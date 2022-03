Reportage: So wird die Steinach mit Seeforellen besetzt

Reportage Mit einem Gewicht von knapp einem Gramm hinauf ins Galgentobel: 13'000 Seeforellen werden in die Steinach ausgesetzt 13'000 winzige Seeforellen sind von Fischereiaufseher Marcel Zottele in der Steinach ausgesetzt worden. Der Laich wurde im Advent 2021 im Fischerzentrum künstlich befruchtet. Nur ein Prozent dieser Seeforellen erreicht das Alter für die natürliche Fortpflanzung. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 28.03.2022, 20.00 Uhr

Im seichten Wasser, das 7,5 Grad kalt ist, werden die zwei bis drei Zentimeter grossen Seeforellen im Galgentobel in die Natur entlassen. Belinda Schmid

Es ist ein herrlicher Märztag. Die Sonne steht tief am Himmel. Der kantonale Fischereiaufseher Marcel Zottele setzt die Sonnenbrille auf. Er steuert seinen blauen Lieferwagen des Amts für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St.Gallen sachte vom Bodensee südwärts.

Ziel: das Galgentobel auf Gemeindegebiet Mörschwil, nahe an der Grenze zur Stadt St.Gallen. Die Fahrt hat etwas Bizarres. Auf schmalen Strässchen führt sie durch Felder und Äcker, die von Bauern bestellt werden, das Ziel aber ist ein Bach, der mit Fischen besetzt wird.

Im Fond des Wagens ist wertvolle Fracht

Im Fond des Wagens hat der Fischereiaufseher wertvolle Fracht: 13'000 Seeforellen. Sie schwimmen in zwei Bottichen in 6,9 Grad kaltem Wasser, dem wenig Sauerstoff zugeführt wird. Die Fische sind etwa drei Zentimeter lang, wiegen weniger als ein Gramm. Die Tiere sind erst ein paar Wochen alt. Erbrütet und aufgezogen wurden sie im Fischereizentrum Steinach am Bodensee.

Fischereiaufseher Marcel Zottele vor den Brutsieben im Fischereizentrum Steinach: Mitte Februar sind die jungen Seeforellen aus den Eiern geschlüpft, knapp zwei Monate nach der Befruchtung. Michel Canonica

Im November und Dezember steigen die Seeforellen vom Bodensee zum Laichen in ihr Geburtsgewässer auf. Den Seeforellen, die im Advent aus der Steinach abgefischt worden waren, wurde Laich abgestreift – Zehntausende Eier. Diese Eier der weiblichen Tiere (Rogner) wurden mit dem Sperma der männlichen Forellen (Milchner) künstlich befruchtet und mit einer Schwanenfeder sanft bewegt.

Seither wuchsen die Fischembryonen in Brutsieben, die in künstlichen Wasserrinnen stehen, heran. Ständig kontrolliert von Zottele und seinen Mitarbeitenden. Nicht befruchtete Eier wurden von Hand aussortiert. Eine Arbeit, die grosse Sorgfalt voraussetzt.

Mit einer Länge von zwei bis drei Zentimetern werden die Forellen in diesen Tagen ausgesetzt. Steinacher kommen in die Steinach, Goldacher in die Goldach oder in kleinere Bäche, die der Goldach oder der Steinach zufliessen. Denn Seeforellen kehren immer in ihr Geburtsgewässer zurück, in dem sie aus dem Ei geschlüpft sind.

Zottele protokolliert alles akribisch in einem Block, der schon viele Wassertropfen abgekommen hat: Anzahl Fische, Ort der Aussetzung, Zeit der Aussetzung. Später fliesst alles in eine Datenbank des st.gallischen Amts für Umwelt, Jagd und Fischerei.

Ein halbes Grad Temperaturunterschied mag es leiden

Im Galgentobel angekommen, etwa fünf bis sechs Kilometer bachaufwärts von der Mündung in den Bodensee, fährt Zottele den Lieferwagen rückwärts Richtung Bach. Die Strasse ist steil, das Gelände schroff. Die Steinach führt wenig Wasser. Wildromantisch ist es hier. Ein Spaziergänger beobachtet Zottele, der sich parat macht, «seine» 13’000 Tiere in die Freiheit, in die Natur zu entlassen.

Er zieht eine wasserdichte Gummihose an. Wechselt die Halbschuhe gegen Gummistiefel. Er kontrolliert die Wassertemperatur der Steinach. 7,4 Grad Celsius, ein halbes Grad wärmer als das Wasser im Bottich. Das liegt in der Toleranz. Der 50-jährige Fischereiaufseher macht vorwärts. Mit einem Sieb schöpft er die kleinen Seeforellen aus den Bottichen in einen Eimer. Behutsam. Er will keine Fische verletzen. Zottele kennt die Steinach wie seine Hosentasche.

Marcel Zottele im Fischereizentrum in Steinach. Bilder: Belinda Schmid Dem Wasser in den Bottichen wird Sauerstoff zugeführt. Die Gummihosen halten dicht. Der Ort der Aussetzung wird sorgfältig ausgesucht. Seichtes Wasser ist ideal für kleine Seeforellen. Nur jede 100. Seeforelle erreicht die Geschlechtsreife.

In der linken Hand den Eimer. In der rechten Hand ein Sieb von etwa 15 Zentimeter Durchmesser mit einem langen weissen Stiel. Zottele steigt in die Steinach. Es ist rutschig. Für die Aussetzung der winzigen Seeforellen wählt er seichte Stellen aus. Stellen, die nicht ein Habitat ausgewachsener See- oder Bachforellen sein können; die leben an Plätzen mit tieferem Wasser. «Das ist wichtig», sagt Zottele. Denn Seeforellen würden sich kannibalisieren.

Immer wieder das Gleiche: Der Fischeraufseher hebt mehrere hundert kleine Fische ins Sieb. Jetzt lässt er die Tiere unter einen grossen Stein gleiten. «Damit sie nicht gleich auf den Speisezettel des Graureihers oder anderer natürlicher Feinde geraten.» Von denen gibt es viele. Maximal ein Prozent von ihnen erreichen die Geschlechtsreife – das heisst: Sie werden gefressen, bevor sie sich fortpflanzen.

Lässt Zottele das Sieb mit den winzigen Tieren ins Wasser gleiten, verstecken sich die Seeforellen blitzschnell. Das sei ein gutes Zeichen. Sie suchten Schutz, sagt der Fischereiaufseher. Im zweiten Sommer nach der Geburt, im Alter von rund eineinhalb Jahren, entscheiden sich die Tiere, ob sie in den Bodensee hinabschwimmen oder in der Steinach bleiben.

Das hängt laut Zottele von verschiedenen Faktoren wie ihrer Genetik, der Fischdichte oder auch vom Nahrungsaufkommen ab. Denn See- und Bachforellen sind Cousins, die erst im Alter von rund eineinhalb Jahren entscheiden, ob sie wie ihre Eltern Seeforellen werden oder stationäre Bachforellen bleiben.

Wasserqualität der Steinach ist jetzt deutlich besser

In der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Hofen in Wittenbach wird das Abwasser der Stadt St. Gallen gereinigt. Bis vor wenigen Jahren wurde das Abwasser in die Steinach geleitet. Das schadete dem Fliessgewässer in hohem Masse; im Unterlauf und in der Mündung musste nicht selten ein Badeverbot verhängt werden.

Das ist jetzt ganz anders: Heute fliesst das Abwasser via die ARA Morgental in Steinach durch eine Pipeline in den See. Die Wasserqualität der Steinach hat sich deutlich verbessert. Gemäss Zottele ist das auch den Forellen anzumerken. Sie hätten heute im Gegensatz zu früher weniger Parasiten auf der Haut.

Zudem seien die Fische, die aus der Steinach gezogen würden, auch wieder geniessbar und schmeckten nicht mehr nach Abwasser. Mit seiner Arbeit gewährleistet Marcel Zottele den Fortbestand der Seeforellen. Deren Population ist unter Druck geraten. Bachverbauungen für den Hochwasserschutz trugen das Ihre dazu bei.

Die Renaturierung von Bächen, die der Steinach und der Goldach zufliessen, oder Fischtreppen, die es den Seeforellen wieder ermöglicht, in ihr Geburtsgewässer auszusteigen, sind Gegenmassnahmen. Heute ist es wieder möglich, dass Seeforellen ihre Laichgruben hoch oben im Bett graben und Eier befruchten. Auch dank des Einsatzes der kundigen Geburtshelfer in Gummistiefeln vom kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei, wie der Rheintaler Marcel Zottele einer ist.

