Reportage «Mit Studentenleben hat das nicht mehr viel zu tun»: So erleben HSG-Studierende die Coronapandemie Seit über zwei Monaten lernen die Studentinnen und Studenten der Universität St.Gallen alleine daheim. Doch nun ist Prüfungszeit. Und die Wiedersehensfreude gross. Marlen Hämmerli 21.01.2021, 17.00 Uhr

Ab und an eilt eine Studentin oder ein Student durch das Hauptgebäude. Sonst ist es ruhig, da die meisten über einer Prüfung brüten. Bild: Michel Canonica

Kein Mensch ist vor dem Haupteingang der Universität St.Gallen zu sehen. Nur Schmelzwasser rauscht in der Dachrinne und gelegentlich schüttelt ein Baum etwas Schnee ab. Auch in der HSG ist es still. Keine Studentinnen und Studenten, die durch die Gänge eilen, lachen, diskutieren. Nichts.

Die Universität ist dennoch nicht komplett verwaist. Schritte hallen durch das Hauptgebäude. Eine Frau hastet auf Stöckelschuhen aus einem Zimmer. Auf dem Rücken ihrer neongrünen Weste prangt das Wort Staff. Sie ist eine von vielen Aufsichtspersonen, die sich derzeit an der Universität aufhalten: Es ist Prüfungszeit. Hinter verschlossenen Türen sitzen Studentinnen und Studenten, lösen Aufgabe um Aufgabe, schreiben sich die Finger wund.

Von Bayern aus in St.Gallen studieren

Seit November finden die Vorlesungen ausschliesslich online statt. Statt in der Aula oder im Seminarraum sitzen die Studentinnen und Studenten zu Hause im Schlafzimmer, in der Stube oder in der Küche. Ein junger Mann mit stechend blauen Augen kommt die Treppe hoch und geht in Richtung Ausgang. Er sei die vergangenen zwei Monate zu Hause in Bayern gewesen. «Vor allem, wenn man nicht so diszipliniert ist und sich ablenken lässt, kann man den Anschluss verlieren.» Und das Studentenleben?

«Mit Studentenleben hat das nicht mehr viel zu tun.»

Der 18-Jährige ist noch im Assessmentjahr, hat das Studium also erst im September begonnen. Die Startwoche konnte damals noch stattfinden. «Dadurch habe ich ein paar Leute kennengelernt und bin in eine Verbindung reingekommen. Jetzt geht das nicht mehr.» Und auch grosse Partys, für welche die HSG bekannt ist, steigen keine mehr.

Keine Vereinsnotizen, keine Partyankündigungen, aber ein Coronaplakat

Das Schwarze Brett an der Universität St.Gallen ist derzeit stellenweise leer. Unter «Vereine» und «Partys» hängt kein einziger Zettel. Nur ein Coronaplakat verkündet: «Bitte nicht schwänzen: regelmässiges Händewaschen.»

Am Schwarzen Brett hängen mehrere Coronaplakate.



Bild: Michel Canonica

Dass derzeit keine Vereinsanlässe stattfinden, weiss ein Student nur zu gut. Er ist aus Venezuela, hat sich deshalb dem Latinoclub angeschlossen. «Aber weil wir zu viele sind, konnten wir das ganze Semester hindurch nichts organisieren.» Da er im fünften Semester Rechtswissenschaften studiert, hat der 22-Jährige an der Universität bereits Anschluss gefunden. «Für Erstsemester ist es bestimmt schwierig.» Denn auch als Präsenzunterricht noch möglich war, blieben trotzdem viele zu Hause.

Keine Stimmen, aber das Rauschen der Heizung

Obwohl Prüfungsphase ist, sitzen nirgends Studentinnen oder Studenten, die büffeln. Sie könnten sich auch gar nicht setzen. Die Tische stehen gestapelt in einer Ecke, die Stühle darauf aufgetürmt, weil alle Lernplätze aufgehoben sind. Ein neues Kunstwerk, entstanden durch Corona. In der «Study Area» ganz oben im Hauptgebäude ist es so still, dass man die Heizung rauschen hört.

Die «Study Area» im obersten Stock des Gebäudes: Alle Arbeitsplätze sind abgesperrt. Bild: Michel Canonica

Anders in der Mensa Sapelli. Hier sitzen Mitarbeiter und Studenten, versteckt hinter grünen Trennwänden, zu zweit, zu dritt, zu viert. Auf jedem Tisch steht eine Tafel mit QR-Code, unter dem man sich registrieren muss. Gerade ist eine grössere Prüfung fertig. Nach der Stille fällt der Lärm umso mehr auf. Dabei stehen im Vergleich zum Normalbetrieb nur 40 Prozent der Sitzplätze bereit. Ein Forschungspraktikant aus Mainz, der gerade fertig ist mit dem Zmittag, zählt auf, was wegen Corona alles wegfällt:

«Kein Sport, kein Orchester, keine persönlichen Treffen.»

Essen hinter Schutzwänden: Die HSG-Mensa bietet derzeit noch 40 Prozent ihrer Sitzplätze an. Bild: Michel Canonica

Zwei Studentinnen und ein Student haben es sich an einem Vierertisch gemütlich gemacht. Sie haben volle Teller vor sich und geniessen es offensichtlich, mal wieder gemeinsam zu essen. Eine von ihnen, eine 23-jährige Masterstudentin, stören die Onlinevorlesungen am meisten, wie sie sagt. «Gerade im ersten Semester verliert man den Kontakt. Leute kennenzulernen ist schwierig.» Da sind die Prüfungen eine willkommene Abwechslung: «Ich finde es gut, dass wir trotz Corona die Möglichkeit haben, die Tests hier zu schreiben.»

Der Student, der ihr gegenüber sitzt, nickt und sagt: «Das Studentenleben findet nicht statt. Wir lernen nur und feiern nie.» Auch in anderen Jahren sei während der Lernzeit wenig los gewesen. Doch nun habe man auch ausserhalb der Lernzeit klar weniger Kontakt zu Leuten. «Es geht aber gut.» Der Vorteil am Fernunterricht:

«Alles ist flexibler geworden. Man muss nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt an der Uni sein.»

Vor der Mensa, draussen an der frischen Luft, steht ein 30-jähriger Student. Er hat im September angefangen und kämpft besonders mit der derzeitigen Situation. Seit November lernt er überwiegend von seiner WG in Winterthur aus, war seither kaum noch auf dem Campus in St.Gallen. Dabei sei er ein Mensch, der gerne unter Leute gehe, Kollegen zur Begrüssung auch einmal umarme.

«Jetzt sitze ich im Zimmer und fühle mich mehr wie ein Objekt in diesem Zimmer als wie ein Mensch.»

Nun ist er wieder einmal vor Ort, doch wirklich freuen kann er sich nicht. Eben hat er eine Prüfung geschrieben, natürlich mit Hygienemaske. «Wenn man nervös ist, schnauft man schneller.» Die Maske erschwere eine ruhige Atmung zusätzlich. «Ich frage mich, welchen Einfluss das auf meine Leistung hat.»

In der Bibliothek ist es für einmal wirklich still

Nach der betriebsamen Mensa ist es im Bibliotheksgebäude wieder sehr ruhig, fast klischeehaft ruhig. Bibliotheken dürfen noch Medien ausleihen und zurücknehmen, aber keine Arbeitsplätze bereitstellen. Auf einer digitalen Anzeige neben der Ausleihe steht: «0/20 Personen in der Bibliothek.» Elisabeth Bischof ist für die Ausleihe und den Lernort zuständig. Sie sagt:

«Es ist eine aussergewöhnliche Situation.»

Normalerweise sind während der Lernphase kurz nach 8 Uhr alle Plätze besetzt. Jetzt ist die HSG-Bibliothek coronabedingt leer. Bild: Michel Canonica

Die Lernplätze in der Bibliothek sind normalerweise heiss begehrt, kurz nach 8 Uhr alle Plätze schon besetzt. Derzeit sind die Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die noch vor Ort sind, fast allein. Ab und an huscht ein Student durch, um ein Buch zu holen.

Vor dem Hauptgebäude haben sich inzwischen an die 40 Studentinnen und Studenten versammelt. In Gruppen von drei bis fünf Personen stehen sie zusammen. Eine Schuluniform gibt es zwar nicht, trotzdem sind sie uniformiert: Alle tragen Gesichtsmasken, wie das auf dem gesamten Campus Pflicht ist. Die Freude über das Ende der Prüfung ist spürbar. «Ich bin maximal verwirrt», verkündet einer. Eine andere antwortet auf die Frage, wie es war: «Ich musste sauviel schreiben.» Das Leben ist zurück und fast wie immer – zumindest für den Moment.