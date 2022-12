Gassenküche St.Gallen: Teuerung trifft die Armen

Reportage «Wo sollen wir denn sonst hin?»: Alles wird teurer, die Gäste der St.Galler Gassenküche trifft das hart Die Energiekrise bringt die Gassenküche St.Gallen an den Anschlag. Trotz Teuerung will das rein spendenfinanzierte Projekt unbedingt am günstigen Mittagstisch für alle festhalten. Zu Besuch bei denen, die oft nicht einmal drei Franken für ein Mittagessen haben. Text: Julia NehmizBilder: Ralph Ribi Jetzt kommentieren 15.12.2022, 18.00 Uhr

Draussen ist es kalt, drinnen gibt es Wärme, Gespräche, Essen, und Kaffee für alle. Bild: Ralph Ribi

Stefan und Kurt sitzen an einem der Achtertische. Stefan, speckige Jacke, ausgebleichtes Käppi, hat Hund Cello dabei. Der sei eineinhalbjährig, ein Collie-Labrador-Sennenhund-Mischling, sein Ein und Alles. Cello liegt brav unterm Tisch, freut sich über Streicheleinheiten und den Schinken von Kurts belegtem Brötchen. Das gibt es hier gratis, wie auch den Kaffee, den Kurt trinkt.

Seit 1987 hilft die Gassenküche in St.Gallen. Sie bietet Wärme, Kaffee, Essen, Unterstützung. Es ist familiär, alle sprechen sich mit Vornamen an. Die Gassenküche ist jeden Tag – bis auf die Sommerpause – geöffnet. Mehr Männer als Frauen kommen vorbei, viele suchtkrank, viele mit psychischen Erkrankungen.

Die Gassenküche ist schon immer rein spendenfinanziert. Kanton und Stadt spenden in der Regel nicht, sagt Regine Rust. Sie ist Leiterin der Stiftung Suchthilfe, die die Gassenküche betreibt. Dass die Gassenküche nur durch Spenden lebt, findet Rust wichtig: Es signalisiere den Menschen hier, dass sie nicht vergessen werden und dazugehören. Oft genug müssen sie erleben, dass das eben nicht so ist.

Die Energiekosten steigen, und die Lebensmittelkosten auch

Kurt wohnt im Appenzellerland, er komme fast täglich in die Gassenküche, sagt er. Gemeinschaft, Zeitung lesen, Gespräche, Kaffee – und Essen. In seine Tasche hat er Weintrauben und eine Ananas gepackt. Die wird er seiner Frau mitbringen. Stefan erzählt von seiner Drogensucht, er bekommt Substitution, sagt er, und zieht das Tütchen mit den Tabletten aus der Tasche. Die Gassenküche sei ein toller Ort. «Wo sollen wir denn sonst hin?», fragt Stefan.

Stefan und sein Hund Cello sind jeden Tag in der Gassenküche, «wo sollen wir sonst hin?», fragt Stefan. Bild: Ralph Ribi

Doch jetzt wird das Geld knapp. Regine Rust hat Angst vor explodierenden Energiekosten, die Gassenküche ist wie ein kleines Restaurant und auch so ausgestattet. Die Geräte fressen Strom, auch die Lüftung, die den ganzen Tag läuft. Dazu die Teuerung, die steigenden Lebensmittelkosten. Nach einem Hilferuf im November gab es zwar viele Rückmeldungen. Doch Rust weiss nicht, ob das Geld reichen wird. Den Jahresabschluss macht die Gassenküche erst im Januar. Und die Teuerungen bleiben.

Es ist kalt, die Menschen haben Hunger

An diesem Mittwoch Anfang Dezember wartet ein halbes Dutzend Gäste in der Kälte, bis die Gassenküche um 11 Uhr die Tür öffnet. Eine Frau geht gleich ins Fumoir, aus ihrer randvollen Kaffeetasse schwappt es auf den Boden. Keine Viertelstunde zuvor hatte Helfer Ronny den Boden frisch gewischt.

Um 12 Uhr gibt es Mittagessen. In der Küche bereiten zwei Frauen seit 9.30 Uhr alles dafür vor. Sie arbeiten gerne hier, die eine seit mehreren Jahren, die andere wird gerade angelernt, aber beide möchten anonym bleiben, lieber nicht öffentlich mit der Gassenküche in Verbindung gebracht werden. Da ist sie wieder, die Stigmatisierung, von der Bereichsleiter Mithat Foster später sagen wird, dass sie ihn stört und von der er sich wünscht, dass sie aufhört.

Jeden Tag wird in der Gassenküche Mittagessen gekocht. Für die Gassenküche gelten dieselben Auflagen wie für jedes andere Restaurant. Bild: Ralph Ribi

Spaghetti gibt es heute, die langjährige Köchin – rote Kochjacke, schwarze Kochschürze, die Haare zum Zopf gebunden – hat schon zwei Saucen aufgesetzt, Tomaten- und Speckrahmsauce. Jeweils drei, vier Liter, dazu fünf Kilo Spaghetti, und trotzdem wird es am Nachmittag knapp. Es ist kalt, die Menschen haben Hunger.

Die Schokolade wird rationiert, damit jeder etwas abbekommt

Der Zivildienstleistende hat die Theke im Gastraum im Griff: Kaffeekannen, Tassen, Zucker, Milch, eine Kanne Sirup, Gläser. Auf der anderen Seite der Theke: Ananas, Bananen, Schüsseln mit Birnen, Weintrauben, Chilis – alles gespendet, die Gäste dürfen sich bedienen. Auf der Fensterbank eine Kiste mit Wollsocken und Kleidern, am Abend wird nur noch eine orange Hose drin liegen.

Zum Mitnehmen, zum Sofortessen – am Abend werden nur noch Chilis übrig sein. Bild: Ralph Ribi

Es wird voller im Gastraum, man kennt sich und hockt zusammen. Sozialarbeiterin Stefanie Stadelmann fragt einen jungen Mann im blauen Pullover, wie es ihm geht, füllt die Zuckerdose auf. Jemand wühlt in der Samichlaus-Schüssel zwischen den Erdnüssen nach Schokolade, «die Guten habt ihr ganz unten versteckt». Süssigkeiten kommen immer gut an, sagt Stefanie, sie werden rationiert, damit jeder was abbekommt.

Kurz wird es aggressiv. Wie aus dem Nichts flucht einer, pöbelt laut, schüttet seinem Gegenüber den Kaffee ins Gesicht. «Hey, hey», rufen die anderen. «So ein aggressives Arschloch», sagt einer. Der müsse immer motzen, dabei sei doch gar nichts vorgefallen. Stammgast Ami flucht jetzt auch, seine Jacke, die überm Stuhl hing, hat Kaffee abbekommen. Er versucht, sie mit Papierservietten sauber zu rubbeln. Der Pöbler geht raus, eine rauchen. Der Zivi putzt den Tisch. Alle haben sich wieder beruhigt.

Neulich sei es richtig aggressiv gewesen, erzählt Ami. Einer habe dem Zivi voll eine gelangt, der habe ins Spital gemusst. Stimmt nicht, sagt der Zivi, er habe zwar was abbekommen, aber überhaupt nicht heftig. Stiftungsleiterin Regine Rust darf dazu nichts sagen, «aufgrund des Datenschutzes».

Und vielleicht spielt auch Scheu mit: Angst vor Stigmatisierung, die Gassenküche und ihre Gäste könnten in ein schlechtes Licht gerückt werden.

Wer mag, kann Töggelikasten spielen oder Darts. Bild: Ralph Ribi

Es habe sich gesellschaftlich schon viel getan in der Akzeptanz und im Umgang mit Suchtkranken, sagt Bereichsleiter Mithat Foster. Aber nicht genug. Er sitzt in seinem Büro im zweiten Stock über der Gassenküche, jeden Tag ist er unten im Gastraum oder im Katharinenhof, der zweiten Anlaufstelle für Suchtkranke in der Stadt. Schadensminderung, das sei das Konzept, dem man folge, sagt Foster. Schaden mindern für die Gesellschaft, und Schaden mindern für die Drogenabhängigen. Er mag das Wort Randständige nicht. Die Gäste der Gassenküche seien keine Randständigen, sie lebten mitten in der Gesellschaft. Was er sich für seine Arbeit wünscht? Er überlegt. «Dass unsere Leute nicht mehr stigmatisiert werden», sagt Foster.

Abgelaufene Waren darf die Gassenküche nicht annehmen

Unten im Gastraum haben sie das Mittagessen ausgegeben. Manche der Gäste, die schon seit 11 Uhr im Gastraum sitzen, trinken aber weiter nur Kaffee. Ein älterer Mann mit grüner Mütze unterhält sich mit Ronny, dem freiwilligen Helfer. Ronny, 68, hat Ende letzten Jahres seine Arztpraxis altershalber aufgegeben, auch seine Stelle am Kantonsspital, er war Magen-Darm-Leber-Spezialist. In der Gassenküche hilft Ronny seit dem Frühjahr aus, einmal die Woche, zuletzt auch öfter, es gab Personalmangel. Die Arbeit hier sei super, sagt Ronny, sinnvoll, gut, die Dankbarkeit, es sei einfach schön mit den Leuten. Er wird an Weihnachten kochen, was, weiss er noch nicht, je nachdem, was an Lebensmitteln gespendet wird.

Mitarbeiterin Stefanie schreibt das Menu an die Tafel. Bild: Ralph Ribi

Drei Mal pro Woche wird die Gassenküche von der Schweizer Tafel beliefert. Fleisch, Teigwaren, Reis, Milchprodukte kauft das Team oft auch selber ein. Oft spenden Private. Eine ältere Frau bringt eine Geschenktüte vorbei, drei Gläser Honig sind darin und zwei Flaschen Cola. Eine andere Frau hat abgepackte Wurstwaren dabei, die seien abgelaufen aber noch gut. Regine Rust bittet sie zum Gespräch, weg von den Gassenküchen-Gästen, sie möchte niemanden blossstellen. Aber abgelaufene Waren dürfen sie nicht annehmen. Die Gassenküche muss sich wie jeder Gastrobetrieb an die Hygiene- und Lebensmittelvorschriften halten.

Betriebsleiter Mithat Foster im Gespräch mit einem Besucher. Manchmal lässt sich Foster auch zu einer Partie Töggelikasten überreden. Bild: Ralph Ribi

Die Teuerung trifft die, die eh schon wenig haben

Es ist noch nicht 15 Uhr, da bildet sich die nächste Schlange vor der Theke. Dann wird das, was vom Mittagessen übrig ist, gratis ausgegeben. Manche, die seit dem Vormittag im Gastraum sitzen, stehen jetzt an. Drei Franken fürs Mittagessen sind für sie unbezahlbar. Das Gassenküchenteam merkt, dass es mehr werden, die kein Geld haben. Die erst spät und dafür gratis essen. Die Teuerung trifft vor allem die, die eh schon wenig haben.

Wer mag, bekommt das Mittagessen auch zum Mitnehmen. Bild: Ralph Ribi

Ronny muss die Spaghetti rationieren, damit es für möglichst viele reicht, doch die letzten drei Portionen gehen ohne Sauce raus. Stefanie holt Ketchup und Majo. Nachgekocht wird nicht. Es hat, was es hat, sagt Stefanie. Hungrig muss keiner die Gassenküche verlassen, es gibt immer Brot, Butter und Konfi; heute bekommen einige noch gespendetes Fertig-Curry.

Als würden sie den Abschied hinauszögern wollen

Kurz vor 17 Uhr ist der kleine Raucherraum voll, als würden die Gäste den Abschied so lange wie möglich rauszögern wollen. Der Zivi gibt der alten Frau, die den ganzen Nachmittag an ihrer Bierdose nippte, eine Tasche. In Tupperdosen abgefüllt bekommt sie das für sie aufbewahrte Mittagessen. Ronny stuhlt auf, desinfiziert Tische, Stühle, Bank und Griffe des Töggelikastens. Stefanie macht die Kasse. Um 17 Uhr schliesst die Gassenküche. «Ciao, ich wünsch Euch, schönen Abend miteinander», sagt einer, und zieht die Mütze über die Kapuze. Die Gäste müssen hinaus in die Kälte, in die Dunkelheit. Stefanie stellt das Radio ab und die Lüftung. Stille.

56 Essen haben sie heute ausgegeben, 20 davon gratis um 15 Uhr. Dazu Obst, belegte Brötchen, und was es sonst noch an Spenden zu verteilen gab. Und gut 20 Liter Kaffee. Stefanie schaltet das Licht im Gastraum aus und schliesst ab. Morgen wird sie es wieder einschalten. Die Gassenküche öffnen für die, die sie brauchen. Es sind viele.

