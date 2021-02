Reportage Hier landen Ihre Päckli, Eierschachteln und was Sie sonst noch vor die Türe stellen: Unterwegs auf der Kartonsammeltour in St.Gallen Bild: Arthur Gamsa Im Lockdown boomt der Onlinehandel und zu Hause stapelt sich der Karton. In St.Gallen wird er einmal im Monat abgeholt. Die Mitarbeiter der Entsorgung haben nicht nur wegen Corona viel zu tun. Ein Morgen zwischen Fernseherverpackungen und Fahrerkabine. Linda Müntener 24.02.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Schon vor dem ersten Hauseingang stehen Dinge, die da eigentlich nicht hingehören. Blaue Ikea-Tragtaschen, Pizzareste im Karton, Styropor-Blöcke. Sogar eine Handvoll Batterien hat jemand in eine Schachtel geschmissen. «Wenn die Entsorgung ohnehin kommt, kann man es ja mal versuchen», sagt Cornel Hungerbühler, lacht und nimmt die Batterien heraus, bevor er die Schachtel seinem Kollegen reicht. Montag, 8 Uhr, Linsebühl, St.Gallen. Das Team der Firma Schnider AG ist auf Karton-Entsorgungstour. Und hat nicht nur wegen Recycling-Sündern alle Hände voll zu tun.

Während bei den Geschäften in der Innenstadt dieser Tage kaum noch Altpapier oder Karton anfällt, türmen sich an den Strassenrändern der Quartiere die Schachteln. Wer nicht mehr in den Laden kann, bestellt eben nach Hause. In der Coronapandemie boomt der Onlinehandel, das Konsumverhalten verändert sich. Die Schweizer Post verarbeitete im Jahr 2020 so viele Päckli wie noch nie in ihrer 170-jährigen Geschichte: 182,7 Millionen. Ein Viertel mehr als im Vorjahr.

Der Karton stapelt sich, der Preis sinkt

Auch 2021 spüre man den Lockdown, sagt Marco Sonderegger, Unternehmensleiter der Entsorgung Stadt St.Gallen: «Wir nennen das den Zalando-Effekt.» Dieser Effekt zeigt sich beispielsweise in der Stadt Zürich so stark, dass per Anfang Jahr die Sammeltage verdoppelt wurden. Altkarton wird in der Limmatstadt neu zweimal statt bisher einmal im Monat eingesammelt.

So weit ist es in der Stadt St.Gallen noch nicht. Mit der Karton-Entsorgung ist hier die Firma Schnider AG Transporte Recycling aus Engelburg beauftragt, die in jedem Abfuhrgebiet einmal pro Monat vorbeikommt. Die Einsatzpläne habe er wegen Corona zwar noch nicht anpassen müssen, sagt Cornel Hungerbühler, Leiter Transport. Dennoch spüre man, dass in den Haushalten mehr Karton anfällt. Auch im stationären Entsorgungscenter in Engelburg, wo Privatpersonen Altpapier und Altkarton kostenlos vorbeibringen können. Seit kurzem steht dort ein Kässeli für einen freiwilligen Beitrag.

Denn während immer mehr Päckli nach Hause versendet werden, sinkt der Kartonpreis. Grund dafür ist, dass China weniger davon importiert und die hiesigen Recycler darauf sitzen bleiben. In Europa stapelt sich deshalb der Karton, mit Paket-Bestellungen aus dem Ausland kommt massenweise «fremder Karton» dazu. Die Entsorgungsbetriebe müssen rechnen. «Wir sind dem Markt ausgeliefert», sagt Cornel Hungerbühler.

Eine Arbeit, die wertgeschätzt wird

Zurück auf der Tour. Hinter dem Steuer sitzt Daniel Manser. Über eine Kamera hat er seine beiden Belader Marc Fässler und Sandro Zellweger hinten auf den Trittbrettern im Blick. Vor jedem Kartonhaufen hält er an. Die beiden Belader entfernen Fremdmaterial, werfen das Kartonmaterial in die Mulde im Lastwagen und steigen wieder auf die Trittbretter. Sobald die Ladefläche voll ist, drücken sie einen Knopf. Vorne in der Fahrerkabine ertönt ein Signal, Fahrer Manser betätigt einen Hebel und die Presse macht sich ans Werk. Ohne diese Mechanik müsste das Fahrzeug mehrmals zurück nach Engelburg, um zu entleeren.

So entsorgen Sie Karton und Papier richtig Papier und Karton sollen grundsätzlich separat gesammelt werden. Wenn die Wertstoffe bereits bei der Sammlung getrennt werden, ermöglicht das eine hohe Qualität des Rezyklates und einen guten Recyclingkreislauf. Dies erhöht den Umweltnutzen und erfüllt die Anforderungen der Papierindustrie. Ins Altpapier gehören gemäss «Swiss Recycling» alle Arten von Papier, Zeitungen, Zeitschriften und Prospekte ohne Beschichtung, Bücher ohne Buchdeckel sowie Anleitungen und Beschreibungen auf Papier. Auch Fenstercouverts können in geringen Mengen ins Altpapier gegeben werden. Viele Leute sammeln ihr Altpapier in Papiertragtaschen und stellen diese am Sammeltag so bereit. Papiertragtaschen gelten wegen der darin verarbeiteten Fasern und Leime bei Papierrecyclern allerdings als Karton. Sie können zusammengefaltet und gebündelt der Kartonsammlung mitgegeben werden. Ebenfalls in die Kartonsammlung gehören saubere Eier-, Früchte- und Gemüsekartons, Ordner ohne Metallteile, Taschenbücher, Waschmittelkartons sowie Zucker- und Gelierzuckerbeutel. (lim)

Die Route wird dem Fahrer in der Kabine auf einem iPad angezeigt. Mit routinierter Gelassenheit lenkt Manser den 26-Tonner durch die schmalen Gassen, vorbei an parkierten Autos und Velofahrern. Manchmal geht's nur um wenige Zentimeter.

Bevor er zu Schnider Transporte kam, war Manser 20 Jahre lang Lastwagenchauffeur. Langstrecken. «Dafür brauchte es mehr Nerven», sagt er. Damit verglichen sei die Entsorgungstour eine eher ruhige Arbeit. Auch wenn ihm schon mal der eine oder andere Rückspiegel kaputt gegangen ist:

«Was wir machen, wird sehr geschätzt.»

Passanten nicken ihm zu, Kinder bleiben staunend stehen und winken den Kartonmännern. Manser erzählt von Anwohnern, die ihm und seinen Arbeitskollegen zum Dank schon Schokolade schenkten. «Das ist wirklich schön.»

Die Belader frieren wegen Corona

9 Uhr, Halt bei der Migros St.Fiden, Znünipause. Dass sich der Frühling an diesem Februartag schon zeigt, ist für die drei Arbeiter eine willkommene Abwechslung. Weil die Restaurants coronabedingt geschlossen sind, müssen sie Brötli und Gipfeli seit Wochen in der Fahrerkabine essen. Auch bei Minustemperaturen. «Das ist ein riesiges Problem», sagt Cornel Hungerbühler. Gerade für die beiden Belader, die den ganzen Tag im Fahrtwind stehen, ist es wichtig, sich wenigstens eine halbe Stunde aufwärmen zu können. «Ein Knochenjob.»

Ein Knochenjob, der immer wieder auch Geduld verlangt. Bei fast jedem Stopp müssen Marc Fässler und Sandro Zellweger Plastik oder anderes Fremdmaterial aussortieren, obwohl dafür eigentlich keine Zeit ist. Landet etwa eine Plastikfolie in der Kartonsammlung, kommt es in der Weiterverarbeitung zu unnötigen Verlusten von Fasern, die mit der Folie als Reststoff ausgeschieden anstatt recycelt werden. Die Entsorgung der Folie am Ende des Aufbereitungsprozesses verursacht weitere Kosten.

Stehen grössere Mengen ungeeigneten Materials am Strassenrand, hinterlässt das Entsorgungsteam einen Zettel und informiert die Stadt, dass der Abfall separat abgeholt werden muss. Sauber gebündelt ist der Karton selten, dabei würde dies Zeit und Geld sparen. Ist es Unwissen oder Bequemlichkeit? Eine Mischung aus beidem, vermutet Cornel Hungerbühler. Oder der «Zalando-Effekt».