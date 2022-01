Nachts im Schneegestöber der Stadt St.Gallen

reportage Menschenleer: So verlassen und wunderschön ist die Stadt St.Gallen mitten in der Nacht, wenn es schneit Bild: Raphael Rohner Mitten in der Nacht fing es in der Stadt St.Gallen an zu schneien. Eine kleine Reportage mit steckengebliebenen Bussen, driftenden Polizeiautos und gestressten Schneepflügen. Raphael Rohner 0 Kommentare 10.01.2022, 04.58 Uhr Merken Drucken Teilen

Draussen «knuspert» es in der Gasse. Jemand stapft durch den frischen Schnee. Es ist kurz nach Mitternacht und vom Himmel fallen weisse Flocken, als wäre Frau Holle in dieser Nacht von Sonntag auf Montag höchstpersönlich über der Ostschweiz damit beschäftigt, ihre Kissen auszuklopfen. Schnell setzt der Schnee an und «zuckert» die Gassen und Strassen. Strassenmarkierungen verschwinden und ein eiskalter Teppich legt sich nieder.

Zum Leid der Menschen, die um diese späte Zeit noch mit dem Auto unterwegs sind: Aus der Gasse ist nach kurzen Verabschiedungsfloskeln ein leises Fluchen zu hören und dann das Anfahren eines Autos. Jemand fährt los und kommt fast nicht vom Fleck. Wer um diese Zeit fährt, fährt langsam und vorsichtig. Der in Kürze rund 20 Zentimeter hohe Schneebelag verwandelt die Strassen und Wege in der Stadt innert einer halben Stunde in eine regelrechte Skipiste. Die letzten Linienbusse sind noch unterwegs – an der St.Leonhardbrücke steht einer quer auf der Strasse. Der Spuck dauert nur kurz – dann fährt der Bus wieder weiter.

Taxifahrer und Schneepflüge sind noch unterwegs

Ein Taxifahrer hält kurz am Strassenrand und lässt einen Gast aussteigen. Dann putzt er den Schnee von den Schildern seines Wagens weg. «Ich liebe den Schnee. Das ist zauberhaft», sagt er und wirft einen kleinen Schneeball. Dann fährt er wieder weiter. Kurz darauf fährt ein Schneepflug die Strasse entlang und macht dem Schneeteppich ein Ende. Bei einem Rotlicht hält er an. Der Fahrer wirkt etwas gestresst: «Jetzt müssen wir ad Säck. Es schneit ordentlich und so soll es die ganze Nacht weitergehen. Super!» Die Ampel wechselt auf Grün und der Schneepflug fährt davon. Neben der grossen Schaufel entstehen zwei kleine Schneemaden.

Ein einsamer Fussgänger auf dem Weg Richtung Bahnhof. Bild: Raphael Rohner

Einsam stapft ein Mann durch den frischen Schnee in der Multergasse. Seine Spuren sind die ersten im Weiss: «Schön, wie ruhig alles ist jetzt, nicht wahr?» Er hat es pressant und muss auf den letzten Zug, sagt er noch, und schreitet davon. Ganz still ist es dann doch nicht: Auf den leeren Strassen tuckert ein Lieferwagen mit der Aufschrift «Frisches Gemüse» ganz langsam vorbei.

Lieferwagen kommt nicht vom Fleck

Ein anderer Lieferwagen will vom Bohl zum Schibenertor. Doch wegen der sanften Steigung drehen die Räder durch und finden im Schnee keinen Halt. Das Fahrzeug steht mitten auf der Strasse und kommt nicht mehr weg. Der Fahrer fragt verzweifelt Leute um Hilfe, ob sie ihn einige Meter anschieben könnten. Schliesslich helfen dem Chauffeur zwei Passanten und er kann anfahren.

Eine kurze Video-Impression. Video: Raphael Rohner

Der Marktplatz ist menschenleer. Es riecht nach frischem Brot an diesem frühen Montagmorgen. Es ist kurz vor zwei Uhr. Ein Polizeiauto dreht seine Runden. Beim Anfahren driftet es elegant um die Kurve und fährt davon. Während am Gallusplatz in dieser kurzen Zeit schon jemand einen Schneemann gebaut hat, schaufeln die Schneepflüge Made um Made und die Strassen werden von ihrem Teppich befreit.

