Glühwein-WM: Ein Abend in der St.Galler Innenstadt

Reportage «WM mit Glühwein ist mal etwas anderes»: Von frierenden Fussballenthusiasten und Adventsstimmung in der Stadt St.Gallen Die erste Fussball-Weltmeisterschaft im Winter ist nicht für jedermann. Während sich einige mit heissen Getränken wärmen, werden andere von der Kälte in die Knie gezwungen. Ein Blick auf das Fussballtreiben in der St.Galler Innenstadt. Davide De Martis Jetzt kommentieren 25.11.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gäste im «Weissen Kreuz» genossen das Spiel zwischen Brasilien und Serbien in einer kleinen Runde. Bild: Arthur Gamsa

Draussen ist es dunkel und kalt. In der St.Galler Innenstadt hängt bereits die Weihnachtsbeleuchtung. Es ist Donnerstagabend. 19 Uhr. Am Bahnhof tummeln sich die Menschen. Zur selben Zeit bereiten sich in Katar die Serben und Brasilianer bei sommerlichen Temperaturen auf ihr WM-Gruppenspiel vor. Beide sind in der Gruppe der Schweiz.

Im Bahnhofsgebäude sind die Geschäfte noch geöffnet. In einem Nagelstudio lassen sich vier Frauen die Nägel machen. An der Wand hängt ein Fernseher – gezeigt werden Höhepunkte aus dem Spiel zwischen Portugal gegen Ghana. Eine Frau starrt gebannt auf den Bildschirm und beobachtet ein Duell zwischen St.Gallens Torhüter Zigi und Weltstar Cristiano Ronaldo.

Eine Gruppe junger Männer geht Richtung Marktplatz. Als sie an einem Pub vorbeikommen, schauen sie kurz rein. Viele Besucher hat es noch nicht. Vier Männer schauen ein Interview mit dem Schweizer Matchwinner Breel Embolo. Alle sind still. Ein Angestellter erzählt:

«Beim Schweiz-Match heute Morgen war es voll hier.»

Es ist der Abend der Sternenvernissage. Über den Dächern leuchten die künstlichen Himmelskörper bereits hell. Während hier die Sterne bereits hängen, spielen die Teams in Katar um einen Stern über dem Wappen ihrer Nation auf dem Trikot.

Mehr Advents- als Fussballstimmung

Unter den funkelnden Lichterketten im «Südgarten» drängen sich die Menschen. Sie sind in dicke Kleidung gewickelt, die Hände umschlingen entweder ein warmes Getränk oder sind tief in ihre Jackentaschen vergraben.

Ein Jugendlicher nimmt einen Schluck wärmenden Glühwein und sagt zu einem Freund:

«Ich schaue die Weltmeisterschaft nicht im Fernsehen, sondern auf illegalen Streams. Ich möchte denen nicht auch noch Geld in die Tasche schieben.»

Er schnaubt grinsend.

Im Innern der Bar hängt eine weisse Leinwand. Sie wird jedoch nur benutzt, wenn die Schweiz spielt, erklärt eine Servicefachangestellte. Im Raucherbereich gebe es jedoch einen Fernseher, auf dem alle Spiele ausgestrahlt würden. Nur einer von drei Männern im Fumoir blickt auf den Bildschirm.

Am Marktplatz wimmelt es von Leuten. Familien mit Kindern, die mit Mütze und Handschuhen umherspringen, sind unterwegs. Die Leute trinken Glühwein und Punsch – es riecht nach Weihnachtsgebäck. Vor dem Vadian-Denkmal steht eine Bühne. Der künstliche Nebel darauf streut das grüne Neon-Lichtspiel. Musik hallt durch die Innenstadt.

Von WM ist hier noch nicht viel zu spüren. Einige Grüppchen bewegen sich Richtung «Trischli». Im Hinterhof des Klubs wurde ein Winterdorf errichtet. Ein Pärchen schreitet unter dem hölzernen Torbogen hindurch und schaut sich um. Auch hier hat es Stände mit Glühwein, Raclette-Grill und Süsswaren. Vorne steht ein Schiffscontainer – darin eine riesige Leinwand. Die Seleçao singt gerade die Nationalhymne.

Im «Winterdorf» werden Spiele auf einer grossen Leinwand übertragen. Glühwein und Punsch helfen den Besucherinnen und Besuchern gegen die Kälte. Bild: Arthur Gamsa

Im Winterdorf versammeln sich Fussballinteressierte

Einer der Verkäufer bemerkt, dass beim Match zwischen der Schweiz und Kamerun nur wenige Zuschauer da waren: «Das Spiel war am Morgen, als alle arbeiten mussten. Zudem hat es stark geregnet.» Anpfiff. Das Spiel läuft.

Nun strömen immer mehr Menschen in den Hinterhof. Sie reihen sich vor dem Bildschirm, teils stehen sie in Kreisen um die Holzfässer, die als Ablage dienen. Es wird rege diskutiert. Ein paar junge Männer sprechen über das WM-Tippspiel. «Dieses Jahr bin ich gar nicht gut dran», sagt einer von ihnen.

Für Fussballfans ist die Weltmeisterschaft im Winter ein einmaliges Erlebnis. Bild: Arthur Gamsa

Das Spiel hat zu Beginn noch nicht viel zu bieten. Eine Frau lallt. In der Hand hält sie einen Glühwein. Das warme, alkoholische Getränk hält sie warm. Nach 20 Minuten läuft die Gruppe, die eben über das Tippspiel sprach, rüber ins «Vibez», das hinter dem Winterdorf liegt. Schnell kommen sie wieder zurück. Alle Plätze sind besetzt.

Die Leute dort sind in Decken eingewickelt. Plötzlich vergibt Brasiliens Vinicius Junior eine Grosschance. Ein Mann in einer Brasilien-Jacke flucht auf Portugiesisch. Eine Hand hält er hinter dem Kopf, mit der anderen fuchtelt er wild in der Luft herum. «Die musst du machen!», reklamiert er. Andere Zuschauer mit weniger guten Plätzen strecken ihre Köpfe nach vorne, um zu sehen, was geschehen ist.

Die Kälte behagt nicht allen

Zwei Männer aus Genf erkunden nach einer Übung die Stadt St.Gallen. Bild: Davide De Martis

In der Halbzeit ziehen viele Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Winterdorf weiter. Zwei Männer in Militäruniform stehen noch in der vordersten Reihe. «Wir hatten gerade eine Übung. Es ist unser erstes Mal in St.Gallen. Wir wollten das Spiel sehen und die Stadt erkunden», sagt einer der beiden Genfer mit französischem Akzent.

Zwei Pärchen treten ins «Winterdorf» ein. Einer der Männer holt Glühwein und Punsch. Seine Freundin beklagt sich: «Können wir nicht irgendwohin, wo es wärmer ist?» Doch nicht alle empfinden so. Ein Mann vor dem Raclette-Stand findet:

«WM mit Glühwein ist mal etwas anderes. So bleibt es nicht das klassische Weihnachtsmärktli.»

Brasilien trifft den Pfosten: «Phuu.» Sein Atem verdampft in der Luft.

Austragungsort sorgt für weniger Gäste

Im «Weissen Kreuz» in der Engelgasse sitzen einige Männer unter der gespiegelten Decke und schauen das Spiel. Richarlison schiesst gerade sein zweites Tor des Abends. Akrobatischer geht es kaum. Wirt Hampi Nater schenkt einem Gast ein Bier ein und sagt: «Da kannst du nichts machen.»

Nater hat das Gefühl, dass aufgrund des Austragungsortes weniger Leute ins «Kreuz» kommen als an bisherigen Turnieren. Er sei jedoch Wirt und lasse deshalb die Spiele für seine Gäste laufen. Vom Fernseher ist ein Kommentar zu hören: «Lieber jetzt als nächsten Montag.» Dann spielt die Schweiz gegen den fünfmaligen Weltmeister. Nater stimmt zu: «Genau.»

Mit dabei ist auch das St.Galler Stadtoriginal Albert Nufer. Eine WM im Winter ist auch ihm nicht zuwider:

«Die Spieler sind voll im Saft. Sie haben noch nicht so viele Spiele hinter sich und können jetzt Vollgas geben.»

Albert Nufer verfolgt das Gruppenspiel zwischen Brasilien und Serbien gespannt. Er sieht in dieser Weltmeisterschaft nicht nur Negatives. Bild: Arthur Gamsa

Nach dem Spiel ist auf der Strasse nicht mehr viel los. Ein Pärchen küsst sich unter dem Licht der Sternenstadt. Es ist ruhig und die Leute sind auf dem Weg nach Hause. Gehupe und Gesang gibt es nicht. Doch irgendwie ist die Weltmeisterschaft zu spüren, wenn auch nicht gleich wie sonst.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen