Reportage «Polizei sagte uns in frechem Ton, da könne man nichts machen»: Warum sich Männer in einer Freitagnacht in St.Gallen sicher fühlen und Frauen nicht Eine Studie der Ostschweizer Fachhochschule im Auftrag der Stadtpolizei zeigt: Frauen fühlen sich nachts deutlich unsicherer in der Innenstadt als Männer. Dies, obwohl im vergangenen Jahr zwei Männer nach Gewaltausschreitungen in der Stadt ihr Leben liessen. Woran das liegt, zeigen Gespräche bei Nacht auf den Strassen und Gassen St.Gallens. Aylin Erol Jetzt kommentieren 27.08.2022, 17.00 Uhr

Sobald der Regen nachliess, kehrte Freitagnacht langsam Leben in die Strassen von St.Gallen. Bild: Aylin Erol

Es ist kurz vor elf Uhr am Freitagabend auf dem Marktplatz in St.Gallen. Der Regen hat nachgelassen. Viele machen sich schon auf den Heimweg und warten an der Bushaltestelle Bohl.

Die Stimmung ist friedlich, wenn auch angespannt – zumindest wenn man in die Gesichter von Frauen blickt. Während sich die wartenden Männer entspannt in ihr Handy vertiefen, schauen die Frauen sich regelmässig verstohlen um.

Immer auf der Hut

Eruieren sie potenzielle Gefahrenquellen? Da wäre etwa eine Gruppe Männer, die auf der langen Bank unter dem Vordach sitzt und laut vor sich hin lallt. Die stark Alkoholisierten sind deutlich über 50 Jahre alt und machen einen ungepflegten Eindruck. Einer von ihnen verwickelt ein wartendes Ehepaar mittleren Alters in ein Gespräch, in dem er sich in Rage redet. Worüber ist unklar.

Während der Ehemann ruhig, aber knapp antwortet, klammert sich seine Begleiterin an seinen Arm. Die 24-jährigen Leonie beobachtet das Geschehen. Sie erklärt:

«Genau deshalb habe ich immer meine Kopfhörer auf, gut sichtbar, aber ohne Musik.»

Dann könne man, wenn man angepöbelt werde, so tun, als höre man nichts, bekomme aber trotzdem alles rundherum mit. Ein Watender in etwa demselben Alter überhört das Gespräch und schaltet sich ein: «Du kannst ja einfach sagen, du willst nicht reden. Einfach ignorieren ist voll gemein.» Leonie lacht laut und verdreht die Augen. Als ob das so einfach wäre.

Heimweg ist am schlimmsten

«Männer, besonders betrunkene, können bei jeder Kleinigkeit gleich aggressiv werden», sagt Leonie. Beschimpfungen, einschüchterndes Näherkommen oder in ihre Richtung geworfene Bierflaschen, das alles habe sie schon im Ausgang in St.Gallen erlebt. Schlimmeres sei ihr bisher aber zum Glück erspart geblieben.

Zwei Personen laufen über den St.Galler Blumenmarkt zum Marktplatz. Bild: Aylin Erol

Ob sie sich heute hier sicher fühlt? «Eigentlich schon. Die betrunkenen Männer dort waren bis jetzt immer friedlich, wenn ich hier war. Aber ich bleibe sicherheitshalber trotzdem immer aufmerksam.» Verbieten könne man ihnen den Aufenthalt hier ja nicht. Ausserdem habe es am Marktplatz viele Leute, die einschreiten könnten. Und auch sonst sei die Innenstadt inzwischen gut beleuchtet, so dass sie sich sicherer fühle.

«Schlimmer ist dann der Heimweg. Ich wohne in Wittenbach. Dort hat es weniger Menschen und Licht.»

Studie bestätigt, was man auf St.Gallens Strassen sieht

Die Szene an der Bushaltestelle zeichnet ein Bild, das auch bereits eine kürzlich veröffentlichte Studie der Ostschweizer Fachhochschulen hervorbrachte: Frauen fühlen sich in der St.Galler Innenstadt signifikant weniger sicher als Männer, insbesondere bei Nacht. Jene Frauen, die in der Agglomeration wohnen, fühlen sich gar noch unsicherer.

Im Auftrag der Stadtpolizei befragte die Fachhochschule rund 730 Personen zu ihrem subjektiven Sicherheitsempfinden in der Kantonshauptstadt. Grund dafür waren die Osterkrawalle im Frühling sowie mehrere Gewaltdelikte im Herbst 2021, die im Tod zweier Männer gipfelten. Gemäss Kantonspolizei St.Gallen nehmen Jugendliche im Kanton ausserdem zunehmend Messer oder spitze Gegenstände mit in den Ausgang.

Blutige Videos und Schlägereien

Während manche bereits im Bus nach Hause sitzen, beginnt für die Jugendlichen an diesem Freitag erst die Nacht. So auch für den 17-jährigen Damiano aus Romanshorn und seine fünf Freunde, die sich um halb zwölf beim Postomat am Marktplatz einfinden. «Ich hab mich schon ein paar Mal unsicher gefühlt hier in St.Gallen. Es gibt einfach Jugendliche, die auf Stress aus sind», sagt Damiano. Seine Kollegen stimmen ihm zu.

Vor dem Klub Ostklang scharen sich die Jugendlichen. Daneben befindet sich der MacDonalds. Hier wurde Damiano zusammengeschlagen. Bild: Aylin Erol

Dann sprechen plötzlich alle durcheinander, erzählen, wie Damiano einmal von zwei Männern hinterm MacDonalds zusammengeschlagen wurde, dass es andere Jugendliche gäbe, die Messer dabei hätten, dass sie selbst nicht auf Stress aus seien, aber man sich verteidigen können muss und vieles mehr. Irgendwann zückt einer sein Handy und zeigt ein Video, auf dem ein scheinbar blutverschmierter Boden zu sehen ist. «Das läuft bei uns in Romanshorn ab!» Dann lacht er laut.

Die einzige Frau in der Gruppe, die 15-jährige Lynn, verdreht die Augen und schüttelt den Kopf. Wahrscheinlich handelt es sich beim Video nur um Geprahle. An den Erzählungen der Männer ist allerdings etwas dran.

«Die Stapo muss in den Wochenendnächten in den meisten Fällen wegen Männern intervenieren, die tätlich werden», sagt Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei. Auch die beiden tödlichen Auseinandersetzungen im vergangenen Jahr weisen darauf hin, dass es in St.Gallen nachts durchaus lebensgefährlich werden kann – und zwar für Männer, wegen Männern.

Ein Jugendlicher ist betrunken zusammengebrochen. Ein fremder hilft ihm. Bild: Aylin Erol

Doppelstandards für Geschlechter

Männer fühlen sich in der Stadt aber trotzdem wohl. Kurz nach Mitternacht verlassen der 34-jährige Mario und der 36-jährige Simon das Trischli, um zu rauchen. Der Klub machte vergangene Woche Schlagzeilen wegen eines Videos, auf dem zu sehen war, wie ein Mann eine Waffe zückt und sie auf die Trischli-Sicherheitsleute richtet.

«Klar, war ich darüber ein wenig schockiert. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich in eine solche Auseinandersetzung geraten könnte», sagt Mario. Simon stimmt zu. Sie würden sich nicht provozieren lassen und gingen Konflikten aus dem Weg.

Die Goliathstrasse ist deutlich düsterer als andere nachts gut frequentierte Gassen St.Gallens. Bild: Aylin Erol

Der 26-jährige Jimmy, der mit einem Kollegen gegen eins gerade durch die eher düsteren Goliathgasse läuft, muss beim Thema Sicherheit beinahe lachen: «In der Schweiz gilt doch: Wenn ich respektvoll mit anderen umgehen, passiert mir auch nichts.» Ausser natürlich, man sei eine «Dame», die nicht wisse, wie man sich anständig anziehe. Was das bedeutet?

«Halt zu freizügig und so. Da muss sie sich nicht wunder, wenn sie angeredet oder nicht respektiert wird.»

Unzählige traurige Geschichten

Frauen haben an diesem Abend vieles zum Thema Sicherheit zu erzählen. Die 45-jährige Caroline wurde etwa schon von einem Mann verfolgt.

«Er hat mich dann gepackt. Rundherum waren Leute. Aber niemand hat geholfen. Das war das schlimmste.»

Sie sei deshalb nur noch mit dem Velo in der Nacht unterwegs. So fühle sie sich sicherer.

Die 18-jährige St.Gallerin Leandra erzählt wiederum, dass ihr ein Mann am letzten St.Galler Fest ganz gezielt eine Zigarette beim Vorbeigehen auf der Brust ausgedrückt hat. Sie zeigt auf eine rote, kreisrunde Narbe. Eine Anzeige zieht sie aber nicht in Betracht.

«Die Polizei interessiert sich nicht für solche Sachen.»

Dann erzählt Leandra, weshalb sie diesen Eindruck hat: «Zwei meiner Freundinnen ist in der Liberty-Bar etwas ins Getränk gemischt worden. Sie waren irgendwann bewusstlos.» Als sie zwei Polizisten um Hilfe bat, hätten sie sich nicht gekümmert. «Sie waren damit beschäftigt, jemanden zu verhaften.»

Am nächsten Tag gingen die Frauen auf die Polizeistation und wollten Anzeige erstatten. «Dort sagte man uns aber in frechem Ton, da könne man nichts machen.» Sie habe sich nicht ernstgenommen gefühlt.

Nicht nur Leandra geht es so. Mehrmals an diesem Abend tönt es resigniert von Frauen: «Anzeigen bringen nichts. Die Polizei sagt, da kann man nichts machen.» Die Studie der Ostschweizer Fachhochschule hat wohl nur die Spitze des Eisbergs offenbart.

