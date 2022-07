Aus für Lieblingsrestaurant der FCSG-Fans: Das «Piazza d’Arena» in der Shopping Arena schliesst Ende Juli

Es ist ein schwieriger Abschied für die Familie Lazraj. Sie muss per Ende Juli ihr geliebtes Restaurant «Piazza d’Arena» in der Shopping Arena in St.Gallen aufgeben. Die Beiz galt als Treffpunkt für Fussballfans vor und nach den Spielen.