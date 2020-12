Reportage «Als wäre ein Tornado über meinen Körper gefegt»: Corona-Patienten kämpfen sich in der Reha Valens in den Alltag zurück Bild: Raphael Rohner Im Rehazentrum Valens lernen Menschen nach einer Corona-Infektion wieder das Kochen, Laufen und Sprechen. Patienten, Pflegende und die Ärzte erzählen vom mühsamen Kampf zurück in den Alltag und den Herausforderungen in der Rehaklinik. Ein Besuch. Tabea Leitner 12.12.2020, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Das Rehazentrum Valens mit dem Calanda im Hintergrund. Bild: Raphael Rohner

Hoch über dem Nebelmeer über Bad Ragaz, zwischen Pizol und Calanda, steht das Rehazentrum Valens der Kliniken Valens. Ein schöner, sonniger Ort, um sich von einem langen Spitalaufenthalt zu erholen. Die Türen der Rehaklinik sind zugesperrt - nur Personal oder angemeldete Patienten dürfen das Gebäude während der Pandemie betreten. Im Therapiesaal der Klinik herrscht trotzdem Hochbetrieb. Eine schlanke Frau übt konzentriert die Koordination ihrer Schritte auf einem Hightech-Laufband während ein Jugendlicher im Fitnessstudio mit seinem Springseil trainiert. Die einen sind mit Narben gekennzeichnet, andere verrät der Rollator. Unter ihnen sind Post-Covid-Patienten, die sich nach einer schweren Infektion wieder für den Alltag zu Hause rüsten.

Eine davon ist Mila Antosovic. Mit wackeligen Schritten betritt die 61-Jährige das Büro des Chefarztes für Neurologie. Ihre Stimme klingt heiser und zittrig. Aber wenn Antosovic lacht, glaubt man kaum, was sie im letzten Monat durchgemacht hat.

Mila Antosovic (61) Bild: Raphael Rohner

Als Mila Antosovic Mitte Oktober die typischen Symptome einer Covid-19-Infektion zeigte, habe sich die sie nichts dabei gedacht. Sie sagt:

«Ich habe mir immer nur Sorgen um meinen Mann gemacht, weil er aufgrund seiner Vorerkrankung ein Hochrisikopatient ist.»

Doch auch sie ist wegen ihres Bluthochdrucks gefährdet. Letztlich war es ihr Mann, der sie dazu überredet hatte, sich beim Arzt testen zu lassen. Das Resultat: positiv. «Ich war schockiert!», so Antosovic. Wo sie sich angesteckt hatte, wisse sie nicht.

Ihr Mann wurde negativ getestet. So begab sich Mila Antosovic in ihrer Wohnung in Isolation. Innerhalb von drei Tagen verschlechterte sich der gesundheitliche Zustand der 61-Jährigen rapide. Als sie kaum noch Luft bekam und das Fieber weiter stieg, rief sie ihren Sohn an und sagte ihm, dass sie sofort ins Spital müsse. Antosovic sagt:

«Ich weiss noch, dass ich mit der Bahre in den Rettungswagen geschoben wurde. Dann wurde es dunkel...»

Improvisierte Isolationsstation mit «geheimen» Zugang

Covid-Patienten, die noch ansteckend sind, wenn sie das Krankenhaus verlassen dürfen, werden im Rehazentrum Valens vorläufig auf der Isolationsstation behandelt. Diese wird von den Patienten und dem Personal der Rehaklinik auch einfach als «Iso» bezeichnet. Sie ist im untersten Stock des Gebäudes eingerichtet, so dass es als Nicht-Corona-Patient unwahrscheinlich ist, dort zufällig vorbeizukommen. Ein Kiesweg führt vom Parkplatz um den Rehakomplex herum. Hinter einer Birke am Wegrand muss man abbiegen und ein Stück über die Wiese gehen, um zur Glastüre zu gelangen. Es ist ein unscheinbarer Seiteneingang mit grosser Bedeutung. Für das Personal der Isolationsstation ist diese Türe die einzige Möglichkeit, die Sperrzone zu betreten oder zu verlassen.

Etwa einen Meter hinter der Tür klebt ein Absperrmarkierungsband auf dem Boden des langen weissen Korridors. Daneben stehen Abfalltonnen, wo man die gebrauchte Kleidung nach jeder Schicht entsorgen muss. Jennifer Uffer, diplomierte Pflegefachfrau, sagt:

«Wenn wir diese Grenze übertreten, sind wir in der kontaminierten Zone.»

Bevor die medizinischen Fachkräfte die Iso betreten dürfen, müssen sie sich in einem Materialraum umziehen. Die Alltagskleidung wird in schwarze Abfallsäcke verpackt, so dass sie möglichst wenigen Viren ausgesetzt wird. Ein blauer Schutzkittel, Handschuhe und eine Gesichtsmaske gehören seit Anfang März zur Uniform des medizinischen Fachpersonals auf der Isolationsstation. Damit das Personal vor dem Coronavirus geschützt werden kann, tragen die Patienten auf der Isolationsstation ebenfalls permanent eine Gesichtsmaske.

Jennifer Uffer, Diplomierte Pflegefachfrau Bild: Raphael Rohner

Auf der Isolationsstation sei die Materialbeschaffung aufwendiger als auf anderen Stationen. Jennifer Uffer sagt:

«Wir müssen ständig überprüfen, ob wir genug Tassen, Wasserflaschen und Gesichtsmasken haben. Wenn wir in die Isolationsstation eingeschleust worden sind, können wir die fehlenden Sachen nicht so einfach nachliefern lassen.»

Zu gross wäre die Gefahr, dass das Personal das Coronavirus in der Rehaklinik verschleppe. Doch sie mag den neuen Pflegealltag. Schon im März arbeitete Uffer für zehn Tage auf der Isolationsstation der Rehaklinik. Sie sagt:

«Es ist sehr schön, der Gesellschaft in dieser Zeit zu helfen.»

Aktuell werden sieben Patienten auf der Isolationsstation behandelt. Dadurch sei ein ganz anderes Verhältnis zu den Patienten möglich. Uffer ist fasziniert von der familiären Stimmung: «Ich habe bis jetzt fast jeden Patienten persönlich empfangen und wieder entlassen. Dazwischen konnte ich die Fortschritte der Patienten hautnah miterleben. Das ist schön.»

Das Telefon der Pflegefachfrau klingelt. «Wir bekommen heute Nachmittag doch noch einen neuen Patienten», informiert sie den Assistenzarzt Yeda Luo, der im Stationszimmer wartet.

Ansonsten ist es ruhig auf der Station. Die Pflegefachfrauen kümmern sich im Stationszimmer um die Administration. Lediglich ein älterer Patient trainiert an einem physiotherapeutischen Fitnessgerät im Gemeinschaftsraum. Seit der Coronakrise stehen im Gemeinschaftsraum therapeutische Fitnessgeräte und Liegen. Nach einigen Armzügen schlurft der Mann zum Fenster und versucht seine Atmung an der frischen Bergluft zu regulieren.

Der Mann aus Rorschach sagt: «Es geht besser. Zum Glück muss ich dieses Jahr nicht mehr schwimmen.» Der Herr braucht mehre Anläufe, bis er die Worte korrekt aussprechen kann. Mundart fällt ihm schwer, aber auf Hochdeutsch kann er sich mit Stottern ausdrücken. Er musste wegen eines Schlaganfalls ins Spital, wo er sich mit dem Coronavirus infizierte. Für zwei Tagen wurde er dort künstlich beatmet.

«Angst – wieso denn auch?»

Roman Gonzenbach, Chefarzt Neurologie Bild: Raphael Rohner

Chefarzt für Neurologie Roman Gonzenbach erklärt , dass Sprachstörungen, wie sie der Mann aus Rorschach hat, mögliche, indirekte Nachfolgen einer Corona-Infektion seien. «Heutzutage weiss man, dass das Sars-CoV-2 die Gefässe und die Blutgerinnung schädigen kann, wodurch es zu Schlaganfällen kommen kann. Daraus können Sprachstörungen, Lähmungserscheinungen, kognitiven Einschränkungen oder Veränderungen der Persönlichkeit entstehen», sagt er. Manche dieser Patienten würden ihr ganzes Leben lang an den bleibenden Schäden dieser spezifischen Folgeerkrankung leiden.

Grundsätzlich leiden die meisten Corona-Patienten aber an den Akutfolgen von Covid, wenn sie in Valens zur Rehabilitation eintreffen. Patienten, die wegen einer schweren Covid-19 Lungenentzündung mehrere Wochen künstlich beatmet wurden, sind sehr schwach. Gonzenbach sagt:

«Diese Leute haben Mühe damit, selbständig zu atmen oder gar zu sitzen. Manche können nicht einmal ihren Arm heben, weil ihre Muskelmasse so reduziert ist.»

In der Ergotherapie müssen solche Patienten das Kochen, An- und Ausziehen oder die Körperpflege neu erlernen. Die Physiotherapie diene dem Muskelaufbau und dem Konditionstraining. Der Chefarzt: «Für Post-Covid-Patienten ist es schwierig, Treppen zu steigen oder am Berg aufwärts laufen, weil sie mit der Atmung nicht mehr nachkommen.»

Ähnlich war es bei Mila Antosovic. Sie legt einen Ordner auf den Tisch, der mit «Tagebuch» und mit ihrem Namen beschriftet ist. Die 61-Jährige sagt:

«Hier kann ich nachlesen, was mit mir im Krankenhaus geschehen ist.»

Die Ärzte und das Pflegeteam auf der Intensivstation im Kantonsspital St.Gallen dokumentierten darin jeden Behandlungsschritt und ihren gesundheitlichen Zustand. So weiss sie heute, dass auf dem MRI-Scan eine beidseitige Covid-19-Lungenentzündung und Wasser in den Lungenflügeln entdeckt wurden. Erst wurde Mila Antosovic auf der gewöhnlichen pneumologischen Station im Kantonsspital St.Gallen behandelt. Am 27. Oktober verschlechterte sich ihr Zustand so sehr, dass sie auf die Intensivstation verlegt werden musste. Dort wurde die 61-Jährige intubiert. Sie mag sich lediglich an einen Traum erinnern:

«Als ich im künstlichen Koma lag, fühlte es sich für einen Augenblick so an, wie wenn ich nach Hause, also nach Kroatien, gehen würde.»

Nach sechs Tagen unter künstlicher Beatmung war die gebürtige Kroatin wieder in der Lage, selbständig zu atmen und erwachte aus dem Koma. «Ich hatte nie Angst. Wieso denn auch?», fragt Antosovic.

Als sie am 16. November auf der Isolationsstation im Rehazentrum Valens eintraf, konnte sie nur kleine Distanzen mit Unterstützung gehen. Auch hatte sie noch Probleme mit den Lungen, die teilweise bis heute andauern. Zwischen den gesprochenen Sätzen zwingt ihr Atem sie dazu, Pausen einzulegen. Laut jetzigem Wissensstand haben Patienten wie Mila Antosovic aber dank gezielten Therapiemöglichkeiten gute Prognosen, um wieder vollständig zu genesen.

«Das kennen wir bisher nur von Rauchern»

Mittlerweile hat sich der ältere Herr aus dem Therapieraum auf der Isolationsstation wieder beruhigt und ist auf dem Weg zu seinem Zimmer. Es ist gross und hell mit direktem Ausblick auf die Calandakette. Assistenzarzt Yeda Luo kommt herein und begrüsst den Patienten.

«Wie geht es Ihnen? Haben Sie noch Husten und Kurzatmigkeitsanfälle?», fragt Luo. Der ältere Herr nickt. Mit dem Stethoskop untersucht Luo die Lungen. Dabei atmet der Patient automatisch tief ein und aus. Er scheint sich an dieses Prozedere gewöhnt zu haben. «In Ihren Lungen ist kein Sekret mehr – das ist gut. Nun müssen wir noch die Ausdauer und die Sprache trainieren, bevor Sie nach Hause können.»

Yeda Luo hört die Lungengeräusche des Patienten ab. Bild: Raphael Rohner

Yeda Luo, Assistenzarzt auf der Iso Bild: Raphael Rohner

Es ist keine Seltenheit, dass Covid-Patienten während der Rehabilitation eine intensive logopädische Betreuung brauchen. Die künstliche Beatmung ist im Kampf ums Überleben bei Covid-Patienten oftmals unerlässlich. Doch eine Intubation birgt auch Risiken. Die häufigste Komplikation nach einer Intubation ist eine Schluckstörung. Yeda Luo, Assistenzarzt auf der Iso, sagt:

«Wenn man das unbehandelt lässt, besteht die Gefahr, dass Nahrungsmittelreste in die Lungen gelangen und dort eine zusätzliche Lungenentzündung auslösen.»

In der Logopädie lernen die Patienten kontrolliert zu schlucken, so dass sie schnellstmöglich wieder alles essen können. Durch die Einführung des Beatmungsschlauches können auch Stimmorgane verletzt werden und Patienten nach dem Erwachen aus dem künstlichen Koma eine chronische Heiserkeit aufweisen.

Die Covid-Patienten werden mit der Ambulanz in die Rehaklinik gebracht. Bild: Raphael Rohner

Rettungssanitäter bringen den angekündigten Patienten, der frisch aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Der Mann mittleren Alters trägt eine Sauerstoffmaske und wird auf der Bahre in sein Zimmer auf der Isolationsstation gestossen. «Es ist normal, dass die Covid-Patienten noch hundertprozentigen Sauerstoff brauchen, wenn sie bei uns ankommen», sagt Jennifer Uffer, diplomierte Pflegefachfrau. Assistenzarzt Luo erklärt den Grund dafür – der Patient habe ein reduziertes Lungenvolumen. Für den Patienten heisst das, dass sein Blut zu wenig Sauerstoff aufnimmt.

Doch bei Covid-Patienten lasse sich ein interessantes Phänomen beobachten. Assistenzarzt Luo sagt: «Obwohl wir anhand der Messungen eine Atemanstrengung beobachten können, fühlen sich die Patienten entspannt. Das kennt man bisher nur von chronisch Lungenkranken oder von Rauchern.» Bei diesen Menschen habe sich der Körper über all die Jahre an eine solch niedrige Sauerstoffsättigung im Blut gewöhnt. Der Assistenzarzt:

«Es ist erstaunlich, dass bei Covid-Patienten dieser Effekt nach schon nur einer Infektion auftritt.»

In der Behandlung können sich die Ärzte also nicht vollständig auf die Messwerte verlassen, um die Belastungsgrenze der Patienten festzulegen.

Wie ein 36-Jähriger wieder laufen lernen musste

Es überrascht den Assistenzarzt, in welcher psychischen Verfassung die meisten Patienten in der Rehaklinik ankommen. Obwohl einige wegen posttraumatischen Belastungsstörungen oder Depressionen psychologische Dienstleistungen in Anspruch nehmen, sieht es bei den meisten anders aus. Es seien die Leichtigkeit und Positivität, mit der die Corona-Patienten mit ihrem Schicksal umgehen, die ihn bei seiner Arbeit berühren.

Die Geräusche der Beatmungsmaschinen können bei Patienten zu einem Trauma führen. Bild: Raphael Rohner

Ein solches Beispiel ist ein 36-jähriger Patient auf der Isolationsstation, der anonym bleiben möchte. Der grosse, leicht übergewichtige Mann liegt im Trainingsanzug im Bett und schaut fern. Als die Tür aufgeht, steht er schlagartig auf und setzt sich auf einen Stuhl. Im Zimmer sind Bilder seiner Familie und Zeichnungen seiner drei Töchter aufgestellt. Es war ein Sonntag Anfang Oktober, als er so kraftlos war wie noch nie. Am folgenden Montag wurde er positiv auf Covid-19 getestet und begab sich zu Hause in die zehntägige Isolation. «Am Dienstag wurde ich noch schwächer, ab Mittwoch hatte ich keinen Appetit mehr, ab Donnerstag kamen Husten und Fieber dazu, am Freitag hielt ich es nicht mehr aus», sagt der 36-Jährige.

Am 9. Oktober hatte der 36-Jährige so starke Atemnot, dass er in die Notaufnahme ging. Das Einzige, woran er sich noch erinnern mag, ist, dass ein Arzt sein Fieber gemessen hatte. Danach: Blackout. Es sei ein Schock gewesen, weil er aufgrund seines Alters nie damit gerechnet hätte, dass er so schwer am Coronavirus erkranken könnte. Er sagt:

«Ausserdem rauche ich nicht, trinke keinen Alkohol und bewege mich viel. Ich kann es mir wirklich nicht erklären.»

Der Mann wurde auf der Intensivstation sofort intubiert. Yeda Luo sagt: «Er entwickelte eine Superinfektion in der Lunge und musste antibiotisch behandelt werden. Bei einer Intubation kann es vorkommen, dass Bakterien in die Lungen kommen und dort eine zusätzliche Entzündung hervorrufen.» Zusätzlich sei der Kreislauf des 36-jährigen Mannes zusammengebrochen. Nach drei Wochen erwachte der Patient aus dem künstlichen Koma. Er befand sich für drei Tage in einem für sein Alter aussergewöhnlichen Verwirrtheitszustand. «Als meine Frau mich fragte, was geschehen ist, sagte ich immer, dass ich operiert worden bin. Es fühlte sich so an, wie wenn ein Tornado über meinen Körper gefegt wäre.»

Ein Covid-Patient macht auf der Iso erste Schritte. Bild: Raphael Rohner

Als er sich langsam erholte, übte der Mann zuerst mit einem Rollstuhl kleine Distanzen auf dem Krankenhausgang, dann mit einem Rollator. Obwohl es ihm unangenehm war, mit den Krankenschwestern erneut laufen zu lernen, war er motiviert. Seit dem 11. November ist der 36-Jährige zur Rehabilitation auf der Isolationsstation in Valens. Er sagt:

«Mit meiner Familie Fahrrad fahren, arbeiten, Volleyball und Tennis spielen – das ist mein Leben. Ich verlasse die Klinik erst wieder, wenn ich 100 Prozent meiner Muskelkraft zurückhabe.»

Mit der Lunge habe er keine Probleme mehr. Von Velofahren, über Krafttrainings, Spaziergänge zu Massage – es ist ein anstrengendes Programm für einen Post-Covid-Patienten.

Die Entlassung aus der Isolationsstation ist erst der Anfang

Assistenzarzt Yeda Luo hofft, dass die Covid-Patienten die Isolationsstation so schnell wie möglich verlassen können. Er sagt: «Auf der normalen Station können wir den Patienten ein breiteres Spektrum an Therapien anbieten. Gerade nach einem schweren Verlauf ist die Intensität der Rehabilitation wichtig für den Heilungsverlauf.»

Ein Corona-Patient darf die Isolationsstation verlassen, sobald er für mindestens 48 Stunden keine Symptome wie Fieber, Husten oder Kurzatmigkeit zeigte. Zudem müssten die Isolationsrichtlinien der Swissnoso eingehalten werden. Patienten mit einem milden Verlauf dürfen nach 14 Tagen entisoliert werden. Patienten mit einem schweren Verlauf, je nach Vorerkrankungen, zwischen 21 bis 28 Tagen.

Danach kommen die Corona-Patienten auf die normale Station der Rehaklinik, wo sie bis zur Heimkehr behandelt werden. Luo erklärt:

«Die Rehabilitationsdauer variiert von Mensch zu Mensch. Es kommt darauf an, welche Fortschritte ein Patient in einer gewissen Zeit macht.»

Von zu Hause aus werden ambulante Therapien, wie Physio- oder Ergotherapien, weitergeführt, um das Erlernte aufrechtzuerhalten. Es sei jedoch unklar, ob, beziehungsweise welche irreversiblen Spätfolgen Corona mit sich bringe. Für Yeda Luo ist die Zeit auf der Isolationsstation im Rahmen seiner Weiterbildung zum Facharzt der Inneren Medizin genau deshalb so bedeutsam. «Es gibt über das neue Coronavirus noch so vieles zu entdecken – in dieser Ausnahmesituation mitzuwirken und Beobachtungen machen zu können, ist für mich eine Ehre.»

Isolation, Besucherverbot, längere Wartelisten

Seit März wurden im Rehazentrum Valens über hundert Corona-Patienten nach ihrem Krankenhausaufenthalt behandelt. Die Bettenknappheit auf den Intensivstationen von Ostschweizer Spitälern ist auch im Rehazentrum Valens zu spüren. «Sobald Covid-Patienten stabil genug sind, wollen sie die Akutspitäler sofort in die Reha verlegen, damit Betten frei werden. Wir können Platz für diese Patienten schaffen, jedoch sind die Wartefristen für Nicht-Covid-Patienten länger als sonst», sagt Roman Gonzenbach.

Auf der Iso haben alle Patienten ein Einzelzimmer. Bild: Raphael Rohner

Auch für das medizinische Fachpersonal in der Rehaklinik sei es am Anfang der Pandemie eine Herausforderung gewesen, Covid-19-Patienten zu behandeln. Nicht unbedingt, weil die Behandlungsmöglichkeiten noch unerforscht waren. Chefarzt für Neurologie Roman Gonzenbach sagt: «Für uns war das Management der Isolationsmassnahmen innerhalb der Klinik herausfordernd. Speziell ist auch das Besuchsverbot im Kanton St.Gallen.»

Es sei schwierig, dieses Verbot gegenüber den Patienten zu vermitteln, weil gerade während der Coronakrise der psychische Faktor wichtig für die Rehabilitation sei. Gonzenbach sagt: «Eine schwere Erkrankung betrifft nicht nur den Patienten, sondern beeinflusst auch das soziale Umfeld. Kein Besuch, Isolation – das sind Herausforderungen für die Patienten, deren Angehörigen und die Therapeuten.»

So hat Mila Antosovic ihre Familie das letzte Mal gesehen, als sie das Krankenhaus verlassen durfte. Mit wässrigen Augen sagt sie:

«Meine Familie stand unter meinem Fenster und hat mir zugewinkt. Das musste ich gleich fotografieren.»

Seitdem kommuniziert sie mit ihren Enkeln via Whatsapp, Facetime oder Telefon. Obwohl sie sich damit zufriedengibt, freut sich am meisten darauf, ihren Mann, ihre Kinder und Enkelkinder wieder physisch treffen zu dürfen.

Als die 61-Jährige in Valens angekommen war, konnte sie nur kleine Distanzen gehen, bis ihre Lungen und Muskeln die Kapazitätsgrenze erreicht haben. Am 23. November durfte sie die Isolationsstation verlassen und geniesst, dass sie auf der normalen Station einen Teil ihrer Freiheiten wieder zurückerlangen konnte. Sie versucht, viele Spaziergänge zu machen. «Frau Antosovic ist eine motivierte Patientin», sagt Roman Gonzenbach. Das sei nicht immer der Fall. Ihre positive Einstellung mache sie zu einem Vorbild. Antosovic sagt:

«Ich kann das, was passiert ist, nicht ändern. Allerdings kann ich daran glauben, dass es wieder gut wird.»

Der Alltag ist die neue Freiheit

Mila Antosovic wartet auf dem Hartplatz auf der Hinterseite des Rehacampus auf ihren Physiotherapeuten. Sie freut sich über die Sonnenstrahlen, die sie während der Gehtherapie erhaschen kann. Kaum hat ihr Physiotherapeut sie begrüsst, steuert Antosovic auf den Übungsparcours zu. Das ist ein Rundweg, auf dem kleine Höhendifferenzen zu bewältigen sind.

Der Physiotherapeut legt seinen Arm um ihre Taille, für den Fall, dass sie zusammenbricht oder stolpert. Nach zwei Runden muss die 61-Jährige eine Pause einlegen, weil sie mühevoll atmet. «Treppen sind noch sehr schwierig für mich», sagt die Patientin, die im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses ohne Lift wohnt. Das hält sie nicht davon ab, nach der fünfminütigen Gehtherapie noch die Übungstreppen hochzugehen:

«Heute nehmen wir die langen Treppen. Ich muss trainieren. »

Mit dem letzten Stufentritt schwindet ihre Energie und sie knickt ein.