St.Gallen: Die Villa Wiesental gibt ihre Geheimnisse preis

Reportage «Sie gibt ihre innersten Geheimnisse preis»: Die Villa Wiesental in St.Gallen wurde bis aufs Mark ausgehöhlt Der Zahn der Zeit hat am markanten Jugendstilgebäude genagt. Zurzeit wird die 144 Jahre alte Villa komplett saniert. Eine Reportage über morsche Balken, geheime Durchgänge und die Gratwanderung zwischen Denkmalschutz und Erneuerung. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Die Villa Wiesental wird bis im Frühling 2023 saniert. Bild: Ralph Ribi (10. März 2022)

Ein Gerüst umhüllt die Villa Wiesental. Drinnen lässt die 144 Jahre alte Dame an der Ecke Rosenberg- und St.Leonhardstrasse in St.Gallen aber alle Hüllen fallen. «Die Villa gibt quasi ihre innersten Geheimnisse preis», sagt Markus Bänziger. Er ist Projektleiter bei der HRS Real Estate AG, der Projektleiterin und Totalunternehmerin des Areals Wiesental, und verantwortlich für das Renovationsprojekt. Denn die Villa wird aktuell saniert – innen und aussen, vom Gewölbekeller bis zum morschen Dachbalken.

Markus Bänziger, Projektleiter HRS Real Estate AG und HRS Renovation AG. Bild: Ralph Ribi (10. März 2022)

Unter dem Dach ist nur noch ein Gerippe aus Balken und Türrahmen sichtbar. Die Ziegelsteine, die in den Zwischenräumen des Riegelbaus waren, sind weg. Die Villa ist bis aufs Mark ausgehöhlt, wirkt nackt. Seit knapp einem Jahr ist der Jugendstilbau von 1878 eine Baustelle. «Wir haben unter alle Böden, hinter alle Decken und Wände geschaut», sagt Bänziger. Was verbirgt sich dahinter? Ist das Mauerwerk intakt? Was kann erhalten, was muss ersetzt werden?

Im Dachstock sind teils nur noch die Balken des Riegelbaus und Türrahmen sichtbar. Bild: Ralph Ribi (10. März 2022)

Die Denkmalpflege hat beim Sanierungsprojekt ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Bänziger sagt:

«Praktisch jede Woche besprechen wir vor Ort mit der Denkmalpflege das weitere Vorgehen.»

Die alte Bausubstanz des Hauses solle möglichst erhalten bleiben – das regelt eine Schutzvereinbarung. Der Projektleiter spricht von einer Gratwanderung zwischen schützenswertem Erhalten und nötiger Sanierung.

Kein Loch zu viel

Der 64-Jährige hat schon Renovationen von so manchem historischen Gebäude begleitet. Bänziger muss die Arbeiten in der Villa laufend kontrollieren: dass nicht zu viel entfernt und kein Loch am falschen Ort gebohrt wird. Im ersten und zweiten Obergeschoss, wo die Tapete von den Wänden gezogen und die blanke Mauer zu sehen ist, sind pinkfarbene Linien angezeichnet. Sie zeigen dem Elektriker, wo er Kabelleitungen ziehen darf und wo genau eine Steckdose oder ein Lichtschalter hinkommt. Das Wirrwarr wirkt fast wie abstrakte Kunst.

Keine Kunst, sondern Hilfe für den Elektriker. Bild: Ralph Ribi (10. März 2022)

«Auf der Westseite – der Wetterseite – hat die Villa am meisten gelitten, und so musste der Zimmermann hier vieles auswechseln», sagt Bänziger. Im Dachgeschoss seien Balken feucht geworden, weil Wasser durchs undichte Dach eingedrungen war. Jahrelang stand die Villa leer, lotterte vor sich hin. In einem ersten Bauprojekt sollte die Villa gar abgerissen werden und einem Neubau Platz machen. Der Heimatschutz legte sein Veto ein. Jetzt soll das Gebäude bald in neuem Glanz erscheinen.

Zu tun gibt es viel: Der Brandschutz muss erneuert werden, auch eine aufwendige Schadstoffsanierung war nötig. Die alten Türen sollen erhalten werden. Sie sind jetzt ausgehängt und warten darauf, restauriert zu werden.

Projektleiter Markus Bänziger (hinten) und Reto Hörler, Geschäftsleitungsmitglied und Niederlassungsleiter der Region Ost bei der HRS Real Estate AG, begutachten eine der vielen ausgehängten Türen. Bild: Ralph Ribi (10. März 2022)

Auch die Statik ist ein Thema. Die südöstliche Ecke des Hauses – Richtung Lokremise – ist im Laufe der Jahre um acht Zentimeter abgesackt. «Eine massive Bodenplatte wurde unter die Villa gezogen», sagt Bänziger. Jetzt gebe auch das Fundament des Hotelneubaus, der unmittelbar neben der Villa hochgezogen wird, zusätzlichen Halt. Vom Hotel sind die Tiefgarage und der Rohbau des Erdgeschosses fertiggestellt. «Während dieser Bauphase kam es zu Erschütterungen, und wir mussten die Villa immer wieder auf Risse oder kleinere Bewegungen überprüfen.»

In den Kamin kommen Wasserrohre

Die Sanierung ist ein steter Kompromiss zwischen Alt und Neu. Die marode Wendeltreppe etwa wurde entfernt, stattdessen wird nun ein Lift eingebaut. «Aber die früheren Türrahmen zum Treppenhaus bleiben erhalten. Vorne alt, dahinter der moderne Teil», sagt Bänziger. Auch die Kamine wurden entfernt. Die übrig gebliebenen Kaminschächte – die von unten nach oben durch alle Stockwerke gehen – haben sich die Projektleiter zu Nutze gemacht. «Darin werden die Rohre für die sanitären Anlagen eingebaut.»

Blick durch den Kaminschacht nach unten. Bild: Ralph Ribi (10. März 2022)

Mehrmals auf dem Rundgang sagt der Projektleiter, wie behutsam die Eingriffe vorgenommen werden müssen. «Wir tragen der Villa Sorge.» Er habe Respekt vor dem Alter des Hauses.

«Jedes Haus hat eine Geschichte zu erzählen, hat eine eigene Sprache.»

Der Zustand der Bausubstanz, die Bauweise und versteckten Eigenheiten sind für Bänziger wie ein offenes Geschichtsbuch. «Wenn der Kern freigelegt ist, kann man das Haus etwas anders lesen.»

Hinter einem Verputz im ersten Stock habe man etwa einen geheimen und später zugemauerten Durchgang entdeckt. Zu was dieser gut war, weiss der 64-Jährige aber nicht.

Wieso wurde dieser Durchgang irgendwann zugemauert? Es bleibt das Geheimnis der Villa Wiesental. Bild: Ralph Ribi (10. März 2022)

Auf der Veranda kam eine verborgene Brüstung zum Vorschein. Typisch für die damalige Bauweise sei auch, dass alle Zimmer per Tür miteinander verbunden sind – «ohne dass man auf den Gang gehen muss». Herausgefunden hat Bänziger auch, dass die Sandsteinfassade vermutlich in den 1950er-Jahren angemalt wurde. «Wohl um sie vor dem Verfall zu schützen.» Gebracht hat das wenig. Bis im Juni wird der bröckelnde Stein abgetragen und ersetzt.

Schlaflose Nächte wegen Dachkonstruktion

Im Keller der Villa liegt Staub in der Luft – und es rumort. Mit Spritzbeton werden Decken und Wände des Gewölbes saniert. Ein Betonmischer knirscht, während ein Arbeiter Sack um Sack Zement hineinschüttet. Durch das Kellerfenster fällt Sonnenlicht auf die Szenerie. Dadurch wirkt selbst diese Knochenarbeit filigran und von einer anmutigen Ruhe umgeben.

Ein Arbeiter mischt im Kellergewölbe Beton an. Bild: Ralph Ribi (10. März 2022)

Auch auf dem Dach ist eine grosse Veränderung sichtbar. Die fast schon üppige Wiese, die dort in den Jahren zuvor gewachsen war, ist weg. Entfernt wurde auch die pechschwarze Dichtungsschicht. Die darunterliegende Dachkonstruktion ist aus Fichtenholz.

«Nur an einigen Stellen war dieses morsch und musste ausgebessert werden, sonst ist das rund 150 Jahre alte Holz immer noch im Schuss.»

Damit das freigelegte Dach vor Regen und Schnee geschützt bleibt, musste ein Notdach auf das Gerüst gesetzt werden. Das aufgebaute Dach ist weitherum sichtbar – birgt aber auch ein gewisses Risiko. Da es sehr gross ist, bietet die Konstruktion dem Wind viel Angriffsfläche. «In stürmischen Nächten habe ich nicht gut geschlafen», sagt Bänziger. Denn das Gerüst und das Dach mussten zusätzlich gesichert werden.

Auf dem Dach der Villa Wiesental: An einigen Stellen wurde morsches Fichtenholz ersetzt. Das helle Holz zeigt, wo. Bild: Ralph Ribi (10. März 2022)

«Einerseits, damit der Wind nicht zu viel Auftrieb gibt und das Dach abhebt; andererseits, damit das Gerüst durch den Winddruck nicht an die fragile Fassade der Villa gedrückt wird und dort Schäden verursacht.» Damit das nicht geschieht, ist das Gerüst – anders als bei konventionellen Baustellen – rund 20 Zentimeter zusätzlich vom Mauerwerk entfernt.

Jetzt soll die Sanierung der Villa zügig voranschreiten. «Wir liegen im Zeitplan sogar etwas vorne», freut sich Bänziger. In knapp einem Jahr soll die Villa dann ihr neues Kleid präsentieren dürfen.

