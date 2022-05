Tier-Trottinette in St.Gallen: Wer kümmert sich um die Flitzer?

Reportage «Es ist wie Ostereiersuchen»: Wie sich der Finne Miika Nieminen in der Stadt St.Gallen um die Tier-E-Trottinette kümmert Seit knapp zwei Jahren bietet die deutsche Firma Tier in St.Gallen rund 350 Elektro-Trottinette und 200 E-Bikes an. Doch wer wartet die Flitzer? Sandro Büchler Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Der Finne Miika Nieminen ist Tier-Ranger in der Stadt St.Gallen, das heisst er sammelt defekte und fernab abgestellte E-Trottinette ein. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022)

Miika Nieminen blinzelt in die Morgensonne. Der Finne fährt im Riethüsli eine Testrunde mit einem E-Trottinett des Anbieters Tier, bei dem er zuvor den Akku ausgetauscht hat. Es ist kurz nach sechs Uhr. Nieminen ist ein sogenannter Tier-Ranger – er sammelt die türkisblauen Trottinette und E-Bikes des deutschen Unternehmens, die zwischen St.Gallen und Gossau an allzu abgelegenen Orten abgestellt werden oder defekt sind, ein. Oder er tauscht ganz einfach den Akku aus.

Auf seinem Handy werden Nieminen auf einer Karte ganz viele Punkte angezeigt. Alles Standorte von Tier-Fahrzeugen. Bei den roten Punkten ist der Akkustand kritisch. Dort heisst es für den 33-Jährigen: den leeren Akku raus, einen frischen Akku rein. Fertig. Routiniert fährt Nieminen mit seinem Lieferwagen zum E-Trottinett und holt einen Akku aus einer grossen Metallkiste. Erledigt. Nächste Aufgabe.

Akkus, Akkus, Akkus. Jeder ist sechs Kilogramm schwer. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022)

Bei gelben oder grünen Punkten liegt ein anderes, weniger dringendes Problem vor. Wird ein E-Scooter beispielsweise eineinhalb Tage nicht benutzt, bekommt Nieminen eine Meldung. Ein in der Spisegg abgestelltes Trottinett verlädt er an diesem Morgen in den Lieferwagen und bringt es zurück in die Stadt. In die Werkstatt kommen defekte Fahrzeuge, etwa wenn sich eine Abdeckung gelöst, das GPS-Signal ausgesetzt hat oder die Radgabel mutwillig zerbrochen wurde. In seiner App kann Nieminen den Schaden melden, damit die Mechaniker in der Zentrale im Linsebühl bereits wissen, was kaputt ist und welches Ersatzteil von Nöten sein wird.

Von Quartierstrassen und Sackgassen

Manche gehen recht unzimperlich mit den Fahrzeugen um. Ein Scooter wurde schon aus Drei Weieren gefischt. Und obwohl rund um die Stadt eine unsichtbare Grenze definiert ist, hinter der aufgrund des GPS-Senders die Geschwindigkeit gedrosselt wird, sind St.Galler Tier-Trottinette schon in Speicher, in Rorschach oder weit im Thurgau aufgetaucht. Vom langsamen Tempo und der 25-Franken-Busse für die Ausfahrt lassen sich einige offenbar nicht abschrecken.

Tier-Ranger Miika Nieminen sammelt verwaiste E-Scooter ein wie hier in einer Quartierstrasse, wo das Gefährt seit zwei Tagen unbenutzt stand. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022) Auf einer App sieht er die Standort aller E-Trottinette und E-Bikes, bei denen der Akkustand kritisch ist, allenfalls einen Defekt aufweisen oder zu lange nicht benutzt wurden. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022) Wenn ein Scooter eineinhalb Tage nicht benutzt wird, holt Nieminen oder einer seiner Kollegen das Gefährt ab... Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022) ...und bringen es an einen besser frequentierten Ort in der Stadt. Hier beispielsweise am Hauptbahnhof St.Gallen. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022) Die E-Trottinette entsperren, das Auftragsbuch, der Schadensreport an die Werkstatt: Alles läuft übers Handy. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022) Miika Nieminen ist oft in den hinteresten Ecken der St.Galler Quartiere unterwegs. Denn dort stellen die Leute die E-Trottinette manchmal ab. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022) Nebst den Trottinetten wechselt der Finne auch die Akkus der rund 200 E-Bikes in St.Gallen. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022) Den erschöpften Akku raus, den Akku mit frischer Power wieder rein. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022) Kurze Pause. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022) Dann geht es weiter. Miika Nieminen sammelt weitere Velos und Scooter ein. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022) Dieses Velo muss nicht zurück ins Stadtzentrum. Aber der Finne stellt es ordentlich zur Seite, damit es Fussgängerinnen und Fussgänger nicht den Weg verstellt. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022) Rund 35 Kilogramm schwer sind die E-Trottinette. Aber Nieminen kommt nicht so schnell ins Schwitzen. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022) Defekte Fahrzeuge bringt er in die Werkstatt. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022) Dort reparieren Nieminens Kollegen die teils malträtierten Fahrzeuge. Die robuste Bauweise war unter anderem eine Vorgabe der Stadt St.Gallen. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022) Die Scooter haben eine Nutzungsdauer von bis fünf Jahren. An diesen können 120 Teile ersetzt werden. So hofft das Unternehmen, die Langlebigkeit gewährleisten zu können. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022)

Der englischsprachige Nieminen kennt St.Gallen, die Aussenquartiere, die versteckten Ecken und die Sackgassen. Jene Orte, an welche die Leute mit den Tier-Scootern fahren.

«Die Karte der Stadt habe ich im Kopf, einfach die Strassennamen kenne ich noch nicht allzu gut.»

Der Finne fährt an eine Tankstelle. Fossilen Treibstoff braucht sein Lieferwagen nicht, er fährt mit Strom. Nieminen hält bei der Zapfsäule, weil bei einem Wohnhaus nebenan ein E-Scooter steht, der einen neuen Akku benötigt. Schulkinder schreiten dem Trottoir entlang und beäugen Nieminens Arbeit interessiert.

Nächste Quartierstrasse. Der 33-Jährige findet den Scooter nicht auf Anhieb. Für diesen Fall kann er vom gesuchten Trottinett einen kurzen, etwas schrillen Ton anfordern.

«Ich hoffe, ich wecke damit nicht die ganze Nachbarschaft auf.»

Es ist kurz vor 7 Uhr. Die Kirchenglocke schlägt und die Vögel zwitschern ohnehin seit Sonnenaufgang lautstark. Nieminen findet den Scooter hinter einer Treppe zu einem Wohnhaus versteckt. «Es ist wie Ostereiersuchen.»

Der Sport brachte ihn in die Schweiz

Miika Nieminen, Tier-Ranger in St.Gallen, kommt ursprünglich aus der finnischen Stadt Tampere. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022)

Nieminen kommt ursprünglich aus Tampere, die mit über 240’000 Einwohnerinnen und Einwohnern drittgrösste Stadt Finnlands. Er kam wegen seiner Liebe zum Unihockey in die Schweiz, spielte erst bei Olten in der obersten Schweizer Liga. Der sportliche Ehrgeiz für die Elite aber hat nachgelassen. Seit drei Jahren spielt Nieminen als Stürmer beim Unihockeyklub Rheintal Gators in Widnau. In der 1. Liga. Dort wohnt der Finne auch mit seinem Hund. Seit kurzem ist Nieminen wieder Single.

Vor drei Jahren beginnt er bei Tier zu arbeiten, erst in Zürich. Vor eineinhalb Jahren kommt er nach St.Gallen. «Ich bin stolz auf meinen Job und zeige gern, was ich tue.» Es sei kein allzu schwieriger Job, fügt Nieminen hinzu. Das ist leicht untertrieben. Denn nebst Fahrkünsten ist Muskelkraft gefragt. Die E-Trottinette, die der Finne von der Laderampe hievt, sind über 35 Kilogramm schwer. Ein Leichtes für Nieminen, der selbst bei brütender Hitze nicht ins Schwitzen zu kommen scheint und seine Mütze anbehält.

Keine Konkurrenz, sondern Ergänzung zum ÖV

Manuel Herzog leitet das zwölfköpfige Team, das die Tier-Scooter und -Velos in St.Gallen wartet und bei Fragen und Reklamationen hilft. Gerade scannt Herzog Rechnungen im improvisierten Büro. Es ist mehr Tisch und Stuhl in einer Ecke der Werkstatt. Der 39-Jährige ist ein bekanntes Gesicht in der Stadt. Er hat im Milchhüsli gearbeitet, war beim Aufbau des asiatischen Essenslieferdienstes Bamboo beteiligt und ist Mitgründer des «Esswerk».

Manuel Herzog, Operations Manager Tier St.Gallen. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022)

Bevor er Anfang des Jahres Operations Manager von Tier wurde, sei er der E-Mobilität durchaus kritisch gegenübergestanden. «Dann habe ich nach und nach erkannt, welchen Nutzen dies gerade auch für St.Gallen bringt.» Herzog sieht E-Trottinette und -Velos nicht als Konkurrenz für den öffentlichen Verkehr, wie das eine ETH-Studie vergangenes Jahr belegte.

«Gerade auf der letzten Meile – also von der Bushaltestelle bis zur Haustür – ergänzen die Fahrzeuge den ÖV.»

Der Standortleiter pflegt einen regen Austausch mit der Stadtverwaltung und bemüht sich um Kooperationen mit Tarifverbunden im ÖV.

Bus oder E-Trottinett? Tier-Standortleiter Manuel Herzog sieht die Mikromobilität als Ergänzung zum ÖV, nicht als Konkurrenz. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022)

In den vergangenen Jahren habe sich Tier stark weiterentwickelt und dabei auch auf Kritik reagiert. So werden nicht mehr ganze Scooter verladen, sondern nur noch die rund sechs Kilogramm schweren Akkus ausgetauscht. Diese werden mit Ökostrom geladen, der auch den Elektrolieferwagen von Nieminen und die E-Dreiräder antreibt, mit denen im Stadtzentrum Akkus ausgetauscht werden. «Unsere aktuellen Scooter haben eine Nutzungsdauer von bis fünf Jahren, an diesen können 120 Teile ersetzt werden», sagt Herzog.

«Klar schwarze Zahlen»

Seit Tier vor bald zwei Jahren in der Stadt aktiv wurde, hat das Unternehmen über 400’000 Fahrten in St.Gallen und in Gossau registriert. «Im Durchschnitt dauert eine Fahrt sieben bis acht Minuten und misst in der Regel zwei bis drei Kilometer.» Häufig beginnen die Fahrten beim Hauptbahnhof oder beim Marktplatz und enden etwa auf dem Rosenberg, bei der Olma oder weiter im Osten in St.Fiden. «Gerade Studentinnen und Studenten machen in St.Gallen einen guten Teil unserer Nutzerschaft aus», weiss der Standortleiter.

Das Hauptquartier von Tier in St.Gallen ist im Linsebühl. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022)

Seine anfängliche Skepsis hat sich zu grosser Begeisterung gewandelt. «Wir sind erfolgreich unterwegs, schreiben klar schwarze Zahlen.» Man sei natürlich alleiniger Anbieter. Das mache es für das Unternehmen, aber auch für die Stadt einfacher.

«Es herrscht hier definitiv weniger Chaos als in anderen Städten mit unzähligen Anbietern.»

Zum Vergleich: In St.Gallen sind rund 350 Trottinette und 200 Velos im Einsatz. In Berlin, wo das Unternehmen 2018 gegründet wurde, sind es 14’000 Trottinette allein von Tier. Herzog weibelt für das Unternehmen und die Mikromobilität. Offenherzig sagt er: «Im Herbst entscheidet die Stadt, welche Anbieter künftig eine Lizenz in St.Gallen erhalten. Wir hoffen natürlich, wir können hier weiterhin unsere Dienste anbieten.»

Ein gruseliges Erlebnis im Wald

Zurück bei Miika Nieminen. Nach einer kurzen Pause mit Energydrink, Gipfeli und einem Snus-Mundtabak unter der Lippe geht es weiter: Zum Bahnhof Haggen, dann zum Wolfganghof und weiter in den Schoren. Auch hier steht ein verwaistes Trottinett – voller Pollenstaub, ein Spinnennetz zwischen Lenker und Gabel. Der Finne bringt den E-Scooter später auf die Nordseite des Hauptbahnhofs. Die Gefährte, die er eine Stunde zuvor dort bereitgestellt hatte, sind bereits wieder weg.

Begehrt wie heisse Weggli: Tier-E-Scooter am Hauptbahnhof in St.Gallen. Bild: Michel Canonica (12. Mai 2022)

Während am Radio gemeldet wird, dass Finnland dem Nato-Verteidigungsbündnis beitreten wolle, erzählt Nieminen von seinen Abenteuern. Auf seinen Touren zu früher oder später Stunde habe er nicht nur einmal ein Paar durchs offene Fenster beim lautstarken Sex gehört. Ein gruseliges Erlebnis ist Nieminen besonders in Erinnerung geblieben. Während eines heftigen Gewitters soll er den Akku bei einem im Wald abgestellten Trottinetts wechseln. Als er zum angezeigten Punkt gekommen sei, sah er ein grosses Feuer – und Menschen darum.

«Da habe ich rechtsumkehrt gemacht.»

