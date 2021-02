Restauration Grossmutters Erbstück und der Traum vom grossen Geld: Ist dieses Bild echt oder eine Kopie? Auf den Spuren eines geheimnisvollen Erbstücks: Ich habe ein Gemälde geerbt, eine alte Stadtansicht von Amsterdam, signiert von Cornelis Springer. Die Werke des niederländischen Malers werden auf dem Kunstmarkt teuer gehandelt. Doch ist mein Erbstück wirklich echt oder bloss ein Druck? Melissa Müller 03.02.2021, 17.24 Uhr

Die St.Galler Kunstrestauratorin Céline Buser untersucht ein Gemälde mit einer UV-Taschenlampe: «Je älter der Firnis, desto mehr fluoresziert die obere Schicht im UV-Licht.»

Bild: Michel Canonica (29. Januar 2021)

Vor einer Weile habe ich ein Gemälde meiner Grossmutter in einem vergoldeten Zierrahmen geerbt. Es zeigt eine frühmorgendliche Marktszene in Amsterdam des 19. Jahrhunderts: In einer Strassenschlucht inmitten verwitterter Backsteinhäuser schieben drei Männer einen schweren Karren. Marktfrauen mit weissen Hauben plaudern vor Körben mit Gemüse. Ein Mann mit Stock und Hut flaniert mit seinem Hund über das Kopfsteinpflaster.

Leider blättert der Himmel ab - schon ein acht Zentimeter breites Stück der Morgendämmerung ist in Splitter zerbrochen. Das Bild war schon stark beschädigt, als es über Omas Esstisch hing. Später fristete es in einem Schuppen vor sich hin, eingewickelt in eine Wolldecke. Staubschichten legten sich auf die Malerei, auf der Rückseite klebte ein Wespennest.

Ein populärer niederländischer Maler

Links unten ist das Bild mit «C. Springer» signiert. Auf Wikipedia findet sich ein niederländischer Künstler namens Cornelis Springer, der von 1817 bis 1891 lebte. Er malte bunt bevölkerte Städte und Dörfer im Stil der Romantik. Springer hinterliess über 650 Werke, die in den Niederlanden teilweise bekannt sind und sich durch ein raffiniertes Farb- und Lichtspiel auszeichnen. Sie wurden stets gerne gesammelt und gekauft. Sein teuerstes Bild wurde 2006 für 1,1 Millionen Euro versteigert.

Das lässt das Herz höher schlagen. Wer träumt nicht davon, dass sich ein Erbstück oder ein wiederentdeckter Fund auf dem Estrich als Schatz entpuppt, kaum dass man ihn von den Spinnweben befreit hat? Oder dass man auf dem Flohmarkt für ein paar Franken einen echten Hodler oder Rembrandt findet? Fernsehformate wie «Bares für Rares» leben von solchen Fantasien und ziehen Millionen Zuschauer in den Bann.

Der Museumsdirektor hat gute Neuigkeiten

Doch ist mein Erbstück echt? Gemäss Wikipedia wurden Springers Gemälde durch Farbdrucke weit verbreitet. Es könnte nur ein Druck sein. Für eine Einschätzung bringen wir es ins Historische- und Völkerkundemuseum. «Es dürfte sich um eine originale Malerei handeln; die Abplatzungen sind Farbschichten», sagt Museumsdirektor Daniel Studer. Das Gemälde sei auf Holz gemalt, vielleicht schmückte es einst das Täfer eines Restaurants. Mein Puls schlägt schneller: Ein echter Springer? Könnten wir also doch noch zu Geld kommen und uns in die Côte d' Azur absetzen?

Doch Studer vermutet, dass die Unterschrift erst nachträglich gesetzt wurde und dass es sich nur um eine gut gemalte Kopie handelt. Die Schäden seien zudem nicht zu unterschätzen: Für die Restauration müsste wohl mit Kosten von 3000 Franken gerechnet werden. Das Bild wäre auf dem Kunstmarkt dann ungefähr so wertvoll wie der investierte Betrag.

Auf zum Profi im Heiligkreuz

Ob echt oder nicht, wir wollen das Erinnerungsstück vor dem Verfall retten und suchen die St.Galler Konservatorin-Restauratorin Céline Buser auf. Sie ist auf Gemälde und Holzskulpturen spezialisiert und teilt sich ein helles Atelier über dem Feuerwehrdepot im Quartier Heiligkreuz mit Papier-Restauratorin Monika Cornu.

Céline Buser wickelt mein Bild aus der Luftpolsterfolie und begutachtet es auf dem «Patiententisch». Die 32-Jährige sagt:

«Ein übliches Schadensbild bei einem Gemälde auf einem Holzträger.»

Es sei normal, dass ein auf Holz gemaltes Ölgemälde mit der Zeit Risse bekommt. «Holz muss sich bewegen, es ist ein lebendiges Material und reagiert auf Klimaschwankungen.» Der Umzug vom kalten Stall in die geheizte Wohnung habe dem Bild nicht gut getan. Es hat dadurch weitere Risse bekommen.

Céline Buser untersucht den Schichtenaufbau des Gemäldes unter dem Mikroskop.

Bild: Michel Canonica (29. Januar 2021)

Für den künstlerischen Wert eines Bilds interessiert sich die Fachfrau nicht besonders. «Egal, ob Picasso oder ein Unbekannter es gemalt hat, die Materialität ist die gleiche.» Sie sieht vor allem den Schaden und die Arbeit. «Ein Gemälde ist ein Verbund von verschiedenen Materialien», erklärt Buser nüchtern. Die Grundierung des Bilds enthält ein anderes Bindemittel als die darüberliegende Malschicht. «Das führt zu Spannungen und Rissen.»

Die Restauratorin reinigt mit einem Wattestäbchen den vergilbten Firnis, die oberste Schutzschicht eines Bilds. Es wird dadurch aufgehellt und die Farben strahlender. Bild: Michel Canonica (29. Januar 2021)

Ja, und was nun? «Vielleicht muss ich das Bild in ein Klimazelt einpacken, damit sich der Holzträger entspannt und man die Malschichten wieder senken kann», sagt Céline Buser. Wenn die Malschicht starr sei, müsse sie flexibel gemacht werden, damit sie nicht zerbricht.

Gutes Putzen ist die halbe Miete

Die Reinigung des Bilds sei eine der wichtigsten konservatorischen Massnahmen, klärt Buser weiter auf. «Schmutz ist im sauren PH-Bereich und fördert den Alterungsprozess zusätzlich.» Mit Schwämmen und feuchten Wattestäbchen reinigt sie deshalb die ihr anvertrauten Objekte.

Die Fachfrau befreit ein Ölbild von Schmutz. Bild: Michel Canonica (29. Januar 2021)

Auch der verschnörkelte Goldrahmen hat Risse, er muss gekittet und retouchiert werden. «Schon bei der Herstellung wollte man eine Patina auf diesen Rahmen bringen, damit er antik wirkt», meint die Wissenschafterin, die das Konservieren und Restaurieren in Bern studiert hat.

Für die Retouche werden Pigmente angerührt. Oft kommen Naturfarben zum Einsatz. Buser arbeitet selten mit industriellen Materialien mit Konservierungsstoffen, da diese alte Gemälde beschädigen können. Bild: Michel Canonica (29. Januar 2021)

Im Dezember 2019 hat sie sich selbständig gemacht, «nicht gerade der ideale Zeitpunkt.» Doch sie sei daran, sich einen Kundenstamm zu erarbeiten.

Bei diesem Engel wurde eine Fehlstelle gekittet, die nun retouchiert werden kann. Bild: Michel Canonica (29. Januar 2021)

«Es ist immer eine Abwägung von emotionalem und monetärem Wert, wenn man ein Bild restaurieren lässt», sagt Celine Buser und weist uns noch darauf hin, dass die Unterschrift des Künstlers auf unserem Bild unter dem Firnis liegt, also unter der obersten Schutzschicht. Vielleicht ist es also doch ein echter Springer.