REPORTAGE «Dieser Bus ist ein fahrender Computer»: Auf Übungsfahrt mit einer Chauffeurin im neuen Bustyp der VBSG Was kann der neue Batteriegelenktrolleybus, was die alten Fahrzeuge nicht können? Welche Tücken hat er? Unterwegs mit Chauffeurin Athanasia Pappa. Diana Hagmann-Bula 01.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An den Blick auf den Monitor statt in den Aussenspiegel hat sie sich gewöhnen müssen: Chauffeurin Athanasia Pappa im neuen Batteriegelenktrolleybus der Verkehrsbetriebe St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Sie schiebt den Sitz ein paar Zentimeter nach vorne, richtet die Rückenlehne auf, wackelt hin und her, bis sie bequem sitzt. «Jetzt sind wir verbunden. Das ist für die nächsten Stunden mein Bus. Wir zwei müssen nun miteinander funktionieren», sagt Athanasia Pappa. Sie ist Chauffeurin bei den Verkehrsbetrieben St.Gallen (VBSG). Und lernt gerade einen neuen Typen kennen. Einen neuen Bustyp, das LightTram 19 DC.

Noch dürfen keine Passagiere einsteigen, noch ist sie nur mit Betriebsausbildner Avlend Fetaj auf Übungsfahrt. «Schlüssel drehen, auf Bremse treten, Gang rein, tipptopp», weist er die 40-Jährige an. Dann raus aus dem Depot und eine Kurve später die gelben Punkte auf der Strasse anvisieren. Die Mitte des Lenkrads soll über der Markierung liegen, die gelbe Linie am Strassenrand Mitte Seitentüre. Sie zeigen die ideale Position an, um die sogenannten Stromabnehmer aufzubügeln. Pappa hält etwas zu weit links, nur ein Stromabnehmer dockt an, den anderen muss sie per Hand in den Trichter führen.

Nicht überall gibt es Trichter: Dann führt die Fahrerin die Stromabnehmer nach wie vor per Hand nach oben. Bild: Ralph Ribi

Bisher erledigte sie diese Arbeit immer manuell, im neuen Batteriegelenktrolleybus genügt nun ein Knopfdruck. Normalerweise. Das Sonnenstorenrouleau für den Fahrer, automatisch. Der Fahrer kann nur noch aus der Kabine steigen, wenn die Handbremse angezogen ist. Der Aussenspiegel, durch eine Kamera und mit Innenbildschirmen ersetzt. Pappa schwärmt:

«Die Sicht ist deutlich besser, gerade nachts. Der Radius ist grösser. Ich fühle mich sicherer.»

Notspiegel aus der Werkstatt

Eine Heizung garantiert, dass die Kamera auch an kalten Tagen nicht vereist. Und wenn sie wegen technischer Probleme ganz ausfällt? Fetaj vergleicht die Situation mit einem Auto, das den Rückspiegel verliert: «Wir fahren dann aus Sicherheitsgründen nicht weiter, sondern warten, bis ein Mitarbeiter der Werkstatt einen Notspiegel vorbeibringt.»

Betriebsausbildner Avlend Fetaj erklärt jeden Knopf, jede Klappe, jede Tücke. Bild: Ralph Ribi

Sämtlichen 260 Fahrerinnen und Fahrern hat er in den letzten Wochen den neuen Bustyp erklärt, jede Taste, jede Klappe, die sich öffnen lässt, jede mögliche Tücke. «Eigentlich ist dieser Bus ein fahrender PC mit höchst moderner Technik», sagt Fetaj. Der Vorteil: immer weniger Störungen. Der Nachteil:

«Wenn doch eine Störung auftritt, kann der Chauffeur weniger bewirken als bisher.»

Die vielen Übungsfahrten habe man auch dazu genutzt, um Kinderkrankheiten auszumerzen. «Manchmal ging gar nichts mehr. Der Bus stand still», erzählt Fetaj. Der Grund? «Neue Software.»

«Sehr, sehr angenehm zu fahren»: Athanasia Pappa mag das LightTram 19 DC. Bild: Ralph Ribi

Athanasia Pappa strahlt über das ganze Gesicht. «Sehr, sehr angenehm» sei der Bus zu fahren. 19 Meter lang ist der Batteriegelenktrolleybus, 25 Meter der Batteriedoppelgelenktrolleybus, der soeben eingetroffen, aber noch nicht abgenommen ist vom Bundesamt für Verkehr. Der kürzeste Bus, mit dem Pappa unterwegs ist, misst gerade mal neun Meter. «Er kommt schön mit», stellt sie dem neuen Fahrzeug gute Noten aus. Möglich mache das die eingebaute Lenkhilfe, sagt Fetaj. Vorher mussten Fahrerinnen und Fahrer sie per Taste aktivieren.

«100 Prozent begeistert» seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Lediglich Vorschläge für kleine Verbesserungen hätten sie angebracht. Einige sähen den Bildschirm lieber an einem anderen Ort. Andere hoffen noch auf eine erweiterte Ablage für persönliche Gegenstände. Pappa ist wunschlos glücklich. Sie wartet gespannt auf den nächsten Dienstplan.

«Hoffentlich bin ich dieses Mal auf dem neuen Bus eingeteilt.»

Vom Coiffeursalon in den Führerstand

Pappa fährt seit zwei Jahren Bus, zuvor hat die Mutter einer 18-Jährigen als Coiffeuse gearbeitet, die Handelsschule absolviert, sich zur Spitalarztsekretärin ausbilden lassen, dann aber doch Billette von Buspassagieren kontrolliert. «Dann bin ich reingerutscht», sagt sie. Ihr Ex-Mann arbeite ebenfalls als Chauffeur und habe ihr vorgeschlagen, sich doch als Fahrerin zu bewerben. Ja, warum nicht, hat sie gesagt. Und es getan. Sie wurde angenommen. «Ein schöner Job», sagt sie. Sie sitze nicht nur in einem Büro, sie erlebe viel.

«Den Verkehr, das Wetter, die Menschen. Auch wenn ich vorne alleine sitze: Ich kann von ihren Gesichtern ablesen. Mein Berufsalltag ist voller Eindrücke»,

sagt sie und ist dankbar um all die schönen Sonnenauf- und Sonnenuntergänge, die sie während Früh- und Spätdiensten schon gesehen hat. Der Anfang aber sei herausfordernd gewesen. «Ich bin vorher nicht Lastwagen gefahren wie viele Kollegen.» Sich konzentrieren und ruhig bleiben, lautet ihr Mantra am Steuer. Es hilft bei Verspätungen, Baustellen, starkem Schneefall und Passagieren, die sich schon über Kleinigkeiten ärgern. Ein Parkfehler im Depot mit kleinem Schaden kurz nach ihrer Ausbildung ist die einzige Panne, die Pappa bisher unterlaufen ist. Sie beschreibt ihren Fahrstil als behutsam und harmonisch. «Ich bekomme immer wieder Komplimente dafür.» Sie erzählt von dem Fahrgast, der ihr an Weihnachten Kekse geschenkt hat, mit den Worten: «Weil sie heute für uns arbeiten.» Es sind die besonders schönen Momente in ihrem Berufsleben. Und jeder Tag, an dem sie Passagiere und Bus unversehrt ins Depot zurückbringt, ist ein guter. «Das ist für mich Erfolg.»

Griechenland und Cupcakes

Bevorzugt sie eine Linie? Nein, sie liebe ganz St.Gallen. Und Griechenland. Ihre Eltern stammen aus dem südosteuropäischen Land, Pappa reist üblicherweise einmal im Jahr zurück in ihre Heimat, nach Thassos, verbringt im Herbst jeweils mit einer Kollegin ein paar Tage in Athen. Ihre Herkunft ist ihr wichtig.

«Ich rede, schreibe, lese, koche und tanze Griechisch»

Corona verunmöglicht die Reisen, dafür hat ihr die Pandemie anderes gebracht: die Cupcakes. Gekocht habe sie schon immer gerne, nur gebacken nicht. Dann kam im Frühling der Lockdown. Im Internet sah Pappa Bilder der kleinen Küchlein. Diese «Schönheiten» verziert sie seither selber mit Buttercrème und allem Drum und Dran. Für ihre Nichten setzt sie bunte Herzen drauf, an Weihnachten Schneeflocken und Tannenbäume. Nach Fahrten durch den hektischen Stossverkehr macht es sich Pappa mit einem Buch auf dem Sofa bequem, vorzugsweise einem des brasilianischen Schriftstellers Paulo Coelho, der wie sie sehr gläubig ist. Oder sie tankt in der Natur auf, sucht Steine, die sie daheim bemalt.

Manöver gelungen: Beide Stromabnehmer sind im Trichter. Bild: Ralph Ribi

Auch der neue Batteriegelenktrolleybus, der St.Gallens öffentlichen Verkehr grüner machen sollte, tankt daheim Energie, im Depot über Nacht. Ebenfalls unterwegs, während der Fahrt. So ist es möglich, dass er am Ende des Netzes abbügelt und ab Batterie weiterfährt. Dynamic Charging nennt sich das. Die Oberleitungen der Stadt könnten so optimal genutzt werden, heisst es. Beim Depot an der Steinachstrasse zeigt der Tacho bei der Übungsfahrt noch 100 Prozent Ladung an, beim Bahnhof 87, nach der Steigung im Riethüsli noch 69 Prozent. Dann folgt eine gute Strecke, um wieder Batterie wettzumachen. «Sie führt abwärts und man bremst viel, dabei wird Energie zurückgewonnen», sagt Berufsausbildner Avlend Fetaj. Auch eine vorausschauende Fahrweise mit wenig Manövern spare Energie.

Pappa fährt so, denkt man sich, während man sie betrachtet, wie sie fast schon liebevoll das Steuer hält. Im Bleicheli bügelt sie noch einmal auf. Diesmal steht der Bus richtig, beide Stromabnehmer fädeln ein. Das Display bestätigt: Manöver gelungen. Die Fahrerin applaudiert sich heimlich selber. 42 Seiten umfasst die Betriebsanleitung für den Bus, Pappa hat sie mehrmals gründlich studiert. «Ich lerne gerne Neues», sagt sie und knöpft sich die Uniformjacke zu.

Der Lippenstift fährt mit

Dunkelgrau ist sie, dazu eine schwarze Hose, ein hellgraues Hemd und ein Schal mit etwas Rot. Pappa begrüsst die dezenten Farben. «Immerhin kann man jede Haarfarbe dazu tragen», sagt sie und lacht. Ihr Lippenstift leuchtet im Licht, sie trägt ihn immer auf Berufsfahrt, nicht nur heute für den Fotografen. Frauen machen bei den VBSG einen Viertel der Belegschaft aus.

«Nur weil ich mit vielen Männern zusammenarbeite, muss ich nicht auch wie einer aussehen.»

Vermisst sie manchmal das Wasser, sie, die ihre Wurzeln am Meer hat und am See in Rorschach aufgewachsen ist? Wenn sie in Griechenland sei, geniesse sie es, sagt sie. Aber hier fehle es ihr nicht. «Ich versuche, das Beste aus dem zu pflücken, was gerade ist», sagt sie und rüstest den Bus ab. Die Lichter löschen, den Zündschlüssel abziehen, dann den Knopf für die Batterieladung drücken. Wenn sie alles richtig gemacht hat, beginnt die Positionslampe auf der Busseite zu blinken. Nicht sofort, aber innerhalb von zwei Minuten. «Wie beim PC. Es dauert auch ein Weilchen, bis er heruntergefahren ist», sagt Fetaj. Wenig später bestätigt das Leuchten Pappas sorgfältige Arbeit. «Jetzt erst habe ich Feierabend», sagt sie. Und hofft, dass der Dienstplan sie und den netten neuen Typen, das LightTram DC 19, bald zusammen losschickt. Auf richtige Fahrt. Und in den Alltag.