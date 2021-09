Reportage Mit Crocks und Gummistiefeln bei Patent Ochsner: So war die Stimmung am ersten Tag des Weihern Openairs Am Mittwoch fand der erste von vier ausverkauften Konzertabenden am Weihern Openair statt. Joya Marleen und Patent Ochsner sorgten vor rund 1000 Besucherinnen und Besuchern für einen gelungenen Auftakt. Renato Schatz Jetzt kommentieren 16.09.2021, 15.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bild: Andri Vöhringer Bild: Andri Vöhringer Bild: Andri Vöhringer Bild: Andri Vöhringer Bild: Andri Vöhringer Bild: Andri Vöhringer Bild: Andri Vöhringer Bild: Andri Vöhringer Bild: Andri Vöhringer Bild: Andri Vöhringer Bild: Andri Vöhringer Bild: Andri Vöhringer Bild: Andri Vöhringer Bild: Andri Vöhringer Bild: Andri Vöhringer Bild: Andri Vöhringer Bild: Andri Vöhringer

Eine Viertelstunde noch bis Patent Ochsner. Die vor Konzerten übliche Unrast: Noch schnell aufs WC, noch schnell etwas essen, noch schnell Bier holen, um gerüstet zu sein, wenn sie kommen, wenn es beginnt. Wobei: Üblich ist es eben nicht mehr. Zu dieser Zeit gehört auch, dass man sich über einstmals Übliches freut. Denn das Übliche ist unüblich geworden.

Und so sagt eine Konzertbesucherin: «Es ist schön, hier zu sein.» Man kann etwas so sagen oder so. C'est le ton qui fait la musique. Es ist der Ton, der die Musik macht. Denn eigentlich sagt sie es nicht, sie haucht es vielmehr. Es ist Erleichterung in ihrer Stimme. Und dann, als hätte es noch einer Erklärung bedurft: «Es ist wirklich schön, hier zu sein.» Sie ist nicht die Einzige, die das Weihern Openair schön findet. Aber bei manchen klingt ein wenig Vorsicht mit. Als kämen die alten Verbote wieder, wenn man es zu laut ausspricht.

Publikum ist bunt angezogen

So schön ist es anfangs nicht. Kurz vor Türöffnung um sechs regnet, nein, schüttet es. Als die ersten Besucherinnen und Besucher die Wiese am Frauenweier betreten, kommt nichts mehr vom Himmel. Doch das Wasser hat sich auf der Wiese gesammelt. Überall sind Pfützen, Matsch.

Inmitten der Pfützen zwei nackte Füsse in Crocks. Der Mann trägt kurze Hosen und T-Shirt. «Ich gehe immer so, es ist herrlich», sagt er. Seine Frau trägt Jacke und Gummistiefel. Die Menschen tröpfeln langsam hinein. Es ist ausverkauft, alle vier Tage. Die Menschen, die kommen, sind bunt angezogen. Funktionskleidung eben, Regenjacken in allen Farben, auch Pelerinen. Sie werden sie nicht mehr brauchen.

Es ist halb acht, als Nadja Hüppi die Bühne betritt. Sie sagt: «Es wird ein emotionaler Abend. Aber wir sind ja nah am Wasser gebaut.» Der Frauenweier liegt inzwischen im Dunkel der Nacht und spiegelt die warmen Lampionlämpchen, die im Wind tanzen.

Einmal scheint es, als würden die Lichter mit der Musik, die nun auf der Bühne gespielt wird, mitgehen, mitschwelgen. Handys mit eingeschaltetem Blitz und Feuerzeuge bewegen sich hin und her. Joya Marleen tritt auf, die 18-jährige Singer-Songwriterin aus St.Gallen. Sie singt und spielt Gitarre und hat eine Band dabei. Man braucht nicht viel von Musik zu verstehen, man braucht auch nicht einen sitzen zu haben, um zu merken: Diese Frau singt ausserordentlich gut. Einer am Bierstand hat «selten eine so gute Vorband» gesehen. Ihr Onkel ist auch im Publikum, das mit jedem Song zahlreicher wird. Er klatscht und singt mit. Und sobald er die ersten Akkorde eines Songs hört, hat er ihn bereits erkannt. «Oh, der ist super!», ruft er. Er behält stets Recht.

Joya Marleen beendet ihr Set mit ihrem Hit «Nightmare». Man hört den Chor der Menge. Zu hohe und zu tiefe Stimmen, Gegröle und Gesang vermischen sich zu etwas Warmem, fast Greifbarem.

Bekannte anstupsen während der Pause

Die Pause vor Patent Ochsner. Die Menschen verteilen sich, sie gehen von der Bühne zum Bierstand, aufs WC oder hinüber zu den Essständen. Viele bleiben irgendwann stehen, drehen sich um oder stupsen jemanden an. Man hat sich lange nicht gesehen. Es ist, als müsse alles raus. Alles, was sich angestaut hat. Die paar Minuten nutzen, um noch diese und jene Geschichte loszuwerden.

Hinter der Bühne tragen Joya Marleen und ihre beiden Musiker ihre Instrumente und Verstärker in einen kleinen Bus. Ein paar Meter daneben umarmen sich die Musikerinnen und Musiker von Patent Ochsner ein letztes Mal, bevor sie die Bühne betreten. Davor stehen zahlreiche Menschen. Mit Crocks oder Gummistiefeln. Denn das, was hier passiert, ist schön. Wirklich schön.