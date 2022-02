Reportage: Erstes maskenfreies Wochenende in der Stadt St.Gallen

Reportage Volle Geschäfte, gute Laune, strahlende Gesichter: So verlief das erste maskenfreie Wochenende in der Stadt St.Gallen Seit Donnerstag gilt in Läden, Fitnesscentern und Coiffeursalons keine Maskenpflicht mehr. Am ersten Wochenende nach den Lockerungen scheinen die Leute gut gelaunt und nehmen sich wieder mehr Zeit für ihre Einkäufe. Auch das Personal in den Geschäften ist erleichtert. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 20.02.2022, 14.48 Uhr

Erstes Wochenende ohne Maskenpflicht: Trotz des wechselhaften Wetters herrscht am Samstag Betrieb in den Gassen der St.Galler Innenstadt. Bild: Donato Caspari

Am Samstagmorgen sieht es danach aus, als würde das erste Wochenende nach dem «Freedom Day» ins Wasser fallen. Es regnet. Kurz vor 11 Uhr hellt sich der Himmel zwar ein wenig auf, doch kurz darauf beginnt es sogar zu schneien. Nichtsdestotrotz sind die Strassen in St.Gallen an diesem Samstag belebt, und die Leute scheinen glücklicher als noch vor wenigen Tagen und Wochen. Vielleicht sind sie es tatsächlich. Vielleicht hat man auch nur diesen Eindruck, weil das Lächeln nun nicht mehr unter einer Maske versteckt ist.

Abstand und Vorsicht auf den Gängen

Breit lächelt beispielsweise Thi Thir Tran, die mit Tochter und Sohn in der Stadtbibliothek Katharinen Bücher ausleiht. «Ich finde es schön, dass wir uns wieder ohne Maske und Zertifikat in den Läden bewegen können», sagt Tran. Zwar müsse sie an ihrem Arbeitsplatz noch die Maske tragen – sie arbeitet in einem vietnamesischen Restaurant –, doch das sei nicht schlimm.

Die Stadtbibliothek ist an diesem Samstagnachmittag voller Leben: Kinder, die in dicken Winterschuhen über das Parkett rennen und lachen, Eltern, die einen Kinderwagen vor sich herschieben oder in einer Sitzecke miteinander diskutieren. Vor dem Empfang hat sich eine lange Schlange gebildet. Die Kundinnen und Kunden stehen weiterhin in den Wartezonen an, die noch im «Social Distancing»-Abstand auf dem Boden eingezeichnet sind. Auch in den Gängen halten die Menschen Abstand und bewegen sich noch eher vorsichtig. Ansonsten scheint jedoch alles wieder wie vor der Pandemie.

Thi Thir Tran stöbert mit ihren beiden Kindern in der Stadtbibliothek Katharinen in den Büchern. Bild: Donato Caspari

Wieder mehr Kunden in den Fitnesscentern

Ähnlich sieht es im Kieser Training aus, einem Fitnesscenter gleich beim Marktplatz. Noch ist der Anblick von Trainierenden an Fitnessgeräten und auf Laufbändern, so ganz ohne Maske, ungewohnt. Doch die Leute sehen entspannt und gut gelaunt aus. «Es macht wieder richtig Spass, zu trainieren», sagt Hans-Jürg Rostetter, der mit seiner Frau hier ist. Zwar habe er während der Zeit mit Maskenpflicht sein Training nicht reduziert und sei auch gut durch die Pandemie gekommen, trotzdem sei es schön, dass nun wieder Normalität einkehre. «Ich habe das Gefühl, es kommen wieder mehr Leute ins Training, seit die Maskenpflicht gefallen ist», sagt Michaela Silvester, die gerade an der Beinpresse Übungen macht. Sie meint, dass viele Besuchende nun wieder lockerer drauf seien.

Ohne Maske: Hans-Jürg Rostetter hat wieder richtig Spass am Training. Bild: Donato Caspari

Dominic van Koppenhagen, der im Kieser Training arbeitet, schätzt es ebenfalls, dass die Maskenpflicht gefallen ist. «Es war anstrengend, teils vier oder fünf Stunden am Stück mit der Maske zu arbeiten. Nun fühlt es sich an wie eine Befreiung», sagt Van Koppenhagen. Ganz daran gewöhnt habe er sich jedoch noch nicht: Morgens erwischt er sich manchmal dabei, wie er automatisch die Maske überstreift, bevor er das Fitnesscenter betritt.

«Wir kontaktieren nun diejenigen Kunden, die kein Zertifikat haben. Viele von ihnen wollen wieder anfangen, zu trainieren.»

Und er stelle fest, dass wieder mehr Neukunden ein Fitnessabo abschliessen, seit die Maskenpflicht gefallen ist.

Personal kann Kunden wieder ins Gesicht schauen

In den vielen Kleidergeschäften dürfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kunden seit Donnerstag wieder ohne Maske beraten. «Es ist schon ungewohnt. Ich krame morgens immer noch in meiner Handtasche nach einer Maske», sagt Aleksandra Stanojkovic, Geschäftsleiterin im «House of Jeans». Doch natürlich finde sie es «super», dass das alte Leben langsam zurückkehre. Auch die Kundschaft bemerke den Unterschied: «Sie nehmen sich mehr Zeit für ihre Einkäufe, sind fröhlicher und entspannter.» Trotzdem würden viele den Sicherheitsabstand beibehalten und beim Personal nachfragen, ob man Maske tragen müsse. Wenn jemand zur Vorsicht die Maske tragen will, dann trägt Stanojkovic die Maske ebenfalls, aus Respekt.

«Aber generell ist es angenehm, wieder einmal die Gesichter der Kundinnen und Kunden zu sehen und nicht mehr nur mit den Augen kommunizieren zu müssen.»

Aleksandra Stanojkovic schätzt es sehr, dass sie wieder das ganze Gesicht der Kundinnen und Kunden sehen kann. Bild: Donato Caspari

Beim Gang durch die St.Galler Innenstadt fällt auf, dass in den zahlreichen Coiffeursalons reger Betrieb herrscht. Kürzlich sagten einige Betreiber noch, dass sich die Menschen während der Pandemie weniger oft die Haare schneiden liessen. Doch an diesem Samstag scheinen sich viele St.Gallerinnen und St.Galler für einen neuen Haarschnitt entschieden zu haben. Onur Emre, der den Barberswiss in der Engelgasse betreibt, ist froh darüber, dass er während der Arbeit wieder die Gesichter der Menschen sieht, denen er die Haare schneidet: «Ich hoffe, es bleibt so. Ich kann besser arbeiten und die Kundschaft ist entspannter.»

Auch beim Coiffeur braucht es keine Maske mehr: Onur Emre schneidet einem Kunden die Haare. Bild: Donato Caspari

Lärmpegel in den Geschäften hat deutlich abgenommen

Reger Betrieb herrscht in der Papeterie Schiff und der Schiffchuchi, dem kleinen Bistro im Eingangsbereich. Bis auf eine Ausnahme sind alle Tischchen besetzt. In der Papeterie müssen sich die Kundinnen und Kunden teils den Vortritt lassen, dass sie in den Gängen aneinander vorbeikommen. Im Obergeschoss der Papeterie sind beide Beratungsplätze besetzt. «Der Lärmpegel ist seit Donnerstag merklich zurückgegangen. Ohne Maske und Plexiglasscheibe muss man nicht mehr schreien und kann nun manches wieder von den Lippen ablesen», sagt Sharon Osman, Verkaufsleiterin in der Papeterie Schiff.

Ein Kunde lässt sich in der Papeterie Schiff von Sabrina Rotach beraten. Bild: Donato Caspari

Es brauche allerdings noch einige Tage, bis sich alle an die neuen Regeln gewöhnt hätten. Osman erwischt sich regelmässig dabei, wie sie sich automatisch unters Kinn fasst, um die Maske über die Nase zu ziehen. «Aber ich bin natürlich glücklich darüber, dass ich sie nicht mehr tragen muss, und die Kundinnen und Kunden auch. Ich gehe zurzeit mit einem breiten Grinsen durch die Gegend.»

Beim Betreten der Bäckerei Schwyter an der Neugasse steigt der Geruch von frisch gebackenem Brot in die Nase. Allgemein nimmt man die verschiedenen Gerüche in den Läden wieder viel intensiver wahr, nun da die Nase nicht mehr unter einer Gesichtsmaske steckt.

Vor der Brottheke im Schwyter hat sich eine kleine Schlange gebildet und im Café im hinteren Teil der Bäckerei sind viele Tische belegt. Die Stimmung bei der Kundschaft und den Mitarbeiterinnen ist ausgelassen. «Alle sind wieder viel besser gelaunt. Wir mussten öfter mal Leute zurechtweisen, weil sie keine Maske trugen. Da kam meist ein hässiger Spruch zurück», sagt Sara Özduran, eine Mitarbeiterin im Schwyter.

Sara Özduran bedient eine Kundin in der Bäckerei Schwyter. Bild: Donato Caspari

Bei der Haltestelle Marktplatz Bohl steigen ein Mann und eine Frau mit Kinderwagen und mehreren gefüllten Einkaufstaschen in den Bus ein. Nach einigen Sekunden macht die Frau auf einmal ganz grosse Augen und fasst ihrem Mann an die Schulter.

«Mensch, ich habe völlig vergessen, dass im Bus Maskenpflicht herrscht!»

Hastig fummeln beide in ihren Jackentaschen herum und streifen sich die Maske über.

