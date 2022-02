Nachteinsatz: Wie St.Gallen von Schnee und Eis befreit wird

Reportage Nachteinsatz gegen den Winter: Wie die Stadt St.Gallen von Schnee und Eis befreit wird Peter Stäbler arbeitet, wenn andere schlafen: Er bestimmt, wie viele Schneepflüge und Einsatzkräfte nötig sind, um den Schnee von den Strassen, Treppen und Trottoirs der Stadt zu räumen. Eine nächtliche Reportage. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 01.02.2022, 20.25 Uhr

Beim Schwarzen Bären: Die Schneepflüge fahren von Speicher Richtung St.Gallen nebeneinander. Bild: Sandro Büchler (1. Februar 2022)

Wenn die Stadt St.Gallen gegen Mitternacht langsam einschläft, ist Peter Stäbler hellwach. Sein Arbeitstag hat um 17 Uhr begonnen und endet um 8 Uhr. Stäbler ist Strassenkreisinspektor im Osten der Stadt und in dieser Woche Pikettleiter. Das heisst, er entscheidet, wie viele Pflüge zur Schneeräumung eingesetzt werden und wo gesalzen werden muss. Und er bestimmt, wie viele Chauffeure und Mitarbeitende zum Freischaufeln von Treppen um 3 Uhr für den Dienst geweckt werden. Stäbler ist einer von acht Pikettleitern, die sich diese Aufgabe im Wochenrhythmus aufteilen.

Es ist 00.45 Uhr. Die letzten Busse fahren ins Depot zurück. Es schneit leicht. Stäbler sitzt in seinem Auto und fährt eine vordefinierte Route ab. Auf der sogenannten Pikettfahrt passiert der 59-Jährige neuralgische Punkte in der Stadt. Orte, wo es bei Schnee oder überfrierender Nässe schnell rutschig wird.

Schneeverwehungen mitten in der Strasse

Peter Stäbler, Strassenkreisinspektor Kreis Ost und Pikettleiter. Bild: Sandro Büchler (1. Februar 2022)

Zum Beispiel in der Spisegg: Sie ist zwar mit 570 Metern über Meer einer der tiefstgelegenen Punkte des städtischen Strassennetzes. Liegt hier aber Schnee, bleibt auf dem steilen Strassenabschnitt manch ein Sattelschlepper stecken. Auch auf Brücken oder auf der Autobahngalerie beim Bahnhof St.Fiden kann es schnell glatt werden. Die heikelste Brücke sei die Vonwilbrücke, sagt Stäbler:

«Es kann rundherum nirgends gefroren sein, aber die ist eisig.»

Die Route orientiert sich nicht nur an neuralgischen Punkten, sondern auch an den VBSG-Buslinien. Etwa derjenigen, die bis ins oberste Ende des Quartiers Oberhofstetten führt. Hier liegen rund fünf Zentimeter Schnee. Stäbler geniesst die Ruhe und den Zauber der verschneiten Stadt. «Zu dieser Uhrzeit gibt es keine Hektik, keinen Rummel.» Nur ihn. «Ist das nicht toll, wenn ich die erste Spur durch den Schnee ziehe?»

In ein Diktiergerät spricht der Pikettleiter Ort, Zeit, Temperatur und die von Auge geschätzte Schneehöhe. Die Fahrt geht weiter nach St.Georgen und von dort via Schwarzer Bären bis an die Südgrenze des Stadtgebiets bei der Landscheide Richtung Speicher – dem höchstgelegenen Strassenabschnitt der Stadt. Ein bissiger Wind peitscht hier die Eiskristalle über den Hügelzug. Schneeverwehungen ziehen sich bis in die Strassenmitte. Die Sicht reicht bis zum Bodensee, dort flackern die Sturmwarnleuchten im Takt. «Hier fühlt es sich an wie in Sibirien.»

Füchse, Dachse, Unfälle, Betrunkene und Äste

Nicht selten fährt Stäbler bei den widrigen Bedingungen an verunfallte Automobilisten heran. Vor kurzem begegnete ihm ein Betrunkener, der mitten auf der Strasse lief. In einem solchen Fall ruft der 59-Jährige die Stadtpolizei. Wenn Äste auf die Strasse gefallen sind, bietet er die Feuerwehr auf. «Oft treffe ich auch Füchse oder Dachse an.»

Auf der Fahrt durch die schlafende Stadt ist Stäbler allein. Er muss sich zu vordefinierten Zeitpunkten der Securitas melden.

«Sie sind meine Versicherung, sollte mir etwas zustossen.»

Würde er sich nicht mehr melden, wird die Stadtpolizei aufgeboten und sucht Stäbler. «Ich darf auch nicht stecken bleiben.» Er hat nebst Allradantrieb auch Schneeketten für sein Auto.

In dieser Nacht wird schnell klar: Im Osten und im Zentrum der Stadt sowie in den höheren Lagen liegt mehr Schnee als in etwa Winkeln. Dort ist es nahezu aper. «Vermutlich hat der Wind auf Nord gedreht, dann lädt es eher im Osten ab», sagt Stäbler. Deshalb sei die Pikettfahrt so wichtig. Denn die Witterung könne lokal – pro Quartier– teils sehr unterschiedlich sein. «Ich habe schon erlebt, dass es in Rotmonten wie wild geschneit hat, aber im Tal nur ein paar Flocken vom Himmel fielen.»

St.Gallen ist eine Schneestadt

Ihre Lage mache St.Gallen zu einer Schneestadt. Es ist nicht nur die höchstgelegene Stadt im Flachland, auch die Topografie sei speziell. «Wir haben hier 300 Meter Höhendifferenz. Unten kann es regnen, während es einige Meter höher schneit.» Ein halbes Grad mehr oder weniger könne entscheidend sein für die Schneefallgrenze, sagt der Pikettleiter. Augenfällig wird das in dieser Nacht. Das Quecksilber schwankt zwischen -1 und -0,5 Grad Celsius.

Wenn es so schneit wie Anfang Januar, ist die Schneeräumungsequipe gefordert. Bild: Sandro Büchler (10. Januar 2022)

Seine Aufgabe sei es deshalb, differenziert zu entscheiden, wo wie viele Einsatzkräfte für die Schneeräumung benötigt werden.

«Das ist eine Riesenverantwortung.»

Stäbler sagt selbst, er sei verantwortlich dafür, dass die Stadt am Morgen funktioniere. Doch was braucht es dafür und was nicht? Denn wenn er alle verfügbaren Ressourcen aufbietet, geht das schnell ins Geld. Mehrere 10'000 Franken kostet ein Volleinsatz. Salz, Diesel für die Fahrzeuge, Amortisationen, Reparaturen und natürlich die Löhne: Stäbler entscheidet jede Nacht über grosse Geldsummen. «In diesen Momenten bin ich quasi der höchste St.Galler, bestimme über Beträge, über die sonst nur der Stadtrat entscheiden kann», sagt Stäbler schmunzelnd.

In einer halben Stunde einsatzbereit

Man dürfe nicht vergessen, dass nicht die Lastenwagenchauffeurinnen und -chauffeure das Gros der Mitarbeitenden ausmachten, sondern die grosse Zahl an Personal, das von Hand schaufle. «Sie befreien neben Fussgängerübergängen und schmalen Trottoirs rund 8,5 Kilometer Treppen auf Stadtgebiet von Schnee und Eis.» Dazu werden zur Unterstützung Mitarbeitende externer Firmen aufgeboten. Die Schaufler stammen von Gärtnereien, Bauunternehmen oder Fotovoltaikbetrieben.

«Das ist oft eine Sisyphusarbeit, aber unverzichtbar für die Fussgängerinnen und Fussgänger.»

Von seiner Fahrt macht Peter Stäbler ein Protokoll. Bild: Sandro Büchler (1. Februar 2022)

Stäbler ist zurück im Werkhof Waldau des Strasseninspektorats an der Sömmerliwaldstrasse. Er holt sich einen Kaffee. Einer von vielen in dieser Nacht. Der Strasseninspektor hört das Diktiergerät ab, protokolliert das Gesehene. Er blickt auf den Niederschlagsradar, auf Daten und Bilder von Strassenmessstellen, konsultiert Prognosen von verschiedenen Wetterdiensten. Jetzt muss Stäbler entscheiden. Um 03.09 Uhr greift er zum Hörer. Telefonkonferenz.

Der Schneeräumungsdienst wird aufgeboten. Bild: Sandro Büchler (1. Februar 2022)

Er bietet 160 Personen und 80 Fahrzeuge auf. Rund eine halbe Stunde später sind die Ersten bereits unterwegs. Im Westen der Stadt genügt salzen, im restlichen Gebiet gibt es einen Teileinsatz – mit Pflug und Salz.

Dann geht es los. Die Chauffeure trudeln nach und nach ein. Sie klappen den Salzstreuer an den grossen Lastwagen herunter, setzen sich in die Kabine und fahren rückwärts aus der Fahrzeughalle. Die Pfadschlitten reihen sich auf. Flutlicht und Warnlampen an – dann verschwinden sie im Dunkel. «Jetzt muss jedes Zahnrädchen zusammenspielen», sagt der Pikettleiter.

Peter Stäbler blickt bereits wieder auf den Niederschlagsradar. Bild: Sandro Büchler (1. Februar 2022)

Zuerst werden übergeordnete Strassen, die für den ÖV wichtig sind, geräumt. Aber auch Haltestellen und Zufahrten zu Spitälern. Erste Priorität haben auch Trottoirs und wichtige Veloachsen. Wenn nach 5 Uhr der Verkehr anrollt, muss das Gröbste weg sein. Erst später werden die weniger frequentierten Quartierstrassen geräumt.

Jetzt löst sich die Anspannung bei Stäbler. Er blickt auf die Kamerabilder und freut sich über die mehr und mehr geräumten Strassen. Dann schaut er eine weitere Wetterprognose an. Was hält Frau Holle als Nächstes für ihn bereit?

