Neues Zuhause für letzte Gossauer Schifflistickmaschine gesucht

Rettung Damit sie nicht verschrottet werden muss: Die letzte Gossauer Schifflistickmaschine wird demontiert und eingelagert – soll irgendwann aber wieder rattern wie früher Nach dem Tod Hans Bürklers war das Schicksal seiner geschichtsträchtigen Schifflistickmaschine unklar. Nun ist sie vorerst gerettet. Sie wurde zerlegt und eingelagert. Ein Verein um Monika Gähwiler-Brändle setzt sich nun dafür ein, dass die Zeitzeugin irgendwo in Gossau ausgestellt werden kann. Michel Burtscher 10.07.2021, 05.00 Uhr

Mit einem Kran werden die letzten Teile der letzten Gossauer Schifflistickmaschine abtransportiert. Im Hintergrund sind Markus und Edna Langenegger zu sehen. Sie haben die Maschine demontiert. Bild: Michel Canonica

Sie ist eine Attraktion, auch wenn am vergangenen Donnerstag nicht mehr viel von ihr zu sehen ist: die letzte Gossauer Schifflistickmaschine. Eine Nachbarin schaut durch die grossen offenen Fenster im Erdgeschoss ins Haus. Hier, im Stickereidörfli in der Schönau, stand die Maschine 110 Jahre lang. Draussen regnet es in Strömen, drinnen liegen noch die grossen Teile.

Es sind Überbleibsel einer Zeitzeugin. «Faszinierend», sagt die Frau. In den vergangenen zwei Wochen haben Spezialisten die Maschine auseinandergenommen. Am Donnerstag und Freitag wurden die grossen Teile mit einem Kran aus dem Gebäude gehoben und abtransportiert. Am Montag werden voraussichtlich die letzten Teile weggebracht.

Die Maschine konnte nicht im Haus bleiben

Es gab Zeiten, da ratterten in Gossau fast 200 Schifflistickmaschinen. Mittlerweile ist nur noch Hans Bürklers Maschine übrig. Modell Saurer 1911, Pantograph, 10 Yards (9,14 Meter), Originalpreis 12'000 Franken, Ersteinsatz am 17. Oktober 1912. Lange war das Schicksal der Maschine ungewiss. Denn Hans Bürkler musste 2020 ins Pflegeheim ziehen, verstarb im Oktober des gleichen Jahres.

Bald war klar: Das Haus wird verkauft, die Maschine kann nicht dort bleiben. Es habe nur zwei Möglichkeiten gegeben, sagt Monika Gähwiler-Brändle:

«Entweder wir finden einen neuen Platz für die Maschine oder sie wird zu Alteisen.»

Letzteres kam für Gähwiler nicht in Frage. Sie kannte Bürkler, seit sie ein Kind war. Die beiden standen in den vergangenen Jahren immer wieder im Kontakt. «Hans Bürkler hätte nicht gewollt, dass seine Maschine verschrottet wird», betont Gähwiler. Er verfügte sogar in seinem Testament, dass seine «beste Freundin», wie er die Schifflistickmaschine stets nannte, nach seinem Tod als Zeitzeugin erhalten werden sollte.

Hans Bürkler vor seiner Schifflistickmaschine. Bild: Ralph Ribi (19. Januar 2010)

Darum setzt sich Gähwiler mit Herzblut dafür ein: «Hier geht es um einen Teil der Gossauer Geschichte, um ein Industriekulturerbe, das unbedingt erhalten bleiben muss.» Zudem habe der Erfinder der Schifflistickmaschine, Isaak Gröbli, in Gossau gewohnt.

Maschine wird zwischengelagert

Monika Gähwiler-Brändle beobachtet die Arbeiten. Bild: Michel Canonica

Doch einen neuen Platz für das tonnenschwere Ungetüm zu finden, stellte sich als schwierig heraus. Das Saurer-Museum in Arbon verfügt bereits über ein Modell, für das Textilmuseum Sorntal in Niederbüren ist die Maschine zu gross. Auch die Suche «weit über die Ostschweiz hinaus» sei erfolglos geblieben, so Gähwiler. Darum soll die letzte Gossauer Schifflistickmaschine nun zwischengelagert werden. In Einzelteilen und in einem Raum, der von der Stadt Gossau zur Verfügung gestellt wird. Gähwiler sagt:

«Damit steigt die Chance, dass die Maschine erhalten und in Gossau bleibt.»

Die Demontage ist indes keine Leichtigkeit. Nicht nur logistisch, sondern auch technisch. Hier kommt Markus Langenegger ins Spiel. Ein Glücksfall sei es, sagt Gähwiler, dass sie über einen Kontakt beim Saurer-Museum auf ihn gestossen sei.

Die Maschine soll der Öffentlichkeit gezeigt werden

Langenegger hat während der letzten 30 Jahre auf der ganzen Welt alte und neue Stickmaschinen zerlegt und wieder aufgebaut. Eigentlich wohnen er und seine Frau Edna in Spanien. Aber sie seien für einen Auftrag in Österreich gewesen und hätten nun noch einige Wochen in der Schweiz angehängt, so Gähwiler, um Hans Bürklers Maschine zu demontieren und fachgerecht einzulagern. Sie sagt:

«Auch für ihn ist das etwas Besonderes, denn die Saurer 1911 ist eine Rarität.»

Vor zwei Wochen hat das Ehepaar damit begonnen. Die unzähligen Teile abgeschraubt, sortiert und in Holzkisten verstaut. Zurück blieben die grossen Wangen, die nun mit dem Kran aus dem Haus gehoben und zu den anderen Maschinenteilen transportiert wurden.

Damit ist die Schifflistickmaschine vorerst gerettet. Mit einem Verein wollen sich Gähwiler sowie weitere Gossauerinnen und Gossauer nun dafür einsetzen, dass sie nicht im Zwischenlager bleibt, sondern so schnell wie möglich wieder aufgestellt und vor allem ausgestellt werden kann. Ziel ist, die Maschine irgendwo in Gossau der Öffentlichkeit zu zeigen. Und ab und an soll dieser Kulturschatz dann wieder rattern wie früher.