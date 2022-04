Start der Bauarbeiten an der Kirche St.Ulrich in Wittenbach

Reportage Zwischen Denkmalschutz und Moderne: Bauarbeiten an der Kirche St.Ulrich in Wittenbach sind gestartet Nach dem deutlichen Ja für das 3,5-Millionen-Franken-Sanierungsprojekt haben die Bauarbeiten an der Kirche St.Ulrich begonnen. Dabei stehen die Verantwortlichen vor einer grossen Aufgabe. Samantha Wanjiru Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Ein Bagger entfernt den Boden in der Kirche St.Ulrich. Bild: Belinda Schmid (23. März 2022)

Es ist 8 Uhr morgens in der Gemeinde Wittenbach. Am Ende der Dorfstrasse, hoch am Berge, steht die Kirche St.Ulrich im breiten Sonnenschein. Von aussen präsentiert sich ein idyllisches Bild. Nimmt man aber ein Schritt in die Kirche, wird einem wortwörtlich der Boden unter den Füssen weggerissen.

Wo vorher ein Sandsteinboden und Holzboden lagen, ist nur noch Schutt zu sehen. Die Bauarbeiten zur Sanierung der baufälligen Kirche haben begonnen. Geleitet wird das Bauprojekt vom Projektleiter Nathan Lutz ,der bei der Architektur Firma RLC Architekten AG arbeitet und dem Kirchenpräsidenten der Kirche Walter Keller. Seit einem Jahr arbeiten sie eng zusammen, um die Renovation planmässig durchzuführen.

Die Elektroheizung wird ersetzt

Derzeit befindet sich der Zustand der Kirche im Rohbau. Der erste grosse Schritt, ist der Einbau einer Bodenheizung. Dafür wurden die maroden Kirchenbänke entfernt und der Boden mit einem kleinen Bagger aufgerissen. Die alte Elektroheizung muss wegen gesetzlicher Vorgaben entfernt werden. «Auch wenn wir theoretisch eine Sonderbewilligung erhalten hätten, hat sich der Bauherr dazu entschieden, die Heizung zu ersetzen, da es langfristig sinnvoller ist umzusteigen», sagt Lutz.

Nathan Lutz, Projektleiter, behält den Überblick. Bild: Belinda Schmid

Vom Zeichner bis zum Bauarbeiter sind derzeit ungefähr 12 Personen für die Durchführung der Sanierung im Einsatz. Nathan Lutz behält dabei den Überblick. Er ist seit 25 Jahren in der Architekturfirma RLC Architekten AG in Rheineck beschäftigt und hat sich im Laufe seiner Karriere auf die Renovierung von alten Gebäuden spezialisiert. Eine Arbeit die ihm Freude bereitet.

«Jedes Projekt ist eine Wundertüte. Oft sieht man erst vor Ort, was einen erwartet.»

Da die Kirche St.Ulrich unter Denkmalschutz steht, sind nicht alle Ideen für die Renovierung realisierbar. Der Projektleiter steht in ständiger Kommunikation mit dem Kantonalen Denkmalschutz.

Die im Jahr 1675 erbaute Kirche wurde im Barockstil erschaffen. Dieser muss gemäss Vorgaben des Denkmalschutzes beibehalten werden. An der Ausstattung wird somit nichts geändert. Die grauen Wände werden professionell gereinigt. Die Sitzbänke werden restauriert und ausgebessert. Dort, wo man in die Wand schlitzen muss, um die Stromleitungen zu ziehen, wird am Anschluss mit denselben Naturmaterialien geputzt.

Um den Richtlinien des Kantons zu entsprechen, müssen die Beteiligten oft erfinderisch werden. So gestaltet sich die Ausbesserung der Kirchenkanzel als Herausforderung. Diese besteht aus einem künstlichen Marmor, der mit farbigem Gips zusammengemischt wurde. Das Material ist sehr rissanfällig. Die dazu gehörigen Antritte der Treppe der Kanzel muss abgespitzt werden. Dafür muss der darunter liegende Schacht gefüllt werden. Dadurch wird die Treppe abgestützt und sinkt nicht ab. So kann der Auftritt danach vorsichtig abgespitzt werden.

Kostenpuffer eingeplant

Die Ukraine-Krise beeinflusst Bauarbeiten, wenn es um die Kosten der Lieferung und des Materials geht. Kirchenpräsident Walter Keller sagt: «Wir haben schon zu Beginn einen Puffer von zehn Prozent der Kosten eingerechnet, falls mehr Geld benötigt wird.» Die Materialkosten machen zirka 20 Prozent aus. Der grösste Kostenpunkt sei die geleisteten Arbeitsstunden. Bisher wird davon ausgegangen, dass das geplante Budget ausreicht.

Mitglieder der Kirchengemeinde weichen für ihren Gottesdienst auf die St.-Konrad-Kirche in Wittenbach aus. Beerdigung werden meist in der nahe liegenden Kapelle abgehalten. Die Bauarbeiten sollten auf den 2. Juli 2023, pünktlich zum Kirchenfest abgeschlossen sein.

