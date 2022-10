Restaurant Gastroszene in Steinach im Umbruch: Nach der «Blume» schliesst nun auch «Oscis Fischbeiz» – ein weiteres Restaurant steht vor Verkauf Die Zukunft von drei Steinacher Restaurants ist ungewiss: «Oscis Fischbeiz» und die «Blume» gehen zu, beim ehemaligen «Sternen» zeichnet sich ein Besitzerwechsel ab. Der Gemeindepräsident macht sich trotzdem keine Sorgen. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.30 Uhr

«Oscis Fischbeiz» am Steinacher Seeufer schliesst Ende Oktober. Bild: Judith Schönenberger

In der Steinacher Beizen-Landschaft bleibt kein Stein auf dem anderen: Gleich drei Restaurants wechseln in den nächsten Monaten den Pächter oder die Besitzerin. Zum Beispiel «Oscis Fischbeiz»: Das preisgekrönte Lokal am See schliesst, wie Geschäftsführerin Sabine Künnemann bestätigt. Sie hat das Restaurant in den letzten vier Jahren geleitet, Ende Oktober ist Schluss. «Nach dieser Zeit fällt mir der Abschied sehr schwer», sagt sie.

«Aber ich hoffe, der eine oder andere Stammgast wird den Weg nach Wienacht-Tobel finden.»

Dort führt die 43-Jährige ab Anfang November ihr eigenes Restaurant, das «Treichli».

Sabine Künnemann übernimmt neu das Restaurant Treichli in Wienacht-Tobel. Bild: PD

«Das war schon immer mein Traum, und nachdem ich dieses Jahr eine Krebserkrankung überstanden habe, sagte ich mir: Jetzt oder nie.» Man wisse nie, ob man später noch die Kraft zu einem solchen Schritt habe, sagt Künnemann.

Besitzer will die Fischbeiz wieder vermieten

Am Steinacher Seeufer wird man die Fischbeiz mitsamt Wirtin wohl vermissen. Das Restaurant ist für seine Fischknusperli bekannt, 2019 holte es den zweiten Platz beim «Best of Swiss Gastro»-Award. Nun hat Pius Diethelm, Besitzer der Liegenschaft an der Seestrasse 10, den Mietvertrag mit Fischbeiz-Inhaber Roger Lanker aufgelöst. «Der Vertrag läuft noch bis Ende Februar», sagt Diethelm. Das Restaurant geht nun schon Ende Oktober zu und hat bis dahin gemäss Website von Dienstag bis Sonntag bei guter Witterung geöffnet.

Diethelm hat den Mietvertrag gekündigt, weil er möchte, dass eine neue Wirtin oder ein neuer Wirt es mit festen Öffnungszeiten und nicht wetterabhängig führt. Bevor er eine neue Mieterin oder einen neuen Mieter sucht, lässt er aber die Küche umbauen.

«Im Frühling soll das Lokal wieder aufgehen.»

Dass er bis dahin niemanden zur Miete finden wird, glaubt er nicht. «Für ein solches Restaurant am See gibt es jede Menge Interessenten.» Er wünsche sich jemanden, der gleichzeitig in der Wohnung über dem Restaurant wohnt.

«So ist jemand im Haus, falls es eine Leitung ‹butzt› und es entsteht nicht unbemerkt ein grosser Schaden.»

Das Gebäude nicht weiter zu vermieten, ist für Diethelm keine Option, «auch wenn ich das könnte». Laut einer Machbarkeitsstudie könnte er sogar zwei Wohnblöcke an der Seestrasse 10 bauen, aber dafür sei er mit 74 Jahren zu alt. So vermietet er das Restaurant voraussichtlich ab dem Frühling – mit umgebauter Küche – wieder. Auch ein Grund dafür ist, dass Diethelm auf der anderen Strassenseite der Fischbeiz wohnt. «So kann ich in Fussnähe fein essen gehen.»

«Blume» in Steinach schliesst ebenfalls

Einen neuen Pächter soll es nach einer Umbauphase auch in der «Blume» an der Hauptstrasse in Steinach geben. Im Restaurant mit Hotel wirteten Monika und Erwin Schönauer in den letzten sechs Jahren, Mitte Oktober feierten sie ihren Abschied.

Monika und Erwin Schönauer führten bis im Oktober 2022 die «Blume» in Steinach. Bild: Fritz Heinze

Ähnlich wie bei «Oscis Fischbeiz» wird nun zuerst einmal renoviert. Bis im kommenden Frühling dürfte das Haus leer stehen.

«Wir haben derzeit Interessenten, die entweder das Hotel oder das Restaurant führen wollen. Einen Interessenten für beides Hand in Hand wie in der Vergangenheit gibt es momentan nicht», sagt Finn Orthmann, Mitinhaber der Belleside Real Estate AG, der die Liegenschaft gehört.

Die «Blume» in Steinach sei ein wichtiger Treffpunkt für die Steinacherinnen und Steinacher, sagt Gemeindepräsident Michael Aebisegger. Bild: Judith Schönenberger

Man wisse den Wert der «Blume» zu schätzen und finde es wichtig, dass die Steinacherinnen und Steinacher auch künftig Freude an diesem Lokal haben können. Sollte aber niemand bereit sein, das ganze Projekt zu übernehmen, überlegt sich Finn Orthmann, den Hotelbetrieb digital abzuwickeln, was einen reduzierten Personalaufwand mit sich bringen würde.

«Sternen» wird vielleicht verkauft

Im ehemaligen «Sternen» in Steinach ist die Pizzeria Il Castello eingemietet. Bild: Judith Schönenberger

Nicht nur mieten, sondern sogar kaufen lässt sich in Steinach der ehemalige «Sternen». Für rund 2,4 Millionen Franken ist das Restaurant mit zehn Pensionszimmern gemäss der Immobilienplattform RealAdvisor zu haben. Besitzer der Liegenschaft an der Hauptstrasse ist Christoph Richner.

«Ich würde das Restaurant verkaufen, wenn es jemanden gibt, der es weiterführt und wenn der Preis stimmt.»

Definitiv sei aber noch nichts, es sei erst einmal ein «Vorfühlen», ob es Interessenten für das Haus gebe.

Jetzt, wo in der Gastrolandschaft in Steinach gerade so viel passiere, überlege er es sich zweimal, ob und an wen er den «Sternen» verkaufe. «Sonst gibt es dann bald kein Restaurant mehr in Steinach, und genau aus diesem Grund habe ich es 2015 gekauft; damit es noch einen Treffpunkt im Dorf gibt.»

Im «Sternen» ist heute eine Pizzeria namens Il Castello eingemietet. Dass deren Wirt das Lokal kaufe, sei ebenfalls eine Option, sagt Richner. Noch sei aber nichts in trockenen Tüchern.

Gemeindepräsident macht sich keine Sorgen

Trotz der vielen Veränderungen in der Steinacher Gastroszene befürchtet Gemeindepräsident Michael Aebisegger nicht, dass seiner Gemeinde die Treffpunkte ausgehen könnten. «Ich würde jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen, denn ich gehe davon aus, dass die ‹Blume› wieder aufmacht.» Diese sei für die Steinacherinnen und Steinacher besonders wichtig.

Michael Aebisegger, Gemeindepräsident von Steinach. Bild: Reto Martin

Ausserdem gebe es in der Gemeinde noch das Restaurant Steinach, das Restaurant Morgental oder den Lebensraum Gartenhof. Aebisegger sagt:

«Ganz so schlimm ist es also noch nicht.»

Ein Auf und Ab in der Gastronomiebranche habe es immer schon gegeben, diese Entwicklung mache auch vor Steinach keinen Halt.

