Restaurant der Badi Sonnenrain in Wittenbach öffnet nicht mehr Für das Schwimmbad gibt es nur noch einen Kiosk. Für diesen wird noch ein neuer Pächter gesucht. Sandro Büchler 18.01.2020, 05.00 Uhr

Nach einer Analyse hat die Badigenossenschaft entschieden, das Restaurant Sonnenrain zu schliessen. Ralph Ribi (18. August 2012)

Yvonne Menet, die Pächterin des Restaurants Sonnenrain in Wittenbach, hat der Schwimmbadgenossenschaft den Pachtvertrag per Frühling 2020 gekündigt. Sie arbeitete sieben Jahre im Sonnenrain, davon zwei Jahre als Angestellte und fünf Jahre als Pächterin. Die Schwimmbadgenossenschaft bedauert ihren Entscheid in einer Mitteilung.