St.Gallen: Der 1300-Tonnen-Kran im Einsatz. Protokoll einer Nacht

Reportage Wie der grösste Kran der Schweiz in St.Gallen tonnenschwere Betonträger zentimetergenau platziert Ein 1300-Tonnen-Kran überdeckt in St.Fiden das Ostportal des Rosenberg-Autobahntunnels mit 65 Tonnen schweren Betonelementen. Wir waren eine Nacht auf der Baustelle dabei. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 04.10.2021, 20.35 Uhr

Funken sprühen auf der Grossbaustelle in St.Fiden: Neun 60 Tonnen schwere Betonträger werden in einer Nacht über der Autobahn montiert. Bild: Andri Vöhringer (30.9.2021)

Es ist Donnerstagabend, 30. September 2021: Die fünfte von insgesamt 22 Nächten auf der Grossbaustelle zur Überdeckung der Stadtautobahn in St.Fiden steht an.

17.18 Uhr

Der Arbeitstag von Josef Renner, von allen Joe genannt, beginnt. Im süddeutschen Städtchen Schömberg bei Balingen, knapp 100 Kilometer Luftlinie nördlich von St.Gallen, fährt der 48-Jährige los. Auf seinem speziell für Schwertransporte ausgelegten Lastwagen hat er ein 65 Tonnen schweres Betonelement geladen. Einer von neun Trägern, die heute Abend auf das Ostportal des Rosenberg-Autobahntunnels gehievt werden.

Abfahrbereit. Bild: PD

In knapp drei Stunden fährt Joe zusammen mit seinen acht Kollegen im Schlepptau nach St.Gallen – bis zur Grenze im Zweierkonvoi, in der Schweiz im Dreierkonvoi. Beim stillgelegten Autobahnrastplatz Moosmühle unmittelbar vor der Sitterbrücke warten die Lastwagenfahrer bis es 22 Uhr wird. Bis die Autobahn gesperrt ist und die Montage beginnen kann.

20.21 Uhr

Koordinationssitzung der Bauleitung an der Rosenheimstrasse. Letzte Informationen für die bevorstehenden Nachtarbeiten werden ausgetauscht. Das Fünfergremium bespricht den Ablauf der Autobahnsperrung. «Der Verkehr wird im Gegensatz zu den Nächten zuvor erst bei der Ausfahrt St.Fiden von der Autobahn weggeleitet», sagt Oskar Seger, Chefbauleiter Überdeckung Rosenberg Ost. Das bedeute für die Arbeiten in dieser Nacht weniger Platz. Auf den Tischen im Sitzungszimmer im Baucontainer sind Tablets, Notizmappen, Helme, Funkgeräte und Kaffee in Pappbechern.

Oskar Seger, Chefbauleiter Überdeckung Rosenberg Ost, während der Koordinationssitzung. Bild: Andri Vöhringer (30.9.2021)

Auch das Wetter ist Thema. Der für Sonntag angekündigte Föhnsturm macht Andreas Schönenberger von der Kran- und Transportfirma Emil Egger AG Sorgen.

«Wenn wir am Abend immer noch Böen haben, kann das zu Verzögerungen führen.»

Denn der 144 Meter lange Ausleger des 1300-Tonnen-Raupenkrans, mit dem die Betonträger montiert werden, muss bei Windgeschwindigkeiten über 50 km/h aus Sicherheitsgründen runter. Die fünf Männer wollen den genauen Wetterbericht abwarten. «Am Sonntag, 20 Uhr, entscheiden wir, ob montiert werden kann oder nicht», sagt Seger in die Runde. Die Arbeiten in dieser Donnerstagnacht können losgehen. «Allen eine gute, erfolgreiche und sichere Nacht.»

21.07 Uhr

Lastwagenfahrer Joe. Bild: Andri Vöhringer (30.9.2021)

Lastwagenfahrer Joe steht mit seinen Kollegen zusammen. Die einen trinken Red Bull oder Wasser, andere rauchen. Neun zu montierende Betonträger ergibt neun Schwertransporter, ergo neun Lastwagenfahrer – vier Wochen lang bringen sie Abend für Abend die Betonelemente von Süddeutschland nach St.Gallen und fahren anschliessend wieder zurück. «Wir arbeiten seit Jahren zusammen, Teamwork ist ein Muss», sagt Joe. Man werde fast zu einer Familie. Der jüngste ist 28, der älteste 58.

Wichtig ist dem 48-Jährigen, dass alle mit Herz und Verstand bei der Sache sind. Man dürfe nicht in eine Routine verfallen, sondern müsse stets wachsam sein.

«Denn bei der Überdeckung der Autobahn – diesem Megaprojekt – muss die Symbiose von Mensch und Technik funktionieren.»

Joe spricht mehrere Sprachen fliessend. Nebst Deutsch, Französisch und Englisch auch Spanisch, Rumänisch, Russisch und Serbokroatisch. «Auch ein wenig Afrikanisch.» Er sauge Sprachen auf wie ein Schwamm. Dann steigt Joe die Leiter zur Kabine seines Mercedes-Speziallastwagens hinauf.

21.33 Uhr

Roman Eugster, Mitarbeiter der Gebietseinheit 6 des Nationalstrassenunterhaltsdiensts. Bild: Andri Vöhringer (30.9.2021)

Roman Eugster aus Rebstein arbeitet seit 15 Jahren für die Gebietseinheit 6 des Nationalstrassenunterhaltsdiensts. Diese ist nicht nur für Reinigung, Winterdienst und Grünpflege der Autobahnen in den Kantonen Appenzell Ausser- und Innerrhoden, Glarus, St.Gallen und Thurgau zuständig, sondern auch für die Sperrung von Autobahnabschnitten.

In dieser Nacht platziert Eugster mit einem rechtsgesteuerten Fahrzeug einen Anpralldämpfer in der Tunnelausfahrt bei St.Fiden. Der Anhänger mit dem blinkenden Pfeil lotst den Autoverkehr erst von der Überholspur auf die rechte Fahrspur und dann auf die Ausfahrt. Der 43-Jährige stellt zudem eine Reihe von orangenen Kegeln auf.

Der Anpralldämpfer ist platziert. Die Autos müssen nun die Ausfahrt nehmen und die Autobahn verlassen. Auf der gesperrten Fahrspur rollen die Schwertransporter mit den Betonelementen an. Bild: Sandro Büchler (30.9.2021)

Die neun Schwertransporte kommen vom Rastplatz durch den Tunnel angerollt, ähnlich einer Prozession kommt die Kolonne näher. Hintereinander beziehen die Laster auf der gesperrten Überholspur ihre Warteposition.

22.01 Uhr

Die Autobahn ist gesperrt, die Bauarbeiten können beginnen. Hebebühnen steuern heran. Scheinwerfer werden aufgestellt. Gegenseitig kontrollieren die Arbeiter ihre Sicherheitsgurten, hängen sich am Korb der Hebebühne ein und gleiten in die Höhe.

Stirnlampe an, Sicherheitsgurte kontrollieren und los geht es. Bild: Sandro Büchler (30.9.2021)

Funken sprühen. Der Ton zwischen den Arbeitern ist in den ersten Minuten rau, schnell, direkt. Montageleiter Johannes Schneider sagt:

«Jetzt zählt jede Minute, damit die Autobahn bis um 5 Uhr wieder offen ist.»

Montageleiter Johannes Schneider von der Firma CPS Schneider. Bild: Andri Vöhringer (30.9.2021)

Der Haken des Megakrans senkt sich zum bereitstehenden Spannbetonträger herab. Mit armdicken Schrauben wird das rund 30 Meter lange Element an beiden Enden befestigt und schwebt schon kurz darauf in den sternenklaren Nachthimmel.

Die im Durchschnitt 65 Tonnen schweren Träger werden in Abständen von drei Metern wie Balken montiert, in die Zwischenräume komme kleinere, rechteckige Deckenelemente. Diese werden mit einem konventionellen Hochbaukran ebenfalls in der Nacht auf ihre Position gehievt.

Schneider hat zwei Funkgeräte in der Hand. «Eines ist mit dem Kranführer vom grossen Raupenkran verbunden, das andere mit dem Kranführer des kleinen Krans.»

22.42 Uhr

Das erste Spannbetonelement ist auf den Wandfundamenten platziert. Schneider zieht die Jacke aus. «Es ist warm.» Sein Puls sei bis um Mitternacht hoch.

«Bis der erste Träger montiert ist und sich das Team jede Nacht aufs Neue eingespielt hat.»

Der 65 Tonnen schwere Spannbetonträger hängt über der Autobahn. Montageleiter Johannes Schneider zieht die Jacke aus. Bild: Sandro Büchler (30.9.2021)

Wie Giraffen, die ihre Köpfe in die Höhe recken, um an Baumzweigen zu knabbern, wirken die Hebebühnen. «Manchmal fühlt es sich hier unten auch fast wie im Zoo an», sagt Chefingenieur Thomas Kobler. Er spricht die vielen Schaulustigen an, die das Spektakel aus der Distanz beobachten. An diesem Abend zieht die Baustelle gegen 100 Personen an.

23.50 Uhr

Eine Ambulanz schiesst mit Blaulicht aus dem Tunnel die Ausfahrt hinauf. Die Sirene geht im Baulärm beinahe unter. Betonelement um Betonelement wird montiert. Doch von den insgesamt 168 Trägern sei keiner baugleich. Montageleiter Schneider erklärt: «Einerseits macht die Fahrbahn eine leichte Kurve, andererseits werden die Abstände von Wand zu Wand immer etwas grösser.» Auch bei den Elementen für die Zwischendecken gibt es 250 verschiedene Geometrien. Die Grossbaustelle ist wie ein riesiges Puzzle.

Aus der Vogelperspektive werden die Dimensionen der Baustelle zur Überdeckung der Autobahn ersichtlich. Bild: loftmymynd.ch (30.9.2021)

Freitag, 1. Oktober – 00.14 Uhr

Lastwagenfahrer Joe, der seinen Betonträger als erster abladen konnte, ist bereits wieder zu Hause und liegt im Bett. Sein Kollege mit dem letzten Betonträger kommt gegen 3 Uhr an die Reihe. Auch er fährt nach dem Abladen zurück nach Deutschland. Im Morgengrauen lädt er jedoch bereits den nächsten Betonträger auf, mit dem er am Sonntag wieder nach St.Gallen fahren wird. Erst dann ist auch seine Nachtschicht zu Ende.

00.33 Uhr

Derweil ist Peter Stricker hochkonzentriert. Er ist der Kranführer des 1300 Tonnen schweren Raupenkrans – dem grössten in der Schweiz. Strickers warme Kabine wirkt wie ein Cockpit. Nur auf Bildschirmen sieht er, was er tut – beispielsweise aufgenommen von einer Kamera, die vom Haken senkrecht nach unten filmt. Was unten auf der Fahrbahn läuft, bekommt der 58-jährige Abtwiler gar nicht mit.

«Ich setze das um, was meine Kollegen mir per Funk sagen.»

Kranführer Peter Stricker in seinem «Cockpit». Bild: Andri Vöhringer (01.10.2021)

Wenn sich Strickers Anspannung in kurzen Momenten löst, dann vergleicht er seinen Arbeitsplatz mit einem gemütlichen Fernsehsessel. «Ich kann die ganze Kabine auch nach hinten kippen.» Doch zurücklehnen kann sich Stricker noch nicht. Per Funk kommen neue Kommandos von unten. «Auf, ab, links, rechts, halber Meter, zehn Zentimeter.»

03.31 Uhr

Der letzte Träger für diese Nacht ist montiert und verankert. Die Hebebühnen werden weggebracht. Es wird ruhig auf der Autobahn. Bevor Kranführer Stricker nach Hause geht, senkt er den 144 Meter langen Kranausleger aus Sicherheitsgründen so weit wie möglich ab. «Damit es beim Föhnsturm keine bösen Überraschungen gibt.»

04.30 Uhr

Alle Baustellenfahrzeuge sind von der Fahrbahn verschwunden. Die Gebietseinheit entfernt nach und nach die Signalisationen, sammelt die orangen Leitkegel ein. Pünktlich um 5 Uhr ist die Autobahn wieder frei. Der Morgenverkehr rollt langsam an.

Guten Morgen. Bild: Andri Vöhringer (01.10.2021)