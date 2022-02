Ein Tag auf Sendung bei Radio FM1: «Herzklopfen ist normal»

Reportage «Herzklopfen am Mikrofon zu bekommen, ist bei uns noch immer Alltag» – ein Tag auf Sendung beim Radio FM1 Bilder: Raphael Rohner Jeden Tag hören Hunderttausende Menschen Radio. Ob beim Autofahren, Zeitunglesen oder beim Einkaufen. Ein Blick hinter die Kulissen des Ostschweizer Senders FM1 zum internationalen Tag des Radios. Raphael Rohner 0 Kommentare 12.02.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

In den spärlich beleuchteten Räumen des St.Galler Radiostudios von FM1 ist nur das emsige Tippen zweier Tastaturen zu hören. Es ist kurz vor halb vier. Vor einer halben Stunde hat der Tag für die beiden Radiomoderatoren Felix Unholz und «Morgen-Joe» begonnen. Es werden Moderationen vorbereitet und Songs platziert. Unholz und Morgen-Joe, der eigentlich Joe Keller heisst, sind ein eingespieltes Team:

«Morgens bereiten wir konzentriert und schnell die Sendung vor – vielleicht auch, weil wir nicht unbedingt Morgenmenschen sind – also ich zumindest nicht»

sagt Joe und grinst verschmitzt. Joe und Felix moderieren den Morgen bei Radio FM1. Dabei wechseln sie zwischen flotten Sprüchen und tagesaktuellen Themen ab. Die ersten Stunden des Tages vergehen fast ohne ein gesprochenes Wort. Die beiden Moderatoren sitzen mit Kopfhörern da, schneiden Musikübergänge und planen, wann sie welchen Spruch und welchen Ton abspielen. Unholz isst irgendwann kurz ein Joghurt und sagt zu Joe: «Kannst du den ersten Break um sieben noch etwas ausbauen? Da fehlen mir noch einige Sekunden zwischen Justin Bieber und Adele.» Dieser nickt und arbeitet still weiter.

Morgens um 4.30 Uhr in der Redaktion von Radio FM1: Die beiden Moderatoren Felix Unholz und Joe Keller bereiten ihre Sendung vor.

Ein Gefühl wie Zuhause im Radiostudio

Jedes geschriebene Wort wird im Radio-System gleich in Sekunden angezeigt, die man dafür zum Sprechen braucht. «Das sind Richtwerte. Aus dem Gefühl heraus, weiss ich aber mittlerweile wie lange gewisse Sätze dauern am Sender. Zudem schreiben wir oft nur Stichworte auf und reden fast frei», sagt Felix und wechselt seinen Arbeitsplatz ins Studio 1. Hinter einer schweren schalldichten Türe ist seine Welt, fühlt er sich gar wie daheim. «Hier fühle ich mich am wohlsten. Hier kenne ich jeden Regler blind und habe mein Mikrofon und meine Kopfhörer parat. Es tönt auch alles viel besser, als im Studio», schwärmt Felix.

Hoher Puls und zwei Minuten Pinkelpausen – wenn überhaupt

Manchmal müssen sie ihr Programm innert weniger Sekunden umkrempeln. Dann gerät selbst ein geübter Radiomoderator ins Schwitzen: «Wenn es nach einem Unfall zu einem Stau auf der Autobahn kommt, geht es um Sekunden, in denen wir Töne platzieren, Musik umstellen und Texte umschreiben müssen. Dabei steigt der Puls schon mal auf das Niveau eines Spitzensportlers», sagt Unholz. Sobald die Sendung läuft, bleibt Felix praktisch immer im Studio. Zeit für eine Pinkelpause hat er nur, wenn zwei Lieder an einem Stück laufen – also etwa zwei bis drei Minuten: «Daran gewöhnt man sich aber. Ich darf morgens einfach keinen Kaffee trinken.»

Felix Unholz kurz vor seinem Sendebeginn um 5 Uhr im Studio 1 von Radio FM1.

Punkt 5 Uhr begrüsst Unholz die Ostschweiz über den Sender.

Um 5 Uhr geht «Felix und die Morgencrew» on air. Es leuchten überall rote Lampen, die signalisieren, dass das Mikrofon offen ist. Sein erstes «Guten Morgen Ostschweiz» und das Signet ertönen nun in Tausenden Radios. Gleichzeitig erscheint Linda Aeschlimann, die Radioredaktorin im Studio. Die 32-jährige gelernte Bankkauffrau ist seit neun Jahren beim Radio FM1 für die Nachrichten zuständig: «Es ist wie eine Sucht. Man ist ganz nah am Zeitgeschehen und trägt das Neuste vom Tag hinaus zu den Menschen.» Aeschlimann strahlt zufrieden und holt sich einen Kaffee, den ersten dieses Tages.

Morgenshowmoderator Felix Unholz im Interview. Video: Raphael Rohner

Menschen erkennen die Stimme der «News-Junkies»

Den Tag hindurch ordnen die Radioredaktorinnen und Redaktoren die Nachrichten der Welt ein. Dazu lesen sie frühmorgens die Zeitungen des Tages und durchkämmen Agenturmeldungen nach News für die Ostschweiz. «Man muss sich das so vorstellen, als wäre man ein Filter. Was ist wichtig, was nicht. Es gibt Tage, da passiert in der Welt fast nichts Neues und dann gibt es Tage, an denen man gar nicht genug Sendezeit für all die Nachrichten hat, um alle News über den Sender zu bringen.» Intern werden die Redaktorinnen und Redaktoren auch liebevoll als «News-Junkies» bezeichnet.

Redaktorin Linda Aeschlimann wenige Sekunden vor den Nachrichten im News-Studio.

Um 5.30 Uhr steht Aeschlimann das erste Mal an diesem Tag im Nachrichtenstudio und spricht die Nachrichten ein. Konzentriert steht sie da und spricht gekonnt Wort für Wort ihrer Meldung auf Schweizerdeutsch in die Ostschweiz hinaus: «Das ist jeden Tag aufs neue etwas Besonderes, hier zu stehen und ins Mikrofon zu sprechen – im Wissen, dass uns jetzt einige tausend Menschen beim Aufstehen oder auf dem Weg zur Schule oder Arbeit hören», sagt Aeschlimann und geht kurz in den kalten Morgen hinaus, um eine Zigarette zu rauchen. Nervös sei sie eigentlich nicht am Mikrofon, sagt sie.

«Etwas Herzklopfen zu bekommen und eine gesunde Anspannung ist aber normal. Auch nach einigen Jahren kribbelt es noch.»

Morgens um 03:15 Uhr geht das Licht an im... (Bild: Raphael Rohner) ... Radio FM1. Die beiden Morgenshow-Moderatoren Felix Unholz und... (Bild: Raphael Rohner) ... «Morgen-Joe» bereiten ihre Sendung für den Tag vor. Dabei darf auch... (Bild: Raphael Rohner) ... ein kurzer "Zmorge" nicht fehlen. (Bild: Raphael Rohner) (Bild: Raphael Rohner) In der Redaktion ist nur das Tippen der Tastaturen zu hören. (Bild: Raphael Rohner) (Bild: Raphael Rohner) Die Moderationen werden auch Schweizerdeutsch geschrieben. (Bild: Raphael Rohner) Um 05 Uhr geht «Felix und die Morgencrew» erstmals auf Sendung, dann... (Bild: Raphael Rohner) ... ist Moderator Felix Unholz in seinem Element. (Bild: Raphael Rohner) (Bild: Raphael Rohner) Von 05:30 Uhr bis 19 Uhr werden auch die News live im Studio eingesprochen. (Bild: Raphael Rohner) (Bild: Raphael Rohner) Die Sonne geht langsam auf und die Sendung läuft. (Bild: Raphael Rohner) Mit speziellen Reglern wird die Sendung "gefahren". (Bild: Raphael Rohner) (Bild: Raphael Rohner) (Bild: Raphael Rohner) (Bild: Raphael Rohner) (Bild: Raphael Rohner) (Bild: Raphael Rohner) «Morgen-Joe» ist bekannt für seine fiesen Umfragen. (Bild: Raphael Rohner) Ein Relikt aus längst vergangenen Tagen. Ein Glücksbringer? (Bild: Raphael Rohner) (Bild: Raphael Rohner) Radioredakteurin Linda Aeschlimann geht auf Sendung. Sie bringt ... (Bild: Raphael Rohner) ... der Ostschweiz die Nachrichten in die Stube oder ins Auto. (Bild: Raphael Rohner) Dazu muss sie Nachrichten filtern und sortieren. (Bild: Raphael Rohner) Das Nachrichtenstudio von Radio FM1. (Bild: Raphael Rohner) (Bild: Raphael Rohner) (Bild: Raphael Rohner) Programmleiter vom Radio FM1, Daniel Merkle. (Bild: Raphael Rohner) (Bild: Raphael Rohner) (Bild: Raphael Rohner) Felix Unholz steht jeden Morgen um 03 Uhr auf. (Bild: Raphael Rohner) Feierabend für Felix Unholz und Linda Aeschlimann nach einem langen Morgen. (Bild: Raphael Rohner)

Der Vormittag vergeht wie im Flug für die beiden Moderatoren Felix und Morgen-Joe. Bekannt ist Joe für seine Umfragen auf der Strasse. Dort führt er die Menschen auf den Leim mit Fragen, wie:

«Was ist schwerer, ein Kilogramm Blei oder ein Kilogramm Federn?»

Er wundert sich selber immer wieder, wie die Menschen auf diese eigentlich banalen Fragen hereinfallen, nimmt es aber niemandem krumm: «Das Radio hat auch heute noch eine magische Wirkung auf die Menschen. Wenn man zum Beispiel einkaufen geht und da plötzlich ein Mikrofon vor die Nase gehalten bekommt, wäre ich sicher auch etwas überfordert.» Wie viele Menschen er jeweils für seine Umfragen ansprechen muss, bleibt sein Geheimnis.

Der Moderator «Morgen-Joe» Keller schneidet innert Sekunden Interviewtöne zu einem Radio-Take.

Kleine Glücksbringer und literweise Kaffee

Um 10 Uhr ist für die Morgencrew fast schon Feierabend. «Nach der Sendung ist vor der Sendung», sage Joe kurz und geht in eine Sitzung mit dem ganzen Morgenteam. Dazu gehören auch Produzenten, die Sendungen für den Folgetag vorbereiten, Themen vorschlagen und Gewinnspiele auf- beziehungsweise vorbereiten. Danach steht Felix Unholz das erste Mal mit einem Kaffee in der Redaktion, wo bei einem Tisch ein Briefchen Streichhölzer liegen noch mit dem Aufdruck «Radio aktuell». Das sei ein kleiner Glücksbringer, sagt er und trinkt seinen ersten und einzigen Kaffee an einem Tag. Im Gegensatz dazu trinkt eine Redaktorin wie Linda Aeschlimann pro Tag bis zu einem halben Liter Kaffee, was aufs Jahr etwa 160 Liter Kaffee macht. Macht bei einer Redaktion von rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwa 3200 Liter Kaffee im Jahr.

Redaktorin Linda Aeschlimann im Interview. Video: Raphael Rohner

Der Arbeitstag endet für die Redaktorin Aeschlimann am Mittag. Um 10.30 Uhr beginnt der Schichtwechsel am Nachrichtentisch. Die Nachrichten Punkt 12 Uhr übernimmt dann eine «frische» Stimme. Heute steht Vanessa Ledergerber am Mikrofon: «Mittags beginnt der Tag damit, dass wir uns austauschen, darüber, was morgens alles passiert ist. Dann übernehme ich die Nachrichten bis Abends um 19 Uhr.» Für die Rheintalerin ist die Arbeit beim Radio ein Traumjob: «Mit der Stimme zu arbeiten, ist einfach mega schön. Zudem ist kein Tag wie der andere: Es kann immer etwas passieren und dann müssen wir Leute losschicken, die Töne holen für die Nachrichten», sagt die gelernte Medizinische Praxisassistentin.

Nähe zur Hörerschaft als Erfolgsrezept

Radio FM1 ging am 7. Mai 2008 erstmals auf Sendung. Damals wurden die beiden Regionalradios «Radio Ri» und «Radio aktuell» fusioniert. Heute erreicht FM1 jedem Tag über 207'000 Hörerinnen und Hörer. Damit gehört es zu den erfolgreichsten Privatradiosendern der Schweiz. Die meisten Redaktorinnen und Moderatoren sind Quereinsteiger, die nach einer abgeschlossenen Erstausbildung dem Weg zum Radio eingeschlagen haben über Radioschulen wie Toxic.fm.

Daniel Merkle ist Programmleiter vom Radio FM1 und kennt jeden der fast 1000 Songs auswendig.

Nachmittags kommt das Radio etwas zur Ruhe, bevor es gegen Feierabend wieder hektischer wird. Für den Programmleiter von Radio FM1, Daniel Merkle, hat der Sender vor allem Erfolg, weil man den Hörerinnen und Hörern sehr nah ist. «Die Menschen hören uns jeden Tag bei was auch immer sie tun. Wir sind bei ihnen quasi im Schlafzimmer, auf dem Weg zur Arbeit, im Büro oder auf der Baustelle und dem Heimweg – einfach gesagt, sind wir immer da. Wir richten unser Programm auf die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen aus der Region aus.»

Ostschweizer Bands sollen sich bewerben bei FM1

Doch die Kritik der Hörerinnen und Hörer ist nicht nur positiv: FM1 spiele immer wieder die gleichen paar Lieder, ist eine der häufigsten Kritikpunkten. Merkle, der jedes der fast Tausend Lieder in der Rotation kennt, versteht diesen Unmut: «Unsere Hörerschaft wünscht sich insbesondere aktuelle Hits, die man kennt und mitsummen kann. Deshalb platziert unsere Musikredaktion die beliebtesten Songs in den Hauptzeiten öfters als andere.»

Programmleiter Daniel Merkle im Interview. Video: Raphael Rohner

Dafür würden in den Randzeiten auch viele weniger bekannte Songs und Klassiker gespielt. Gerade Ostschweizer Künstlerinnen und Künstler seien überraschenderweise sehr gefragt bei der Hörerschaft: «Der Bekanntheitsgrad hier in der Region ist natürlich relevant, doch sehen wir schon, dass Musik von hier überdurchschnittlich gut ankommt. Das ist natürlich toll!» Darum habe man auf der Homepage des Senders auch ein Bewerbungsformular für Künstlerinnen und Künstler. «Wir hören uns die Sachen an und unsere Musikredaktion gibt jeder Bewerbung ein Feedback. Da kommen wirklich gute Songs mit Hitpotenzial von vor der Haustüre», schwärmt Merkle. Er ist ebenfalls schon seit seiner Kindheit vom Radio-Virus angesteckt und wollte immer nur eins: «Zum Radio! Es ist doch magisch, wenn man von den Menschen nur die Stimme kennt und sie nicht sieht.» Diese Faszination habe über all die Jahren nie nachgelassen, schwärmt Merkle:

«Der technische Wandel hat zwar die Arbeiten am Sender über die Jahre merklich verändert, doch die Magie dahinter ist auch heute noch da – jeden Tag.»

