der GPK niemand: Es gilt das Kommissionsgeheimnis. Klar ist jedoch, was mit dem Änderungsantrag gemeint ist: So, wie es bislang lief und läuft, kann es nicht weitergehen. Und: Nicht wenige Parlamentarierinnen und Parlamentarier scheinen der Führung der Spitex St.Gallen AG zu misstrauen.

Schwierige Fusion, Kündigungen, Abgang des Chefs Die Geschichte der Einheitsspitex ist mit vielen Querelen verbunden. Zum 1. Januar 2021 nahm die Spitex St.Gallen AG die operative Tätigkeit auf. Die ehemals vier unabhängigen Spitexvereine der Stadt wurden zu einer Einheitsspitex fusioniert. Dies sorgte bereits im Vorfeld für Unmut und führte zu etlichen Kündigungen, sodass im 2020 zwei Spitexvereine wegen Personalmangel notfusioniert werden mussten. Am 1. Januar 2021 war die Spitex mit 128 Mitarbeitenden gestartet. Kurz nach dem Start kam es zu Kündigungswellen. Im 2021 haben insgesamt 82 Mitarbeitende die Kündigung eingereicht. Einer davon: Geschäftsführer Michael Zellweger, der Ende Mai zurücktrat. Seitdem leitet Verwaltungsrätin Anna Ravizza interimistisch die Spitex St.Gallen AG. Sie wird dieses Mandat bis Ende 2022 weiterführen, da noch keine neue Geschäftsführung gefunden werden konnte. (miz)

Stadt will wegen Interessenskonflikten keinen VR-Sitz

Anders als etwa bei den Olma-Messen oder der Cityparking AG ist die Stadt nicht im Verwaltungsrat der Spitex St.Gallen AG vertreten. Weshalb nicht? Noch letzte Woche antwortete Stadträtin Sonja Lüthi auf diese Frage, hinter dem Entscheid, keine städtische Vertretung in den VR der Spitex AG zu delegieren, stünden Corporate-Governance-Überlegungen. Damit solle Interessens- und Rollenkonflikten, zum Beispiel mit der Aufsichts- und der Auftraggeberfunktion, vorgebeugt werden. Die Stadt könne als Hauptaktionärin via Generalversammlung und Leistungsvereinbarung ihren Einfluss geltend machen.

Stadträtin Sonja Lüthi vor den Medien. Bild: Tobias Garcia

Sonja Lüthi sagt, sie stehe in regelmässigem Austausch mit dem Verwaltungsratspräsidenten. Entsprechend sei sie über den Geschäftsverlauf gut informiert. Der Finanzausschuss der Spitex AG habe zusammen mit der städtischen Dienststelle Finanzen ein vierteljährliches Monitoring der wichtigsten finanziellen und betrieblichen Kennzahlen aufgebaut. Gegenüber der Dienststelle Gesellschaftsfragen würden monatlich die Leistungsvolumina rapportiert, hinzu komme das jährliche Reporting gemäss Leistungsvereinbarung.

Nun fordert die GPK, dass sie über dieses Monitoring umfassend informiert wird. Ein Grund könnte sein: Es geht nicht nur um die Versorgung der Klientinnen und Klienten, es geht auch um viel Geld.

Tariferhöhung belastet Stadtkasse mit einer halben Million

Schon der Zusammenschluss der vier Spitexvereine hat Geld gekostet. Viel Geld. Alleine für die Rekrutierung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurden als Teil der Initialisierungskosten 130'000 Franken an eine St.Galler Firma für Personalberatung bezahlt. Die Miete, die die Spitex St.Gallen AG in einem Gebäude an der Davidstrasse entrichtet, beträgt samt 15 Autoabstellplätzen eine Viertelmillion Franken im Jahr, wie Stadträtin Sonja Lüthi, Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit, auf Anfrage schreibt. Diese Mietkosten will die Spitex St.Gallen AG gemäss stadträtlicher Vorlage ab 2025 um 195'000 Franken im Jahr reduzieren. Die Geschäftsstelle soll in den Osten der Stadt umziehen.

Rückwirkend auf Anfang 2021 hat die Spitex St.Gallen AG ihre Tarife um sechs bis zehn Franken pro Stunde erhöht, je nach Art der Leistung. Das schlägt sich in der Stadtkasse nieder: Die Restfinanzierungssumme, welche die Stadt zu begleichen hat, stieg im vergangenen Jahr um etwas mehr als eine halbe Million Franken an. Bereits das ist eine Finanzspritze, welche die Stadt der Spitex St.Gallen AG verabreichte. Stimmen von Stadtparlamentariern, wonach genau hingeschaut werden müsse, dass die Gesellschaft kein Fass ohne Boden werde, sind demnach nicht einfach aus der Luft gegriffen.

Rechnung und Bericht werden nicht veröffentlicht

1,76 Millionen Franken Defizit im ersten Betriebsjahr. Das ist ein Fehlstart. Weshalb es dazu kommen konnte? Der Spitex-Verwaltungsrat liess eine Analyse machen. Den Auftrag bekam die OBT AG. Diese renommierte Treuhandgesellschaft ist auch die ordentliche Revisionsstelle der Spitex St.Gallen AG. Die kurze Zusammenfassung der Analyse: geringe Produktivität von 39 Prozent aufgrund der vielen Kündigungen in der Anfangsphase und wegen der Coronapandemie, höhere IT-Kosten – kurz: Die Diskrepanz zwischen Budget 2021 und Rechnung 2021 war gross. Doch der Analysebericht habe ergeben: Verwaltungsrat und interimistische Geschäftsleitung hätten die Probleme erkannt und die Weichen gestellt. Das sagten Stadträtin Sonja Lüthi und Stadtpräsidentin Maria Pappa Ende Mai vor den Medien, als sie das Spitex-Rettungspaket präsentierten.

Den vollständigen OBT-Bericht gibt die Stadt nicht heraus. Es handle sich um ein internes Papier. Auch die öffentlich gemachte Jahresrechnung 2021 der Spitex St.Gallen AG ist nicht mehr als eine kurze Zusammenfassung. Warum? Andere Spitex-Gesellschaften veröffentlichen ihren vollumfänglichen Geschäftsbericht im Internet. Beispielsweise die Spitex Region Thun AG. Oder die genossenschaftlich organisierte Spitex Bern.

Der Verwaltungsrat kommuniziert zurückhaltend

Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in der Stadt St.Gallen erfahren kaum Details. Die Spitex St.Gallen AG hält sich kommunikativ zurück. Die Folge: Es schiessen Gerüchte ins Kraut, wonach die Verwaltungsräte, allen voran Präsident Daniel Mächler und Anna Ravizza, Honorare in Rechnung stellten, die weit über eine ordentliche VR-Entschädigung hinausgingen. Mit diesen Vorhaltungen konfrontiert, antwortet Verwaltungsrat Dominik Chiavi:

«Vom Vorwurf der Bereicherung distanzieren wir uns in aller Form.»

Wie von einer steuerbefreiten Non-Profit-Organisation erwartet, würden die Mitglieder des Verwaltungsrats der Spitex St.Gallen AG mit einer moderaten Jahrespauschale für ihre strategische Arbeit entschädigt. Pro Jahr erhalten die Mitglieder gemäss Chiavi 4000 und der Präsident 8000 Franken. Dabei sei das Gremium im Startjahr 2021 von einem Pensum von 20 Prozent für den Präsidenten und von zehn Prozent für die fünf anderen Verwaltungsratsmitglieder ausgegangen. Die Organisation und Durchführung der Generalversammlung wird mit dieser Pauschale abgegolten, nicht aber Sitzungen. Diese werden separat honoriert mit 500 Franken je VR-Mitglied, die Teilnahme an Telefonkonferenzen wird mit 250 Franken entschädigt, wie Dominik Chiavi ausführt. Er ist im Verwaltungsrat zuständig für das Marketing und die Kommunikation.

Dominik Chiavi ist zuständig für Marketing und Kommunikation im Spitex-Verwaltungsrat. Bild: Helvetia Versicherungen

Neben der ordentlichen strategischen Arbeit leisteten die Verwaltungsratsmitglieder 2021 aufgrund der personellen Engpässe und Trouble-Shootings auch operative Arbeit. Der «breitgefächerte Kompetenzmix» des Verwaltungsrats erlaubte nach Bedarf, auf diese Ressourcen auf Projektbasis zurückzugreifen. Dies geschah gemäss Chiavi stets mit Augenmass im Sinne der Spitex St.Gallen AG und «vor allem aus Kostengründen». Der Stundenansatz beträgt 140 Franken.

Zu den operativen Leistungen, die auf Stundenbasis 2021 abgerechnet worden sind, zählten gemäss Chiavi Mitarbeitergespräche, Klientenbesuche, Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, Standortsuche und Verhandlungen, Unterstützung in Teamsitzungen oder Teamworkshops. Insgesamt seien durch den Verwaltungsrat 4342 Arbeitsstunden erbracht worden, rechnet Verwaltungsrat Chiavi vor. Ein Fünftel dieser Stunden sei geleistet, aber nicht verrechnet worden.

Verwaltungsrat legt die Honorare offen

Insgesamt sei das Gremium im vergangenen Jahr mit 401'709 Franken entschädigt worden. Darin enthalten seien 221’000 Franken für vakante Geschäftsleitungspositionen wie das Personalmanagement, die Geschäftsführung und die Pflegedienstleitung, die vom Verwaltungsrat erbracht worden seien. Dominik Chiavi ist es wichtig zu betonen:

«Die Phase mit Mehraufwänden ist befristet.»

Der Verwaltungsrat der Spitex St.Gallen AG wolle sich in Zukunft wieder auf die strategische Tätigkeit konzentrieren und nur in Ausnahmefällen operativ unterstützen. Verwaltungsrätin Anna Ravizza bleibt sicher bis Ende dieses Jahrs Geschäftsführerin. Sie übernahm die Geschäftsleitung im Sommer 2021 nach dem Abgang des Geschäftsführers Michael Zellweger.

Der Verwaltungsrat habe der Stadt St.Gallen als Hauptaktionärin Ende 2021 den quartalsweisen Aufwand rapportiert, schreibt Sonja Lüthi. Aus den Unterlagen seien die verrechneten und nicht verrechneten Leistungen der Verwaltungsratsmitglieder hervorgegangen. Die Entschädigung des Verwaltungsrates fällt gemäss Lüthi nicht in die Zuständigkeit der Stadt, weder als Hauptaktionärin noch als Auftraggeberin der Leistungsvereinbarung.

