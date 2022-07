So schaut die Stadt St.Gallen die Fussball-EM der Frauen

Reportage «Nach einem Foul liegen die Spielerinnen nicht halb tot auf dem Rasen»: So schaut die Stadt St.Gallen die Frauen-Fussball-EM Statt Public Viewings und Hupkonzerte wie bei den Männern lockt die Fussball-EM der Frauen nur wenige in die Stadt St.Gallen. Wo die Stimmung dennoch hoch geht, weshalb die Frauen laut Fans fairer spielen und was das Wembley-Goal mit Frauenfussball zu tun hat, zeigt ein Augenschein. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 14.07.2022, 19.00 Uhr

Gäste im «Weissen Kreuz» schauen sich das EM-Spiel der Schweizerinnen gegen Schweden interessiert an. Bild: Sandro Büchler (13.07.2022)

«Ach ja, Frauenfussball. – Wer spielt denn heute?», fragt ein Gast auf der Terrasse des «Irish Pub» beim Brühltor. Die Wirtin schaltet den Fernseher ein und schon ist die Aufmerksamkeit des Mannes geweckt. Es ist Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr. Vor knapp 13'000 Zuschauerinnen und Zuschauern trifft das Schweizer Frauenfussballteam an der Europameisterschaft auf die Favoritinnen aus Schweden. 90 Minuten später jubeln die Skandinavierinnen über einen 2:1-Sieg.

Frauenfussball liegt im Trend. Im EM-Gastgeberland England ist die Euphorie gross. Auch in der Schweiz wächst die Zahl der Interessierten. Zwar bleiben Hupkonzerte und Grossaufmärsche von Fans in Gartenbeizen und Public Viewings aus – wie das bei Meisterschaften der Männer üblich ist. Aber in Aarau, Luzern oder Zürich werden die Spiele an einigen Orten übertragen, über 200 Gäste kamen etwa zum Public Viewing im Stadtmuseum von Aarau, als die Schweizer Frauenfussball-Nati am Samstag 2:2 gegen Portugal spielte.

Die Emotionen sind bei Männern und Frauen gleich

Was ist von der Euphorie in der Stadt St.Gallen zu spüren? Fehlanzeige etwa in der «Süd Bar», kein Fernseher ist an, kein Public Viewing. Normalerweise ist die Bar ein Hotspot bei Fussballgrossveranstaltungen. An diesem Sommerabend ist es einfach ein heisser Ort, wo sich die Gäste in der Sonne räkeln.

Im «O’Five Pub» an der Poststrasse sind die Spiele der Frauen-EM auf Grossleinwand zu sehen. Geschäftsführer Fauzi Itani sagt:

«Am Samstag kamen fünf Gäste und haben explizit gefragt, ob wir das Spiel der Schweizerinnen übertragen.»

Doch an diesem Mittwoch sitzen die Gäste lieber draussen im Schatten der Sonnenschirme als drinnen.

Auch in der Bar des Hotels Weisses Kreuz an der Engelgasse läuft das Schweiz-Schweden-Spiel auf zwei Bildschirmen. Vier Personen inklusive Barkeeper verfolgen den Match gebannt – und kommentieren. «Hat sie nicht zuvor noch bei Arsenal oder Wolfsburg gespielt?» – «Oh, der Pass kam mit sehr viel Gefühl.» – «Das war kein Abseits.» Die einzige Frau in der Runde sagt:

«Frauenfussball ist ein Nebenschauplatz, leider Gottes.»

In der Pause verabschiedet sie sich.

Bild: Sandro Büchler (13.07.2022)

Als in der 53. Minute erst die Schwedin Fridolina Rolfö trifft und nur zwei Minuten später die Schweizer Stürmerin Ramona Bachmann ausgleicht, kommt Stimmung auf im «Kreuz». «Die Emotionen sind die gleichen, wie wenn die Männer spielen: Jubel bei einem Tor, Aufregung bei einem Foul oder einem Fehlentscheid», sagt Lukas.

«Es spielen halt einfach Frauen.»

Wieso zeigt die Bar die Spiele der Frauen-EM? Barkeeper Luca sagt, die Frauen hätten die gleiche Wertschätzung verdient wie die Männer. «Wenn auf den Bildschirmen die Spiele laufen, schauen es die Leute auch.»

Die Geschichte fehlt

Das Gespräch gewinnt an Tiefe. Lukas und Luca diskutieren energisch. «Ich habe keinen Bezug zu den Spielerinnen. Ich weiss nicht einmal, welches die beste Nation ist.» – «Das liegt daran, dass uns die Geschichte zu den Frauenteams fehlt. Kein Wembley-Goal, keine ewige Feindschaft, keine Sympathien für die eine oder andere Equipe.»

Punkto Spielqualität sind sich die beiden 30-Jährigen uneins.

«Es ist in etwa ein ähnliches Niveau, wie wenn der FC St.Gallen spielt.»

«Nein, das kann man so nicht sagen. Wir kennen halt das Niveau der Männer und vergleichen das miteinander. Wobei das Tempo bei den Frauen schon etwas langsamer ist.»

Da meldet sich der vierte Gast zu Wort, der bisher still in der Ecke gesessen und hoch konzentriert das Spiel verfolgt hat. «Die Frauen spielen fairer und machen viel weniger Theater. Nach einem Foul liegen sie nicht halb tot am Boden, sondern stehen gleich wieder auf.» Der stille Zuschauer ist Albert Nufer, Stadtoriginal und früherer Lokalpolitiker und Kantonsrat.

Albert Nufer hat sich als treuer Fan der Fussball-Nati das T-Shirt mit dem Schweizerkreuz übergezogen. Bild: Sandro Büchler (13.07.2022)

Ein Unentschieden bleibt den Spielerinnen verwehrt

Der 79-Jährige mit seinem unverkennbaren Rauschebart ist ein glühender Fussballfan – unabhängig davon, ob Männer oder Frauen auf dem Platz stehen. «Ich verpasse fast kein Spiel im Espenmoos, wenn die FC-St.Gallen-Frauen dort spielen», sagt Nufer. 50 bis 100 Fans täten es ihm jeweils gleich. Er sei auch schon für Nati-Spiele der Schweizerinnen nach Schaffhausen oder Thun gefahren.

Dann wendet sich Nufer wieder dem Spiel gegen die Schwedinnen zu. Die Wogen gehen hoch in der Schlussphase. «Wieso ist das kein Penalty?» Nufer verwirft die Hände.

«Torhüterin Gaëlle Thalmann ist mit ihren 1,70 Metern einfach zu klein.»

Die Schweizerinnen gehen trotz eines sehenswerten Tores der Stürmerin Ramona Bachmann und zahlreicher Chancen als Verliererinnen vom Platz – und rutschen in der Gruppe C auf den vierten und letzten Platz. «Ein Unentschieden wäre super gewesen», sagt Nufer nach dem Abpfiff. Die verbliebenen Gäste pflichten ihm bei.

