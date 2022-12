St.Galler Spezialwohnheim für alte Suchtkranke

Reportage Zehn Dosen Bier am Tag und viel Nestwärme: In diesem St.Galler Spezialwohnheim kommen Suchtkranke zur Ruhe 35 Jahre im Milieu haben Spuren hinterlassen. Hubert Kuster lebt im Spezialwohnheim in St.Gallen. Hier fand er ein Zuhause, und seinen besten Freund. Das Heim ist das einzige in der gesamten Ostschweiz, das alte Suchtkranke, Traumatisierte, psychisch Erkrankte aufnimmt. Ein Besuch. Text: Julia Nehmiz; Bilder: Michel Canonica Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Immer Lift, nie Treppen: Hubert Kuster auf dem Weg ins Fumoir, zusammen mit seinem besten Freund Markus B.

Hubert Kuster steht am Stationszimmer, wartet schon. Zur Begrüssung hat er einen Witz vorbereitet: «Ich bin Romeo, Du musst Julia sein.» Beim Lachen versucht er zu verstecken, dass ihm fast alle Zähne fehlen.

Seit einem dreiviertel Jahr lebt Hubert Kuster im Altersheim der Gemeinnützigen und Hilfsgesellschaft St.Gallen, GHG Rosenberg. Es ist der Lebensort für alte Menschen am Rand der Gesellschaft. Für die Drogenabhängigen, die Alkoholiker, die Medikamentensüchtigen, die Traumatisierten, die psychisch Erkrankten. Hubert Kuster wohnt im Haus Röteli, vierter Stock. Röteli, ausgerechnet – damit ist aber nicht der Bündner Kirschlikör gemeint, sondern der Flurname des Hangs, an dem das Haus steht.

Im Gang vom dritten Stock lärmen drei Kanarienvögel im Käfig. Hauskatze Puppi streicht durch die Flure auf der Suche nach Streicheleinheiten. Im Aufenthaltsraum riecht es nach Urin. Hubert Kuster, von allen Hubi genannt, führt zur Sitzgruppe bei den Kanarienvögeln. Er will von früher erzählen. Manches hat sich bei ihm eingebrannt, anderes ist weg – die Jahre voll Kokain und Heroin haben Spuren hinterlassen. Vom Aufenthaltsraum hört man einen alten Mann rufen, «bin ich denn so schlecht», wieder und wieder. Hörst du den, fragt Huber Kuster. Der sei ein Spinner, der rufe das dauernd, er antworte dann immer «ja».

Im dritten Stock lärmen die Kanarienvögel in ihrem Käfig, Hubert Kuster hat Freude daran.

Es sei super im Haus Röteli, sagt Hubert Kuster. Hier habe er seinen besten Freund kennengelernt, den Markus. Mit dem könne er quatschen, reden, rauchen. Sie sitzen in Hubert Kusters Zimmer, schauen Fern, quatschen, reden, rauchen. Der Markus, der sei kein Plauderi, der könne auch mal etwas für sich behalten.

Hier wolle er nicht mehr weg, sagt Hubert Kuster. Zuvor lebte er in einem Altersheim in Gossau. Er sagt «Institution», nicht «Altersheim». War nicht alles schlecht dort, nein, die Wohnung sei «tierisch gut» gewesen, eineinhalb Zimmer, sensationell. Aber Rauchverbot. Er sei schon immer Querulant gewesen, was das Rauchen angeht. Er müsse rauchen, wegen seiner Sucht. Und: Er habe dort aus lauter Langeweile mit dem Trinken angefangen. Er trinke sonst nie, die Bierdose, die auf seinem Couchtisch steht, die gehöre Markus, seinem besten Freund.

Er sei seinem früheren Beistand ewig dankbar, dass er ihn hierher brachte. Früher lebte Hubert Kuster in der «Arche» St.Gallen, Betreutes Wohnen für Suchtkranke, es habe ihm so gut gefallen, dass er elf Jahre blieb. Von dort nach Gossau, er habe Abwechslung gewollt, mal was Neues. Aber warum er in die «Arche» kam? Wo er vorher war? «Ich weiss es nicht. Scheisse.»

Auf dem Zimmer wäre Rauchen eigentlich verboten. Hubert Kuster raucht trotzdem.

Die Tochter hat den Kontakt abgebrochen

Auch beim nächsten Treffen und bei den weiteren wartet Hubert Kuster am Stationszimmer. Mal möchte er auf der Terrasse sprechen, mal im Fumoir, dann auf seinem Zimmer. Dort, wo er rauchen kann, auch wenn es im Zimmer eigentlich verboten ist. Es klopft an die Tür – Markus B. kommt vorbei, wie jeden Tag. Huberts Zimmer sei gemütlicher, sagt Markus B. Er lebt seit Januar im Haus Röteli.

Hubert Kuster hat sich eingerichtet, mit Sofa, Sessel, Tischchen, der geerbte Holzstuhl am Fenster, auf dem Boden ein kleiner Tresor, aber er weiss nicht mehr, wie er den aufbekommt - egal, wenigstens sind die Armbanduhren sicher aufbewahrt. An die Wände hat er Fotos gehängt, von seiner Ex, von seiner Tochter, von seiner Mutter, von sich. Eines zeigt ihn mit Ex und Tochter, eine junge glückliche Familie, die Arme umeinander gelegt, sitzen sie auf einem Sofa. Die Tochter hat den Kontakt zu den Eltern abgebrochen. Das tut weh, sagt Hubert Kuster.

Er sitzt in seinem drehbaren schwarzen «Boss-Sessel», im schwarz-weiss gemusterten Lieblingshemd, die Haare vom Instituts-Coiffeur frisch geschnitten. Markus B. sitzt auf dem weichen, weinroten Ledersofa. Hier schläft er oft ein, Mittagsschläfchen, oder abends beim Fernsehschauen, wenn er sich aufs Sofa legt, damit Hubert Kuster aus dem Bett heraus noch Sicht auf den Fernseher hat. Hubert Kuster schaut gerne Nachrichten, Diskussionsrunden, Fussball. Markus B. mag Krimis, Actionfilme. Hubert Kuster verzichtet auch mal und schaut das, was Markus B. mag.

Fernsehschauen, quatschen, reden, rauchen: Hubert Kuster (links) und Markus B. verbringen den Tag gemeinsam, meist auf Hubert Kusters Zimmer.

Markus B., 58 Jahre alt, massig, weicher Händedruck, weiche tiefe Stimme, das blaue Polohemd spannt am Bauch, barfuss in Sandalen, überlange Zehennägel. Er erzählt von seiner Frau, 22 Jahre waren sie verheiratet, sie wollte nicht mit ins Haus Röteli ziehen, sondern lieber wieder in eine eigene Wohnung. Dort ist sie verbrannt, im Bett, sie war beim Rauchen eingeschlafen. «Nein!», ruft Hubert Kuster. Er kennt die Geschichte, doch er steht seinem besten Freund bei. So wie Markus B. die Geschichten von Hubert Kuster kennt und sie nicht ausplaudert.

Warum er «vors Standgericht» muss, versteht er nicht

Sie hätten noch nie gestritten, sagt Markus B. Nicht ein Mal, sagt Hubert Kuster. Uns kommt kein böses Wort über die Lippen, sagt Markus B. Sind dicke Freunde, sagt Hubert Kuster. Sie kümmern sich umeinander. Hubert Kuster passt auf, dass die Mitbewohnerin aus dem dritten Stock, «die Hexe», nicht zu aufdringlich zu Markus B. wird. Markus B. unterstützt Hubert Kuster, auch wenn der mal wieder Seich macht.

So wie gestern, am Mittag gab es Ärger, Hubert Kuster hat von der Terrasse ins Gras gepisst. Er habe es nicht mehr aufs Zimmer geschafft, sagt er. Das haben die Putzkräfte vom Haus gegenüber gesehen. Und, schlimmer, er hat eine junge Pflegerin belästigt. Im Aufzug habe er ihr gesagt, dass sie einen geilen Arsch hat. Das sei doch ein Kompliment, sagt er und schaut einen wieder an mit diesem stechenden Blick, wenn er minutenlang nicht blinzelt.

Er hat Angst, dass er aus dem Heim fliegt. Wie in der Kindheit, als er von einem Kinderheim zum nächsten weitergereicht wurde, «wieder rein, wieder raus, wieder rein, wieder raus», sagt Hubert Kuster. Jetzt habe er sich bei der Pflegerin entschuldigt, sie habe die Entschuldigung angenommen. Warum er trotzdem zum Leiter und zur Hausleiterin muss, «vors Standgericht», versteht er nicht. Markus B. brummt zustimmend, gut, dass Hubert sich entschuldigt habe.

Hubis Zimmer sei gemütlicher eingerichtet als seines, sagt Markus B. Er wohnt seit Januar in der GHG Rosenberg.

Kaum Heime: Die alten Suchtkranken gingen vergessen

Für junge Suchtkranke gebe es zig Angebote, sagt Institutionsleiter Sebastian Hirblinger. Betreutes Wohnen, Ausbildungen, Therapieplätze, Begleitungen. Doch die jungen Suchtkranken von damals, vom Platzspitz oder Letten in Zürich, vom Bienenhüsli in St.Gallen, sie sind älter geworden. Betreutes Wohnen reicht da nicht mehr aus. Die alte Dame, die jeden Tag ihre Flasche Wein trinkt, die ist kein Problem, die kann in jedem Altersheim wohnen, die geht nach dem Wein einfach schlafen, sagt Hirblinger.

Bei ihnen leben die anderen. Die Traumatisierten, die psychisch Erkrankten, die Abhängigen. In der Schweiz gebe es kaum Institutionen für alte Suchtkranke, sagt Hirblinger. Seine ist die einzige für die gesamte Ostschweiz und Graubünden. Sein Haus hat 131 Plätze, davon 78 für Suchtkranke.

Sebastian Hirblinger, Institutionsleiter GHG Rosenberg.

Ihre Bewohnerinnen und Bewohner seien gebeutelt von ihren Lebensgeschichten, sie hätten Druck, der ihnen hier genommen wird: Sie dürfen trinken. «Würdevoll konsumieren», sagt Hirblinger, darum geht es: Um die Würde der Menschen.

Fast alle Bewohnenden sind komplett verbeiständet. Mit jedem Bewohner, mit jeder Bewohnerin gibt es eine Abmachung: zehn Dosen Bier am Tag, sechs Dosen Bier am Tag, fünf Deziliter Wein am Tag, sieben Deziliter Wein am Tag – je nachdem, wer wie viel braucht. Die Bewohnenden bezahlen dafür, es ist teurer als im Supermarkt. Zum Mittagessen stehen im Speisesaal Bierdosen auf den Tischen, getrunken wird aus dem Glas. Der Wein wird in kleinen Saftfläschchen ausgeteilt. Die, die noch können, dürfen sich auch im Denner das billige Bier, den billigen Fusel kaufen. Und ja, hier dürfen sich Bewohner auch totsaufen.

Sein Zuhause, sein Zimmer: Hubert Kuster sagt, er lebt gerne im Haus Röteli.

Der Vater hat ihn verprügelt, die Nonnen im Heim auch

An einem Abend im Oktober sitzt Hubert Kuster allein in seinem Zimmer, raucht, erzählt. Er habe 35 Jahre im Milieu gelebt, nicht auf der Gasse, im Milieu. In Zürich in den Achtzigerjahren mit Kokain gehandelt, es selber konsumiert, immer gespritzt als Cocktail, gemixt mit Heroin, «das ist das Geilste». Er zeigt die Narben an seinem Unterarm. Seit vielen Jahren bekommt er Methadon, 100 Milligramm am Tag. Dazu Valium, Schmerzmittel, etwas zur Beruhigung, etwas gegen Hepatitis, etwas für die Verdauung.

Geboren ist er am Schalttag 1960, Hubert Kuster kramt seine ID aus dem abgegriffenen Portemonnaie als Beweis. Er ist als zweitjüngster mit drei Schwestern am Zürichsee aufgewachsen. Der Vater sei ein «aggressives Schwein» gewesen, der ihn mit dem Handbesen verdrosch, da war er drei oder vier. Baupolier sei der Vater gewesen, und Alkoholiker, jeden Tag habe er einen Harass Bier «gekillt». Zu Hause zertrümmerte er dann das Geschirr in der Stube. Der Vater habe nie die Schwestern verhauen, sondern immer nur ihn, das auffällige Kind mit ADHS. Hubert Kuster sagt, er habe sich lange eingenässt. Auch vor Angst.

Die beiden umgedrehten sind seine Glückszigaretten.

Hubert Kuster schliesst das bodenhohe Fenster, öffnet eine neue Schachtel Mark 1. Zwei steckt er umgedreht hinein, das seien seine Glückszigaretten, die rauche er als letzte.

Er und seine Schwestern seien ins Heim gekommen, als er fünf war, die Eltern hatten sich scheiden lassen. Das Kinderheim sei von Nonnen geleitet worden, Kuster nennt sie nur «Prügelnonnen». Rock hoch, Kopf zwischen die Beine geklemmt, und mit dem Teppichklopfer draufgedroschen. Mit dem aus Rohr geflochtenen sei das noch gegangen. Aber der aus Plastik, der habe gefitzt. Wer auf dem Heimweg von der Schule zu lange trödelte, sei im dunklen Keller eingeschlossen worden. «Wir hatten eine Scheissangst.»

Von einem älteren Knaben sei er vergewaltigt worden. Jedes Mal, wenn Hubert Kuster Kartoffeln holen musste im Keller. «Da kam der mir hinterher, die Drecksau.» Der habe ihm auch in den Mund gepisst. Hubert Kuster war acht, der andere sechzehn, sagt er. Wehren konnte er sich nicht.

Er durfte wieder zu Hause bei der Mutter wohnen, die Mutter war inzwischen nach Kreuzlingen gezogen. Hubert Kuster schwänzte oft die Schule. Einmal wollte er mit einem Freund und geklauten Töfflis nach Italien abhauen, in Altstätten wurden sie von der Polizei aufgegriffen. Einmal machten sich Ältere einen Spass daraus, ihn mit Bier volllaufen zu lassen, da war er 13. Einmal schoss er einem Klassenkameraden mit einem Luftgewehr ins Bein.

Mit 17 wollte er nach Zürich, Party, Drogen, «das Milieu»

Beim Erzählen verliert Hubert Kuster oft den Faden. «Wo war ich grad», fragt er dann. Oder er springt quer durch die Jahre, Jahrzehnte. Vom Drogenpfarrer Sieber zu den Prügelnonnen, von den Hells Angels zur Nutte nach Amerika, vom Platzspitz zur Pilgerfahrt nach Lourdes.

An seiner Pinnwand hat Hubert Kuster Fotos von sich von früher aufgehängt.

Im nächsten Heim, Hubert Kuster war 14, da habe er seinen ersten LSD-Trip erlebt, «das war wie eine Atombombe». Cannabis habe er auch geraucht. In einer Arbeitserziehungsanstalt wurde er zum Schlosser ausgebildet. Mit 17 kam er zurück nach Hause, ein Schwager besorgte ihm eine Stelle als Industrieschlosser, Möbelmontage. An den Wochenenden fuhr Hubert Kuster nach Zürich, Party, Drogen, «das Milieu», sagt er. Er beschloss, dorthin zu ziehen.

Es klopft an die Tür, eine Pflegerin kommt herein, sie gibt Hubert Kuster seine Abendration an Medikamenten. Sechs Tabletten, längliche, runde, eine kleine blaue – Hubert Kuster nimmt sie alle auf einmal in den Mund und schluckt sie trocken runter. Die Pflegerin fragt, ob alles gut sei, wünscht einen schönen Abend und geht.

Kokain verkauft: gestreckt mit Traubenzucker und Abführmittel

Ein paar Tage zuvor hatte er von den Dealern erzählt, der eine Heroin, der andere Kokain, und Hubert Kuster mittendrin. Er habe ein Kilo Kokain im Monat verkauft, er streckte es mit Mannitol, einem Abführmittel, flockig, fürs Volumen. Und mit Dextropur, Traubenzucker, fürs Gewicht. Er sei wegen Kokainhandel auch mal ins Gefängnis gekommen. Pro Monat habe er 25'000 bis 30'000 Franken verdient. Davon habe er sich ein Musikstudio eingerichtet, an der Langstrasse. Musik, sein grosser Traum, bis heute.

Er zündet sich eine Zigarette an. Zum Abendessen hat er sich ein Birchermüesli geholt, mehr kann er nicht essen, wegen der Zähne. Musik, mal wieder abmischen, und dann einen Hit landen, das wär’s, sagt er. Doch von seinem Studio ist ihm nur eine Stereoanlage geblieben.

Montserrat Ortego, Leiterin Haus Röteli.

Hausleiterin Montserrat Ortego, von allen Monse genannt, weiss nichts von Hubert Kusters Vorgeschichte. Hubert Kuster sei noch nicht lange bei ihnen. Und: Sie bekommen keine Akten von Behörden oder von Beiständen, wenn Bewohnende eintreten. Sie bekommen nur mündliche Informationen. Bei Bewohnern, die nur einen finanziellen Beistand haben wie Hubert Kuster, sind sie auf das angewiesen, was die Bewohner erzählen. «Die Biografien gehen verloren», sagt Monse Ortego.

Das Positive daran: Wenn jemand hierherkomme zum Leben, bekomme er die Chance, das zu erzählen, was er erzählen möchte. Monse Ortego will keine Vorurteile aufbauen. Lieber keine Vorinformationen bekommen, sondern jemanden kennenlernen, dann daran arbeiten, worauf man sich gemeinsam geeinigt hat. Der Alltag sei wichtig, das Hier und Jetzt. «Hubert Kuster bekommt bei uns die grosse Chance, zur Ruhe zu kommen mit dem wilden Leben, das er hatte.»

Ohne Zähne fährt er nichts ins Tessin

An einem Nachmittag eine Woche später sitzt Hubert Kuster in seinem Zimmer, Markus B. auch, jeder auf seinem Platz, Boss-Sessel, Sofa. Hubert Kuster zündet sich eine Zigarette an, Markus B. auch, «Mark 1», die billigen, wenn mehr Geld übrig ist rauchen sie Marlboro. Hubert Kuster ascht in den leeren Blumenübertopf auf dem Couchtisch, Markus B. auch.

Der Fernseher läuft, Nachmittagsprogramm. Sie sitzen, rauchen, reden. Über die Ferien, Markus B. hat Pläne gemacht, Verzasca, Valle Maggia, wollen sie alles besuchen. Hubert Kuster flucht über den Zahnarzt, so ein Arschloch, er hätte versprochen, seine neuen Zähne seien bis zum Urlaub fertig, jetzt müssen sie alles verschieben. Ohne Zähne fährt er nicht ins Tessin: «Wie soll ich denn die Frauen anlachen?» Markus B. stimmt Hubert Kuster zu. Nein, ohne Zähne geht es nicht. Fahren sie halt zwei Wochen später.

Hubert Kuster nimmt das Festnetztelefon mit den grossen Tasten auf den Schoss. Er will seinen Beistand anrufen, für die Ferien soll der 2800 Franken überweisen. Der Beistand verwaltet Kusters Finanzen. Vom Erbe der Mutter ist noch etwas übrig, Hubert Kuster will seinen Freund einladen. Markus B. liest die Telefonnummer vor, Hubert Kuster wählt, wartet, «Scheisse.» Er erreicht ihn nicht. Ach, die Ferien! Seit Wochen freuen die beiden sich darauf. Eine Woche ins Tessin, Locarno. Mietwagen, Doppelzimmer in der Jugendherberge, abends auf der Piazza sitzen, Risotto essen. Abenteuerurlaub, einfach drauflos, «hurra wir kommen», ruft Hubert Kuster.

Krise, manische Phase, Lungenentzündung

Doch es kommt anders. Die Ferien müssen sie absagen, der Beistand überweist kein Geld. Hubert Kuster gerät in eine Krise, eine heftige manische Phase. Monse Ortego sagt, sie hätten ihn fast in die Psychiatrie Wil einweisen müssen. Dann noch eine beidseitige Lungenentzündung, er muss ins Spital, vom Husten hat er sich eine Rippe gebrochen. Jetzt sitzt er wieder daheim. Speichel tropft ihm aus dem Mund. «Seit ich die neuen Zähne habe, geifere ich, so eine Scheisse», sagt er und tupft sich die Unterlippe ab. Dann grinst er: Er muss sein Lachen nicht mehr verstecken. Er zündet sich eine Zigarette an, ach der Markus, der müsse ihm noch Zigaretten kaufen.

Fotos, selber gebastelte Collagen, Amerika-Fahne - alles zur Dekoration, sagt Hubert Kuster.

Bei einem früheren Treffen hatte er erzählt, dass er selber fast nie rausgehe, zu faul. Manchmal fahre er mit dem Taxi in die Stadt, zur Gassenküche oder zum Katharinenhof, einen Schnupf Heroin kaufen. Wieder die Euphorie spüren. Aber draufkommen, das wolle er nicht mehr. Viele, viele habe er sterben sehen, an Überdosis, an Aids. Er sei ein Langzeitüberlebender, wie ein Dinosaurier. Hubert Kuster ist 62 Jahre alt.

Wenn er jetzt auf sein Leben zurückblickt, dann muss er lachen, sagt er. Lachen, «das ist die Höflichkeit der Verzweiflung». Vieles würde er gerne anders und besser machen. Er habe sich damit abgefunden, dass das nicht geht.

Nachher wird Markus B. vorbeikommen. Sie werden Fernsehschauen, quatschen, reden, rauchen. Bis Hubert Kuster im Bett einschläft und Markus B. auf dem Sofa. Sie werden aufwachen, Fernsehschauen, quatschen, reden, rauchen; Zuhause, in ihrer eigenen kleinen Welt.

