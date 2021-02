Restaurantverkauf Ins «Guggeien-Höchst» zieht neues Leben ein: Das Ausflugsrestaurant hat neue Besitzerinnen Das beliebte Ausflugsrestaurant Guggeien-Höchst steht seit längerem leer. Nun hat die Besitzerin gewechselt. Die neuen Eigentümerinnen wollen die gut bürgerliche Küche fortführen – mit einem modernen Touch. Dinah Hauser 05.02.2021, 18.55 Uhr

Draussen wie auch drinnen herrscht Stille. Doch bald soll wieder Leben ins Ausflugsrestaurant Guggeien-Höchst einkehren. Bild: Benjamin Manser

Im Ausflugsrestaurant Guggeien-Höchst läuft nichts mehr; der Aussenbereich ist mit Absperrband versehen, der letzte Pächter hörte im Mai auf. Nun tut sich aber etwas. Mit dem Jahreswechsel ging die Liegenschaft in den Besitz der Familie Fässler AG aus der Stadt St.Gallen über. Sandra Fässler bestätigt den Kauf auf Anfrage. Zusammen mit ihren beiden Schwestern möchte sie dem Restaurant wieder Leben einhauchen. Fässler sagt:

«Trotz Corona sind wir zuversichtlich, dass es funktioniert, und blicken nach vorne.»

Die Schwestern sehen in der Gastronomie nach wie vor grosses Potenzial und sind bereit, ihr Herzblut in «Guggeien-Höchst» zu stecken. «Ich glaube, die Menschen sehnen sich nach Erholung in der Region. Das wollen wir ermöglichen.»

Auf das richtige Angebot gewartet

Die Schwestern sind in der Stadt St.Gallen aufgewachsen und nach wie vor hier verankert. Seit ihrer Kindheit sind sie durch den elterlichen Betrieb mit der Gastronomie verbunden. Ihre Eltern betreiben seit 40 Jahren ein Restaurant bei der Stadtsäge. «Die Gastronomie hat uns schon immer begleitet und fasziniert», sagt Sandra Fässler. «Guggeien-Höchst» wollen die Schwestern im Alter von 30 bis 40 Jahren gemeinsam betreiben. «Wir wissen es zu schätzen, dass wir auf die Erfahrung unserer Eltern zählen dürfen.»

«Wir haben schon länger Ausschau gehalten nach einem geeigneten Ort», sagt Sandra Fässler. Dieser kam schliesslich in Form von «Guggeien-Höchst». Sie selbst seien oft dort eingekehrt auf Spaziergängen oder bei anderen Gelegenheiten. Die idyllische Lage am Höchster-Waldrand bezeichnet Sandra Fässler als heimelig.

«Wir wollen einen gemütlichen Begegnungsort für Jung und Alt schaffen und frischen Wind in ‹Guggeien-Höchst› bringen.»

Wie Fässler sagt, legen die Schwestern Wert auf eine familiäre, gutbürgerliche und bodenständige Gastronomie.

Die Küche soll frisch, regional und saisonal ausgerichtet sein. Auf der Speisekarte sollen althergebrachte Rezepte mit einem Pfiff Moderne zu finden sein, wie Sandra Fässler sagt. Die Schwestern sind derzeit mit der Planung und den Vorbereitungen beschäftigt. Wegen der Coronasituation ist jedoch noch unklar, wann «Guggeien-Höchst» die Türen öffnen kann. Sandra Fässler ist aber überzeugt, dass sich die Situation beruhigen und «Guggeien-Höchst» dereinst wieder gut frequentiert sein wird. Wie genau der Betrieb schliesslich aussehen wird und was die Schwestern planen, gibt Sandra Fässler noch nicht preis. «Die Neugier möchten wir zu gegebener Zeit stillen.»

Anschläge im Schaukasten informieren, dass das Restaurant derzeit geschlossen ist. Bild: Benjamin Manser

Mit der Verkäuferin des Restaurants, der Lerom Liegenschaften AG aus Tübach, stünden die Schwestern in gutem Einvernehmen. «Wir haben gespürt, dass wir die gleichen traditionellen Werte teilen und die gleichen Vorstellungen haben, wie das Restaurant in Zukunft geführt werden soll.» Mit traditionellen Werten meint Fässler etwa Bodenständigkeit, Brauchtum, Familienbetrieb und Verbundenheit mit der Region.

Lerom verkauft «Guggeien»

Gleich tönt es von Seiten der Lerom. Im vergangenen Jahr hatte sie nach einem neuen Betreiber gesucht; in Form eines Pächters oder Käufers. Das Ziel: die Liegenschaft als Familien- und Ausflugsrestaurant zu erhalten. Laut Dimitry Schneider von der Geschäftsstelle von Lerom wurde primär nach einem Käufer gesucht. «Ein Restaurant passt eigentlich nicht in unser Kerngeschäft.» Denn ansonsten verwaltet die Firma Mehrfamilienhäuser.

Lerom Verwaltungsratspräsident Roman Lenherr hatte die Liegenschaft 1984 erworben und verpachtet. «Ihm lag das Restaurant sehr am Herzen», sagt Schneider. Als Anfang 2020 der letzte Pächter den Vertrag nicht verlängerte, begab sich Lenherr auf die Suche nach geeigneten Nachfolgern. «Wir wussten nicht, ob wir aufgrund der Coronakrise überhaupt jemanden finden», sagt Schneider. Rund zwei Duzend Interessenten hätten sich auf die Ausschreibung gemeldet, mehrere Gespräche und Besichtigungen wurden durchgeführt.

«Mit der Familie Fässler hat die Chemie schliesslich gestimmt.»

Beide Parteien hätten dieselben Vorstellungen über die Zukunft des Restaurants; das Herzblut der Familie sei spürbar gewesen. Der Vertrag nahm Gestalt an. «Leider verstarb Roman Lenherr kurz vor Abschluss.» Er habe sehr am «Guggeien Höchst» gehangen. Schneider bedauert, dass Lehnherr die Wiedereröffnung nicht miterleben kann. «Jedoch durfte er die künftigen Besitzerinnen noch kennen lernen. Die Weiterführung durch die drei Geschwister ist in seinem Sinn», sagt Schneider. Wie in vergangenen Jahren will er künftig auch wieder im Restaurant einkehren. Die Geschichte von «Guggeien Höchst» lebt weiter.

Leomat als Zwischenlösung

Über die Sommermonate wurde «Guggeien Höchst» als Imbisskiosk Waldschenke betrieben. Die Leomat AG aus Tübach richtete einen kleinen Kiosk sowie Getränke- und Snackautomaten ein. «Das war nur eine Zwischenlösung», sagt Schneider. Dies sei von Anfang an als solche gedacht gewesen. «Wir wollten das Haus nicht leer stehen lassen und den Gästen etwas bieten.» Dieser Service public – wie Schneider das Projekt bezeichnet – sei auf grosses Interesse aus der Bevölkerung gestossen.

In den Sommermonaten war «Guggeien-Höchst» wieder belebt. Bild: Michel Canonica

Dies bestätigt Leomat-Geschäftsführer Daniel Büchel. «Wir haben sogar einen kleinen Gewinn gemacht.» Ausschlaggebend dafür seien der Standort – ein beliebtes Ausflugsziel – sowie die effiziente Organisation gewesen. So wurde der Imbisskiosk mehrheitlich von einer Person betrieben. Ein pensionierter Aussendienstmitarbeiter übernahm diese Aufgabe. «Ohne Hilfe von Automaten wäre das sicher nicht gegangen», sagt Büchel. Dann hätte es mehr Personal gebraucht, was nicht wirtschaftlich gewesen wäre.

Zum anderen setze so eine Aufgabe auch Flexibilität voraus.

«An schönen Tagen war der Kiosk teilweise bis 23 Uhr offen, an Regentagen war hingegen fast nichts los.»

Daniel Büchel, Geschäftsführer Leomat AG. Bild: PD

Büchel sieht Potenzial in Imbisskiosken. Er könne sich vorstellen, an einem anderen Ort ein ähnliches Angebot aufzubauen, «wenn der Platz und die Infrastruktur stimmen».

Snackautomat abgebaut

Zuletzt stand als Überbleibsel des Kioskes noch ein Snackautomat bei «Guggeien-Höchst». Dieser fiel allerdings an Silvester Vandalen zum Opfer. Mutmasslich wurde er mit Feuerwerkskörpern gesprengt – ein Totalschaden. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen, die Ermittlungen sind noch am Laufen, teilt die Kantonspolizei auf Anfrage mit.

Büchel sagt: «Wir hätten den Automaten noch länger stehen lassen. Aufgrund der Vorkommnisse haben wir uns entschieden, vorerst keinen neuen aufzustellen.» Dass der Automat nicht ersetzt wurde, ist also nicht dem Besitzerwechsel geschuldet. Die Firma Leomat stehe in Kontakt mit der Familie Fässler und prüfe, ob wieder ein Snackautomat aufgestellt werden soll.