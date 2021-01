Reportage «Wir haben von Anfang an an dieses Quartier geglaubt»: Wieder Bierduft in der alten Rorschacher Brauerei Die ehemalige Abfüllerei der Brauerei Löwengarten in Rorschach glänzt wie in den besten Tagen. Die Uze AG investiert dafür über vier Millionen Franken. Rudolf Hirtl 14.01.2021, 05.00 Uhr

Die alten Säulen in der ehemaligen Abfüllerei der Rorschacher Brauerei Löwengarten konnten erhalten werden, da ihre Statik verbessert wurde.

Teile des Flachdaches waren aufgrund von Wasserschäden einsturzgefährdet, Verputz blätterte von den Wänden und Vandalen haben ihre Spuren hinterlassen. Von baufälligen Gebäuden wie der ehemaligen Abfüllerei der Brauerei Löwengarten in Rorschach lässt man normalerweise die Finger. Oft verschlingen sie Unmengen Geld und lassen sich nicht gewinnbringend bewirtschaften.

Auch die Uze AG hat für die Sanierung der Abfüllerei tief in die Taschen gegriffen. «Wir sind definitiv über den dafür vorgesehenen vier Millionen Franken», sagt Geschäftsführer Tobias Wagner beim Rundgang durch die Räumlichkeiten und betont:

«Es ist auch kein Renditeobjekt. Wir haben von Anfang an an dieses Quartier geglaubt.»

Er spricht damit den Umstand an, dass das Uzwiler Immobilienunternehmen auch für einen Grossteil der Löwengarten-Überbauung verantwortlich zeichnet. 87 Prozent beträgt dessen Anteil an den 89 Wohnungen und Gewerberäumen.

Die ehemalige Abfüllerei als Leuchtpfeiler des Quartiers

«Die ehemalige Abfüllerei der Brauerei Löwengarten ist ein sehr wichtiger Bestandteil der neuen Identität des Ortes. Der Erhalt und die Sanierung des Abfüllereigebäudes zusammen mit dem Biergarten auf dem Vorplatz waren bereits im Architekturwettbewerb von 2010 zentrale identitätsstiftende Elemente des Entwurfes», sagt Architektin Franziska Gertz vom Architekturbüro Bollhalder Eberle in St.Gallen.

Franziska Gertz und Tobias Wagner vor dem restauriertem Gewölbekeller.

Zusammen mit den Aussenräumen auf der oberen Stadtebene und den unterschiedlichen Wohn-, Gewerbe- und Büroangeboten sei ein charaktervoller Quartierbaustein entstanden, in dem sich alte und neue Strukturen spannungsvoll ergänzen würden.

Laut Franziska Gertz ist die seit August 2019 laufende Sanierung enorm aufwendig, die Aufgabe daher auch herausfordernd und spannend. Das Haus sei nicht mehr im ursprünglichen Zustand, es habe ein Teil des Treppenhauses sowie die Hälfte der Ostfassade samt ursprünglichen Haupteingang gefehlt. Nicht nur bei der Gebäudehülle, auch bei der Dachterrasse sowie der Ostfassade müssten zahlreiche Details beachtet werden. So wurden auch einige der zerstörten Stuckdecken erneuert. Dabei haben die Gibser den mittigen Teil der filigranen Originalornamente in die Decken wieder eingebaut.

Die Bushaltestelle liegt direkt vor der Haustüre und Tiefgaragenplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.

Grundsätzlich sei so wenig bestehende Originalsubstanz wie möglich ersetzt worden. Wo ein Bauteil nicht mehr vorhanden war, wurde es im Sinne des Originals neu erstellt. «Geholfen haben uns dabei Originalfotos aus der Erstellungszeit. Ausserdem haben wir Farbproben vom alten Verputz verwendet, um bei der Farbgestaltung möglichst nahe an das Original zu kommen», so Franziska Gertz.

Die Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege sei dabei sehr konstruktiv gewesen. Wo wenig oder nichts mehr vom Original vorhanden war, seien die Eingriffe zeitgenössischer umgesetzt worden, um diese auch als neu abzugrenzen. Die Obergeschosse würden auch nach der Sanierung weitgehend dem Ursprungsbild entsprechen.

Die Ornamente der Stuckdecken werden geradezu liebevoll wieder instand gestellt.

Es wird wie früher wieder Löwengartenbier ausgeschenkt

Bereits Anfang April ist geplant, das Restaurant im Erdgeschoss zu eröffnen, wenn es denn die Situation um Corona zulässt. Dort finden 120 Personen Platz, im Biergarten auf der Terrasse zusätzliche 50. Der in Thal wohnhafte Tobias Wagner kennt das Löwengarten-Bier, hat es früher selbst ab und zu im Gewölbekeller degustiert. Das heute von der Schützengarten-Brauerei produzierte Rorschacher Bier werde denn auch auf der Karte stehen.

Auch wenn schon jetzt das schicke Kleid der ehemaligen Abfüllerei zu sehen ist, das Restaurant wird kein Gourmettempel sein. «Das Restaurant wird zweifellos edel sein, soll aber auch Büezer im Übergewand nicht abschrecken», so Wagner. Vorteilhaft für einen künftigen Restaurantbesuch ist sicher, dass direkt vor dem Haus eine neue Bushaltestelle erstellt wurde.