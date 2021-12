St.Galler Altstadt: Auf Café Pelikan folgt «Formidable Pelikan»

Restaurant Café Pelikan heisst neu «Formidable Pelikan»: Arbonerin übernimmt St.Galler Traditionslokal – mit besonderem Konzept Bis Juni führte die Familie Kölbener das Café Pelikan. Nun hat Désirée Fatzer das Traditionslokal in der St.Galler Altstadt übernommen und als «Formidable Pelikan» neu eröffnet. Ethik und Nachhaltigkeit sind ihr wichtig – alle Speisen und Getränke sind vegan. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 01.12.2021, 17.00 Uhr

Désirée Fatzer, neue Pächterin des ehemaligen Café Pelikan, sagt: «Avocado wird es hier nie geben. Und auch keine Tomaten im Winter.» Bild: Donato Caspari

Selbst der Gang auf die Toilette ist ein Erlebnis. Klappt man den WC-Deckel hoch, den ein Pelikan ziert, begrüssen einen die Worte: «Tu es formidable.» Neben dem Lavabo stehen nicht nur Flüssigseife, Tampons und Deo, sondern auch eine Musikschatulle mit Achtsamkeitskarten. Désirée Fatzer mischt sie und sagt: «Zieh eine.»

Fatzer ist neue Pächterin des Restaurants an der Schmiedgasse 15. Davor führte die Familie Kölbener das traditionsreiche Lokal. Zehn Jahre lang bis Juni 2021. Dann war Schluss, nach dem letzten Lockdowns öffneten Kölbeners das Café Pelikan nicht mehr. Stefan Kölbener sagte damals, um in St.Gallen überleben zu können, müsse die Nachfolge innovative Ideen und gute Qualität mitbringen. Vor innovativen Ideen sprudelt Désiréé Fatzer definitiv und Qualität ist ihr oberstes Ziel. Das «Formidable Pelikan» – so der neue Name – soll ein Vorzeigebetrieb werden.

Nachhaltigkeit ist ernst gemeint

Alle Speisen und Getränke sind vegan. Kaffee mit Kuhmilch gibt es hier nicht. Aushängeschild sind belgische Waffeln mit süssen und salzigen Toppings:

Bild: Donato Caspari

Daneben werden täglich zwei Tagessuppen, Tagesmenus und mehrere Desserts angeboten, etwa Schoggimousse oder Zwetschgenkuchen. Zum Zmorge hat es Birchermüesli, Gipfeli und Brötli – gefüllt, nature, zum selber belegen. Jeden Sonntag gibt es ein Brunchbuffet. Fatzer legt grossen Wert auf saisonale, regional und nachhaltig produzierte Lebensmittel. Was oft wie Worthülsen tönt, was oft Marketingfloskeln sind: Fatzer meint es ernst.

«Avocado wird es hier nie geben. Und auch keine Tomaten im Winter, ausser wir haben sie im Sommer eingemacht.»

Weil alle Lebensmittel rund ums Jahr verfügbar seien, gehe der Bezug verloren. Woher stammen Gemüse und Früchte, wann haben sie Saison und wie viel Arbeit ist nötig, bis sie auf dem Teller landen? Fatzer möchte all das ihren Gästen näherbringen. «Ich könnte das Gemüse auch über den Grosshändler kaufen, aber ich möchte wissen, woher es kommt.»

Das hat seinen Preis. Der Kaffee kostet 4.80 Franken, das Kuchenstück 8.50 Franken, die Tagessuppe 12 Franken. Fatzer spricht von mittlerer Preisklasse und sagt: «Es ist kein Sozialprojekt. Es muss wirtschaftlich sein. Aber reich werden muss ich auch nicht. Geld macht nicht glücklich.»

Fatzer ist in Egnach und Arbon aufgewachsen. Ihr Interesse an der Landwirtschaft ist gross, ebenso gross wie jenes an der Gastronomie. Noch grösser ist wohl nur die Liebe zu Tieren.

Für eine Sau vor Bundesgericht

Vor einigen Jahren rettete sie einen Wurf Mastschweine. Die Hinterbeine eines Ferkels waren gelähmt. Fatzer umsorgte es. Das Veterinäramt Thurgau ordnete aber aufgrund schlechter Prognosen die Einschläferung ein. Dagegen wehrte sie sich bis vor Bundesgericht – erfolgreich. Jack war wenige Wochen davor verstorben. Seine Geschwister leben aber weiterhin bei Fatzer.

Sie weiss, wie viel Arbeit in der Landwirtschaft anfällt, und findet daher: «Es ist erschreckend, was in der Gastro alles weggeworfen wird.» Foodwaste, ein weiteres Teil im grossen Puzzle Nachhaltigkeit. Im «Formidable Pelikan» werden aus Rüstabfällen Bouillon und aus altem Brot Croutons.

«Mittelfristig müssen wir die Milchalternativen selbst herstellen, um den Tetraabfall zu reduzieren.»

Pop-up liegt auf Eis, aber Fatzer hat Feuer gefangen

Die 28-Jährige hat eine Lehre im Service gemacht, danach die Handelsschule absolviert, im Marketing gearbeitet, später sollte die Weinliebhaberin in einer Weinhandlung die operative Geschäftsleitung übernehmen. Doch auf persönlicher Ebene stimmte im Team nicht alles. So wurde sie Sales Managerin im Hotel Heiden. Dann vor einem Jahr entstand in Arbon die Idee, die Wiese südöstlich von Jakob-Züllig-Park und Saurer-Areal zu bespielen. Désirée Fatzer reichte ein Konzept ein und setzte sich gegen 40 Bewerberinnen und Bewerber durch. Nur blockieren Einsprachen den Pop-up-Imbiss aus Holz – bis heute.

Désirée Fatzer aber hatte Feuer gefangen. Seit Jahren notiert sie sich Ideen und Dinge, die sie als Chefin besser machen möchte. Nun wollte sie aufhören zu planen und beginnen umzusetzen. Sie bewarb sich im Spätsommer für das ehemalige Café Pelikan, vor rund drei Wochen erhielt sie die Schlüssel. Am 20. November eröffnete sie. Der Elektriker war erst wenige Tage vorher fertig geworden. Es ist ihr erster eigener Betrieb. Das Geschirr und die neuen Lampen suchte sich Fatzer mit einer Kollegin in Brockenhäuser zusammen.

Arbeit gibt Kraft

Zehn Personen arbeiten derzeit im «Formidable Pelikan». Das Restaurant hat sieben Tage die Woche offen, täglich zwischen 8 und 14 Stunden lang. Désirée Fatzer wurde schon einige Male gefragt: «Und wann machst du frei?» Arbeiten sei ihre Passion. «Umso mehr ich zu tun habe, umso stärker sprudle ich. Aber es muss auch ohne mich funktionieren.» Sie kenne ihre Grenzen und die Zeichen.

Im «Formidable Pelikan» sollen alle Sinne angesprochen werden. Fatzer spricht von einem Gesamterlebnis. Sitzt jemand alleine an einem Tisch, bringt die Kellnerin oder der Kellner eine Postkarte mit dem Logo des Restaurants vorbei. Die Idee: Gäste können einer Person einige Worte schicken. Das Restaurant übernimmt das Porto. Zum Gesamterlebnis gehört aber eben auch der Gang zur Toilette. Die Achtsamkarten sollen überraschen und einem auf dem stillen Örtchen ins Jetzt zurückholen. Schöpfe Kraft aus dem Alltag, steht auf der gezogenen Karte.

