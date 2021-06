Reportage - «Ganz andere Dimensionen»: Wie auf dem St.Galler Klosterplatz eine 18 Meter hohe Bühne entsteht

1000 statt wie in früheren Jahren 1300 Plätze hat die Tribüne der diesjährigen St.Galler Festspiele. Sie sollen als eine von fünf sogenannten Corona-Pilotveranstaltungen durchgeführt werden. Im Juni sind laut einem Sprecher des Theaters zwei Drittel der Kapazität angedacht, also eine Aufführung vor rund 660 Personen. Diese müssten am Sitzplatz jedoch keine Maske tragen.

Aktuell prüft das Gesundheitsdepartement die eingegangen Gesuche. Für den CSIO und die Festspiele wurden Bewilligungen in Aussicht gestellt, damit die Vorbereitungsarbeiten weitergeführt werden können, so die Regierung am Dienstag. (sab)