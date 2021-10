Der modernste Kran der Welt platziert eine neue Brücke in Gossau

Reportage Spektakel in Gossau: Der modernste Kran der Welt platziert eine neue Brücke in der Sommerau In der Nacht auf den Mittwoch wurde die Geh- und Radwegbrücke zum Areal Sommerau Nord über die Bahnlinie fertiggestellt. Eigentlich hätte dies der Riesenkran vom Olma-Gelände tun sollen. Der Ersatz war nicht weniger beeindruckend. Pascal Keel Jetzt kommentieren 27.10.2021, 14.51 Uhr

Langsam hievt der 750 Tonnen schwere Hightech-Kran die Betonplatte über das Gleis der Bahnlinie Gossau-Weinfelden. Ab Frühling verbindet ein 3,5 Meter breiter Geh- und Radweg das Areal Sommerau mit der Bushaltestelle Langfeld. Bild: Pascal Keel

Nördlich der Stickerhäuser ragt ein riesiger Raupenkran in den Nachthimmel. Um ihn tummeln sich duzende Schaulustige. Er steht da, um die neue Brücke über die SBB-Linie Gossau-Weinfelden fertigzustellen. Eigentlich hätte es der grösste Kran der Schweiz sein sollen, der die Brücke über die Gleise hievt. Doch dieser ist derzeit noch bei der Überdeckung der Stadtautobahn in St.Gallen im Einsatz.

Der Ersatz strotzt nicht mit weniger Superlativen. Der 750 Tonnen schwere LR-1700-1.0 der Emil Egger AG ist der modernste Raupenkran der Welt. In dieser Nacht kommt er zum ersten Mal zum Einsatz. Gebannt warten die Schaulustigen darauf, dass der Hightech-Riese die 30 Meter lange, viereinhalb Meter breite und 175 Tonnen schwere Betonplatte auf die Stützpfeiler hochwindet. Doch der Reihe nach.

Datum zwei Jahre im Voraus festgesetzt



Auf dem Areal Sommerau Nord in Gossau soll ein neues Gewerbe- und Industriegebiet entstehen. Das Areal wird durch die Stadt Gossau und die Grundeigentümerin Aepli Invest AG erschlossen. Weil für das Einzonungsverfahren mindestens zwei Zugänge für den Langsamverkehr zwingend sind, wird eine Anbindung an die Bischofszellerstrasse erstellt. Dazu wird eine Fussgänger- und Velobrücke von der Bushaltestelle Langfeld über die SBB-Linie Gossau-Weinfelden errichtet. Der Baustart erfolgte im April 2021.

Die ersten Bausteine für den Brückeneinhub über die Bahnlinie am 26. Oktober mussten allerdings schon vor zwei Jahren gelegt werden. Für die Arbeiten ist eine vorübergehende Bahnnetzsperrung notwendig. Den genauen Termin zum Brückeneinhub musste der SBB zwei Jahre im Voraus kommuniziert werden, erklärt Patrick Brunschwiler von der Wälli AG Ingenieure. Er ist Bauleiter des Brückenbaus Sommerau und sagt:

«Vor zwei Jahren haben wir noch gar nicht wissen können, ob der Termin eingehalten werden kann.»

Es freue die Verantwortliche daher umso mehr, dass sie den Termin, den sie vor zwei Jahren so fixiert haben, heute genauso miterleben dürfen.

Seit April 2021 wurden die Brückenwiderlager- und stützen, sowie die beiden Zugangsrampen aus Ortbeton installiert. Die 30 Meter lange, viereinhalb Meter breite und 175 Tonnen schwere Brückenplatte wurde gleich vor Ort gegossen. Als Vorbereitung für den Einhub der Brückenplatte wurde in den vergangenen Wochen die Fahrleitungen der SBB abgesenkt und angepasst. Sie sollen unter der Brücke hindurch führen.

Der Megakran bei Tageslicht. Bild: Stefan Rueedi

Spektakel in Zeitlupe

Die Vorbereitungsarbeiten für den Brückeneinhub sind schon seit einigen Stunden im Gange, als sich die ersten Schaulustigen gegen 21 Uhr auf dem Gelände des Pneuhaus Gerber versammeln. So etwas sehe man nicht alle Tage, sagt eine Zuschauerin. Und schon gar nicht in Gossau, fügt ein anderer hinzu. Die Gossauer Stadträtin Gaby Krapf-Gubser hat sich ebenfalls unter das Zuschauervolk gemischt. Im Vorfeld des Brückeneinhubs sagt sie:

«Es ist zwar noch nicht ganz Halloween, aber wir dürfen hier jetzt schon ein riesen Spektakel erleben.»

Der Strom für die Bahnlinie ist längst ausgeschaltet, als der Raupenkran die Betonplatte gegen 21.35 Uhr anhebt. Das Spektakel beginnt – im Schneckentempo. Vorsichtig wird die Betonplatte in die Höhe gehievt. Das Ganze verläuft mucksmäuschenstill – nur der Motor und der konstante Warnton des Krans ist im Hintergrund zu hören.

Die Wetterbedingungen sind perfekt, sagt Daniel Muntwyler, stellvertretender Leiter des Tiefbauamts Gossau. Während die Platte langsam in die Höhe gewindet wird, ist einzig ein kleines Lüftchen zu verspüren. Daniel Muntwyler fügt hinzu:

«Bei starken Windböen wie vor einer Woche hätten wir den Einhub vergessen können.»

Das endgültige Go habe man daher auch erst am Montagmorgen erhalten.

Weil über der Fahrlinie eine Hochspannungsleitung der Axpo verläuft, ist trotz guten Windverhältnissen doppelt Vorsicht geboten. Obschon kein Strom drauf sei, müsse der Abstand der Tragseile zu den Leitungen stets mindestens einen Meter betragen, erklärt Muntwyler. Daher sei die Betonplatte auch nicht symmetrisch. Wäre der Schwerpunkt in der Mitte der Platte, würden die Tragseile des Krans zu nahe an die Leitung gelangen.

Nach einer knappen halben Stunde ist das Zeitlupen-Kunststück beinahe vollbracht. Die Brückenplatte schwebt über den Widerlagern. Bevor die Platte auf die Gewölbeplatten aufgesetzt wird, sorgen Hochbauarbeiter der Firma Stutz dafür, dass die Platte an der richtigen Stelle schwebt. Dazu adjustieren sie die schwebende 175-Tonnen-Platte aus eigener Kraft. Der Touchdown erfolgt um 22.25 Uhr.

Millimeterarbeit: Bauarbeiter sorgen dafür, dass die Betonplatte richtig eingepasst wird. Bild: Pascal Keel

Bahnnetz wird um 5 Uhr aufgeschaltet

Zu den vielen Staunenden gehören auch zahlreiche Bauarbeiter in orange. Vom Bahngeleise beobachten sie, wie ihre Kollegen an beiden Enden Pressen installieren, um die Platte zu stabilisieren. Für viele von ihnen fängt die Arbeit jetzt erst an. Bis Mitternacht soll das Betonelement fertig gerichtet werden, ehe es bis 00.45 endgültig von den Tragseilen abgehängt wird. Für die anschliessenden Abschlussarbeiten haben sie bis 05.00 Uhr Zeit. Dann wird das Bahnnetz zwischen Gossau und Weinfelden wieder aufgeschaltet.

Die Brücke ist noch nicht öffentlich begehbar. Parallel zur restlichen Erschliessung der Sommerau ist die Eröffnung für Ende Frühling 2022 geplant.