Dieser St.Galler pflanzt in einer Industriehalle Kräuter an

Reportage «Es wächst extrem gut»: Dieser St.Galler pflanzt in einer Industriehalle im Sittertobel frisches Basilikum, Chili und Salbei an Seit einem halben Jahr betreibt der Christian Gerig die erste Indoor-Kräuterfarm der Ostschweiz. Die Pflanzen wachsen dabei nicht in Beeten, sondern vertikal gestapelt – und mit Kunstlicht. Wieso das die Zukunft der Landwirtschaft ist, zeigt der 44-Jährige am Tag der offenen Tür. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 18.11.2021, 05.00 Uhr

Unternehmer Christian Gerig zwischen zwei Wänden voller Basilikum. Bild: Raphael Rohner

(4. November 2021)

Draussen hängt der Nebel tief. Aber im Innern der Kräuterfarm in einer Industriehalle im Sittertobel – direkt unter der Autobahnbrücke – ist es mit 20 Grad wohlig warm und feucht. Ähnlich wie sich in einer Bibliothek Bücherregal an Bücherregal reiht, wachsen hier in Regalen Pflanzen. Vor allem Basilikum, dazu Pfefferminze und Salbei. Aber auch mit verschiedenen Chilisorten, Rosmarin und Lavendel wird experimentiert.

Christian Gerig, Betreiber der Kräuterfarm und Mitinhaber der Firma Lokal365 AG, betritt das von der Aussenwelt abgeschirmte Gewächshaus durch eine Schleuse. Er wird zehn Sekunden abgeblasen. Schmutz und Schädlinge sollen draussen bleiben. Eine Chinesisch sprechende Frauenstimme gibt die Anweisungen: «Stehenbleiben, umdrehen, weitergehen.» Dann öffnet sich die Tür.

Wer in die isolierte Kräuterfarm will, muss durch diese Schleuse. Bild: Sandro Büchler

(4. November 2021)

Tageslicht gibt es in der Industriehalle nicht. Dafür erhellt rötlich-weisses LED-Licht von Leuchtstäben zwischen den Pflanzenregalen den Raum. «Es wächst extrem gut hier drin», sagt Gerig. Er und sein siebenköpfiges Team betreiben im Sittertobel seit einem halben Jahr die erste Indoor-Kräuterfarm der Ostschweiz. Statt auf Feldern, Wind und Wetter ausgesetzt, wachsen die Kräuter hier an Wänden. Vertikale Farmen mit geschlossenen Kreislaufsystemen schonen Ressourcen und Boden, sind sich Forscherinnen und Forscher einig.

Die Pflanzen wachsen in der Kräuterfarm in mehreren Reihen vertikal in die Höhe statt horizontal auf dem Feld. Bild: Raphael Rohner

(4. November 2021)

Das Wasser tröpfelt den Wurzelballen entlang nach unten

«Solche Indoor-Farmen sind ein Teil der Zukunft der Landwirtschaft», sagt Gerig. Die Farmen ergänzen die traditionelle Landwirtschaft, ersetzen sie aber nicht.

«Für Produkte, die man das ganze Jahr über frisch konsumieren will, ist es eine super Lösung.»

Der 44-jährige St.Galler macht ein Beispiel: Basilikum werde neun von zwölf Monaten aus Marokko, Israel oder Südafrika eingeflogen. Bis die Kräuter in den Schweizer Küchen verarbeitet werden, haben sie schon eine lange Reise hinter sich. «Unsere Kräuter wachsen an 365 Tagen im Jahr und kommen frisch geerntet noch am gleichen Tag in den Verkauf.»

«Wir machen hier von A bis Z alles selbst», sagt Gerig. In der Aufzuchtstation wird das Saatgut aufgezogen, die Setzlinge dann in «Towers» – vertikale Türme – verpflanzt, wo sie in die Höhe spriessen. Da das Wasser von oben entlang den Wurzelballen nach unten tröpfelt, wieder aufgefangen und zurück in einen Tank geführt wird, gibt es nie stehendes Wasser. «So brauchen wir rund 90 bis 95 Prozent weniger Wasser als in der traditionellen Landwirtschaft auf dem Feld.»

Die Zukunft der Landwirtschaft? Christian Gerig erklärt die Anlage. Video: Raphael Rohner

Gerig zählt einen weiteren Pluspunkt auf: Während Boden- und Wasserverunreinigung durch zu hohen Pestizideinsatz in der traditionellen Landwirtschaft immer mehr zum Problem wird, fällt diese Thematik in einer Indoor-Farm weg.

«Denn wir haben gar keinen Grund, Pestizid einzusetzen.»

Luft und Wasser werden gefiltert und so könnten praktisch keine Schädlinge in das geschlossene Ökosystem eindringen. «Und sollten wir doch einmal Läuse haben, dann setzen wir einfach Nützlinge wie etwa Marienkäfer aus.»

Zudem sei die Qualität der Kräuter ohne Chemie besser, sagt der Unternehmer. «Unsere Kundschaft sagt auch immer wieder, dass unser Basilikum mehr Aroma habe.»

40 Kilogramm Kräuter jeden Tag

«Auch braucht die Kräuterfarm null fossile Energie», so Gerig. So brauche es etwa keinen Traktor. Von der Saat bis zum Ernten und Verpacken werde alles in den gleichen vier Wänden gemacht. «Der ganze Prozess geschieht in der 25 Meter langen Halle – wir können alles zu Fuss bewältigen.» Energietechnisch am meisten ins Gewicht fällt die Energie für die Lampen. Der Strom dafür kommt vom nahen Wasserkraftwerk.

«Die Farm ist ein Baustein in eine klimafreundlichere, lokale Landwirtschaft.»

Schon kurz nach dem Start der Kräuterfarm Anfang des Jahres ist die Spar-Gruppe als Kundin aufgesprungen. «Dazu gehört auch TopCC, dadurch liefern wir auch in die Gastronomie.» Momentan ernten Gerig und sein Team einige hundert Portionen à 20 Gramm pro Tag von Hand. Bald schon müssen sie aber wohl die Kapazitäten auf knapp 2000 Portionen ausbauen, das sind 40 Kilogramm am Tag. Denn Gerig hat die Migros Ostschweiz als Kundin gewonnen. «Sie ist stark interessiert am Konzept.» Der Grossverteiler will nun testen, ob er die Kräuter aus dem Sittertobel flächendeckend in der Schweiz vertreiben kann.

In der Kräuterfarm wachsen die Pflanzen vertikal. Bild: Raphael Rohner

(4. November 2021) Hauptsächlich Basilikum. Bild: Raphael Rohner

(4. November 2021) Der ganze Prozess geschieht unter einem Dach. Vom Saatgut, das aufgezogen wird... Bild: Raphael Rohner

(4. November 2021) ...bis die Pflanzen etwas grösser sind... Bild: Raphael Rohner

(4. November 2021) ...und von den sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die «Topftürme» versetzt werden und dann vertikal in den Reihen aufgehängt werden. Bild: Raphael Rohner

(4. November 2021) Dort wachsen die Pflanzen unter Kunstlicht, das dem Sonnenlicht nachempfunden ist. Bild: Raphael Rohner

(4. November 2021) Dann werden die Pflanzen geerntet,... Bild: Raphael Rohner

(4. November 2021) ...gewogen, portiniert... Bild: Raphael Rohner

(4. November 2021) ...und verpackt. Die Verpackung besteht aus Karton. Bild: Raphael Rohner

(4. November 2021) Unternehmer Christian Gerig handelt vor der Kräuterfarm mit Bambus. Bild: Raphael Rohner

(4. November 2021) In der Kräuterfarm wird aber nicht nur Basilikum angepflanzt. Bild: Raphael Rohner

(4. November 2021) Das Betreiberteam macht auch Tests mit essbaren Blumen,... Bild: Raphael Rohner

(4. November 2021) ...Pfefferminze und Salbei. Bild: Sandro Büchler

(4. November 2021) Aber auch mit verschiedenen Chilisorten, Rosmarin und Lavendel wird experimentiert. Bild: Raphael Rohner

(4. November 2021) Die Kräuterfarm ist von der Aussenwelt abgeschlossen. Bild: Raphael Rohner

(4. November 2021) Luft und Wasser werden gefiltert. Hier der Wassertank. Unter anderem wird der ph-Wert des Wasser stets kontrolliert. Bild: Sandro Büchler

(4. November 2021)

Notgedrungen vom Bambus zu den Kräutern

Der 44-Jährige ist Unternehmer mit Leib und Seele. Das merkt man rasch. Bevor er jedoch zu den Kräutern kam, baute der HSG-Absolvent noch während seiner Studienzeit eine Sozialfirma in Afghanistan auf. Später widmete er sich während zehn Jahren bereits einer Pflanze, nämlich Bambus. Auf einer Fläche so gross wie die Insel Mainau hatte Gerig in China Bambus angepflanzt, verkaufte das Holz und Extrakte aus den Blättern in Asien, Europa und den USA. 2016 wurde Gerig im «Tagblatt» als St.Galler Bambus-König betitelt.

Doch mit der Pandemie kam alles anders. Die Lieferungen verzögerten sich immer mehr, schliesslich ging gar nichts mehr.

«Es war hart, als ich 2020 die Firma schliessen musste.»

Als Corona-Opfer sieht sich Gerig dennoch nicht. «Ich wollte ohnehin nicht mehr so viel reisen, war reisemüde.» Er habe einen Job «vor der Haustür» gesucht. «Dort, wo ich lebe, wo meine Familie und meine Kinder sind.» Gleichzeitig wollte er wieder mit einem Rohstoff zu tun haben.

Christian Gerig hat die Kräuterfarm vor einem halben Jahr gestartet. Bild: Raphael Rohner

(4. November 2021)

Schliesslich habe er einige Youtube-Filme über Indoor-Farmen gesehen – «und dann hat es mich irgendwie reingezogen». Anfang 2021 bezieht Gerig die Halle im Sittertobel, baut das abgeschlossene Ökosystem. Rund eine Million Franken investierten er und seine Partner bis jetzt. Noch immer sei es ein junges Unternehmen.

«Wir sind immer noch am Lernen.»

Baut er auch Hanf an? «Die Frage kommt fast immer.» Mache er aber nicht, das machen schon viele andere, sagt Gerig. Doch die Indoor-Kräuterfarmen hätten heute aufgrund des Hanfs einen sehr hohen Qualitätsstandard. Die Legalisierung von CBD-Hanf habe einen enormen Investitionsboom ausgelöst, die Anlagen wurden immer ausgereifter. «Von dem Wissen profitieren wir.»

Hinweis: Tag der offenen Tür in der Indoor-Kräuterfarm. Morgen Freitag, 19. November, 2021 von 13 bis 18 Uhr. Moosmühlestrasse 8, Halle 2. Es gilt eine Zertifikatspflicht (3G).