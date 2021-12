St.Gallen: Das UG25-Parkhaus wird auf engstem Raum gebaut

Reportage Sechs Geschosse, 531 Plätze: Hier entsteht das grösste Parkhaus der Stadt St.Gallen Für die sechs Untergeschosse des künftigen Parkhauses UG25 am Unteren Graben wird auf engstem Raum 30 Meter in die Tiefe gebaut. Damit im Untergrund gegraben werden kann, steht das über 10'000 Tonnen schwere bestehende Gebäude dabei auf Pfählen und Betonträgern. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 01.12.2021, 05.00 Uhr

Ein Schaufelbagger kippt Schutt in einen speziell für die UG25-Baustelle konzipierten Aushubkübel. Bild: Andri Vöhringer

(30. November 2021)

Während draussen die Schneeflocken tanzen und sich der Strassenverkehr durch den Matsch in St.Gallen pflügt, ist es im Innern der Baustelle des UG25 staubtrocken. «Es wirkt hier beinahe wie in einer Kathedrale», sagt Iso Senn, Verwaltungsrat der Totalunternehmerin Senn Resources AG. Die Betonwände, die Mikropfahltürme und die Scheinwerfer wirken in der Tat majestätisch. Hier entsteht etwas Grosses.

Am Unteren Graben soll nämlich 2024 das grösste Parkhaus der Stadt eröffnet werden. Auf sechs Ebenen im Untergrund entsteht hier Platz für 531 Parkplätze. Jedes Geschoss wird rund 85 Meter lang und 36 Meter breit sein – fast so gross wie ein Fussballfeld. Sechs Fussballplätze übereinander. Hier entsteht viel Raum, aber nicht für den Sport, sondern zum Parkieren. 60 Millionen Franken kostet das Bauprojekt.

Pfahltürme und zehn sogenannte Abfangscheiben, je 50 Zentimeter dicke Betonträger, tragen das tonnenschwere Gebäude. Bild: Andri Vöhringer

(30. November 2021)

Ins Parkhaus statt auf Parkplätzen im Stadtzentrum

Stadtentwicklerinnen und Verkehrsplaner sprechen oft nicht von Fahrzeugen, sondern von «Stehzeugen» – da Autos die meiste Zeit über ruhen und gar nicht in Bewegung sind. Während der Stehzeit benötigt ein Auto einen Parkplatz. Der Platz dafür ist rar. Und kostet dementsprechend.

Vergangene Woche hat die Stadtregierung deshalb angekündigt, dass die rund 600 oberirdischen Parkplätze im St.Galler Stadtzentrum ab kommendem Jahr in der Nacht und am Sonntag nicht mehr gratis sein sollen. 1,50 Franken verlangt die Stadt künftig für die Parkplätze im Perimeter zwischen St.-Leonhard-Brücke und Singenberg. Ohnehin sollen oberirdische Parkplätze sukzessive aufgehoben werden – und mit Plätzen in Tiefgaragen kompensiert werden. Das «Stehzeug» soll aus dem Stadtbild verschwinden.

Über die Zahl der Parkplätze in der Stadt St.Gallen wurde in der Vergangenheit heftig gestritten. Bevor etwa die Parkplätze entlang der Bahnhofstrasse im Januar 2021 aufgehoben werden konnten, wurde zuvor jahrelang darüber diskutiert. Nun zeichnet sich ab, dass das Auto in der Stadt St.Gallen überholt wird. Das jüngste Beispiel: Anfang November hiess das Stadtparlament zwei Gegenvorschläge zu den sogenannten «Umverkehr»-Ini­tiativen gut.

Innert zehn Jahren müssen so 120'000 Quadratmeter Strasse in Flächen für den Fuss- und Veloverkehr sowie den ÖV umgewandelt werden. Ausserdem müssen 80'000 Quadratmeter versiegelte Fläche zu Grünflächen werden – ebenfalls in den nächsten zehn Jahren.

Iso Senn, Projektentwickler UG25 und Verwaltungsrat Senn Resources AG. Bild: Andri Vöhringer (30. November 2021)

Projektentwickler Iso Senn sagt, das Parkhaus UG25 sei ein Beitrag zur Reduktion versiegelter Flächen.

«Mit dem neuen Parkhaus wird kein einziger Quadratmeter Land versiegelt, da die neuen Parkplätze alle unter einem bestehenden Gebäude realisiert werden.»

Denn Autos gehören gemäss Senn unter den Boden parkiert.

Über 10'000 Tonnen lasten über den Bauarbeitern

Die Baustelle am Unteren Graben ist nicht nur gross, sondern vor allem komplex. Senn schiesst Handyfotos und beginnt zusammen mit dem Gesamtprojektleiter Thomas Müller zu erklären.

Damit überhaupt erst in den Untergrund gegraben werden könne, musste das Gebäude auf Pfahltürmen und sogenannten Abfangscheiben aufgestützt werden. Das sind zehn je 50 Zentimeter dicke Betonträger, die von der einen bis zur anderen Seite des Gebäudes reichen. Darauf steht das über 10'000 Tonnen schwere Gebäude.

«Drucksensoren überwachen alles und schlagen Alarm, sollte der Druck irgendwo zu gross werden.»

Unter dieser Konstruktion wird mit der sogenannten Deckelbauweise gearbeitet. Erst wurde zwei Stockwerke tief gegraben, dann eine Bodenschicht betoniert. Jetzt wird das Erdreich unter dem Boden abgetragen, bis darunter ein neues Geschoss freigelegt ist – und der Boden zur Decke wird. Senn sagt: «Es werden zwei Geschosse auf einmal ausgehoben.» Die Zwischendecken werden später eingebaut.

50'000 bis 60'000 Kubikmeter Material – vergleichbar etwa mit dem Inhalt von rund 300'000 Badewannen – müssen an die Erdoberfläche befördert werden. Dazu kann aber nur ein rund fünf Meter breiter Schacht an der östlichen Ecke des Gebäudes genutzt werden. «Durch diese Logistiköffnung muss das ganze Erdreich hinauf- und weggebracht werden.»

Arbeiten ähneln dem Tunnelbau

Langsam gleitet ein Aushubkübel, eine Art Schaufelwanne, in die Tiefe. Er ist speziell für diese Baustelle angefertigt worden. Ein zuvor nicht sichtbarer Bagger kippt Material hinein, das von einem Kran zwischen Armierungseisen hochgezogen und auf einen Kipplastwagen geladen wird. «Vier Kubikmeter fasst die Spezialkonstruktion», sagt Polier Martin Brunner.

«Vier Lastwagenladungen, insgesamt 60 Kubikmeter, schaffen wir so pro Stunde.» Die Baustelle sei nicht alltäglich.

«Das ist die höhere Schule des Bauens.»

Die Arbeit im Untergrund habe denn auch Parallelen zum Tunnelbau. «Denn oben ist es zu und wir brauchen grosse Lüfter, damit die Luftqualität sichergestellt werden kann.»

«Der Baugrund ist trocken, kein Wasser dringt ein. Das ist beim Bau ein Riesenvorteil», sagt Iso Senn. Neben der Statik seien die engen Platzverhältnisse die grösste Herausforderung für die Bauarbeiter.

«Es ist zwar brutal eng, aber es läuft bis jetzt reibungslos.»

Auch mit Überraschungen hat man gerechnet, verschiedenen Altlasten etwa. Eher ungewöhnlich sei auch die Deckenverkleidung der früheren Tankstelle: Sie bestand teils aus Schilf.