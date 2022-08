Reportage «Es ist fast Bauen mit Zahnstocher und Pinzette»: Weshalb beim St.Galler Sitterviadukt Handarbeit in schwindelerregender Höhe gefragt ist Am SBB-Sitterviadukt zwischen Bruggen und Winkeln wird ein neuer Velo- und Fussweg gebaut. Vier statt wie zuvor nur zwei Meter breit soll dieser werden. Auf der Baustelle fordert nicht nur die Hitze die Arbeiter. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

St.Gallen, 03.08.2022, SG - Bauen in schwindelerregender Höhe: Reportage von der Baustelle Sitterviadukt SBB/Sitterbrücke. Dort wird ein neuer, breiterer Steg für Velo- und Fussgänger gebaut. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022)

Das Gerüst wackelt und wippt, als zwei Bauarbeiter mit je einer Karrette zu ihrem Arbeitsplatz in luftiger Höhe schreiten. Sie schuften 63 Meter über der Sitter am SBB-Viadukt. An der Südseite der Eisenbahnbrücke zwischen Bruggen und Winkeln wird ein neuer Fuss- und Veloweg befestigt. Statt zwei Meter wird der neue Steg mit vier Metern doppelt so breit sein wie früher. Seit knapp einem Jahr laufen die Arbeiten.

«Ein nicht alltägliches Unterfangen», sagt Projekt- und Bauleiter Jürg Schmidheiny. Er ist Bauingenieur beim schweizweit tätigen und auf Brückenbau spezialisierten Ingenieurunternehmen Bänziger und Partner. Aktuell werden die Träger betoniert, auf die die Platten für den künftigen Velo- und Fussweg kommen.

Sieben Meter in die Brücke gebohrt

Jürg Schmidheiny, Projekt- und Bauleiter. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022)

Die alten Träger, die zuvor fast 100 Jahre den Steg entlang der Bahnlinie trugen, werden saniert. «Auf ihnen wird auch zukünftig ein Teil des Gewichts lasten», sagt Schmidheiny. Zwischen den bestehenden Trägern – im Fachjargon als Kragträger bezeichnet – werden aktuell zusätzliche Tragelemente gebaut. Diese wurden in den vergangenen Monaten in der 1925 gebauten Brücke verankert. «Für diese Anker wurde sieben Meter ins Viadukt gebohrt.» Unter den beiden Gleisbetten hindurch, fast bis auf die andere Seite der Brücke. Jetzt werden die Anker mit Armierungseisen und Beton umschlungen.

Wenn sich die Arbeiter mit der Karrette auf dem Gerüst bewegen, wackelt es leicht. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022) Das Gerüst hängt am Viadukt und ist mit dem Brückenkopf verkeilt. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022) Die Arbeiter betonieren sogenannte Kragträger, also vier Meter breite Betonelemente, auf denen später der Fuss- und Veloweg zu liegen kommt. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022) Das SBB-Sitterviadukt zwischen Bruggen und Winkeln ist 63 Meter hoch. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022) Ein Arbeiter bereitet die Schalung eines Trägers vor. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022) Alles dafür nötige Material müssen die Arbeiter eigenhändig zum Bauplatz bringen, denn es gibt keinen Kran oder schwere Maschinen auf der Baustelle. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022) Messen, ob alles stimmt. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022) Hier gut sichtbar: Zwischen den bestehenden Trägern werden zusätzlich neue betoniert. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022) Während ein Zug vorbeisaust, erklärt Projekt- und Bauleiter Jürg Schmidheiny das Bauvorhaben. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022) Die neuen Träger sind mit einem Ankerzug an der Brücke befestigt. Für jeden dieser Anker wurde sieben Meter tief ins bestehenden Viadukt gebohrt. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022) Viel Handarbeit ist gefragt. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022) Die bestehenden Träger werden saniert, denn sie tragen auch zukünftig einen Teil des Gewichts des Stegs. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022) Die Bauweise der Kragträger ist komplex. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022) Auch westlich der SBB-Sitterbrücke wurde gebaut. Der Velo- und Fussweg geht hier weiter. Um den Weg ebenfalls auf vier Meter zu verbreitern, wurde der Hang abgetragen und später neu bepflanzt. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022) Auch eine Sickerleitung wurde in den Hang gebaut. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022) Mittagspause für die Arbeiter. Sie verziehen sich an den Schatten. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022) En Guete! Bild: Tobias Garcia (03.08.2022)

Einen Kran gibt es auf der Baustelle nicht. Auch schwere Maschinen können nicht auf das Gerüst, da dieses nur am Viadukt befestigt ist. «Deshalb muss hier vieles von Hand gemacht und das Material von der Ost- oder Westseite zum Bauplatz auf der Brücke gebracht werden», erläutert Schmidheiny. Die Holzschalungen zum Betonieren der Träger tragen die Arbeiter Stück um Stück her. Speziell sei auch die an der Brücke «hängende» Schalung der Kragträger, so der Bauingenieur.

«Das Gewicht des Betons können wir nicht zusätzlich auf das bereits schon hängende Gerüst stützen.»

Immerhin müssen die Arbeiter den Beton nicht auf die Brücke schleppen – dieser kommt durch eine Pumpleitung.

Was gegen das Bauen mit einem Kran sprach

Beat Rietmann, der St.Galler Stadtingenieur, erklärt, weshalb ohne Kran gebaut wird. «Wir bewegen uns in einem in mehrfacher Hinsicht sensiblen Umfeld.» Einerseits sei das SBB-Viadukt denkmalgeschützt und die Arbeiten müssten deshalb mit der nötigen Vorsicht erfolgen.

«Andererseits ist das Sittertobel eine spezielle Landschaft, ein Ökosystem, das möglichst wenig gestört werden soll.»

Beat Rietmann, Stadtingenieur der Stadt St.Gallen. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022)

Doch nicht nur Auflagen von Natur- und Denkmalschützern sprachen gegen einen Kran. Die SBB stellen ebenfalls hohe Anforderungen. «Auch ein Kabelkran vom einen Ende der Brücke zum anderen wäre punkto Sicherheit zu anspruchsvoll», sagt Rietmann. Der Kran könnte den Oberleitungen gefährlich nahe kommen. Deshalb sei viel Handarbeit nötig, so der Stadtingenieur. «Es ist fast schon Bauen mit Zahnstocher und Pinzette.»

Stadtingenieur fürchtet frühen Schneefall

Viel Handarbeit, das erklärt auch die lange Bauzeit. Diese löste bei Baubeginn Wirbel aus. Bis Herbst 2023, also volle zwei Jahre, sollte die Brücke gesperrt werden. Insbesondere der Verkehrsclub der Schweiz (VCS) übte Kritik an der langen Sperrung und forderte mehr Tempo. Inzwischen haben Bauherrin und Bauunternehmung reagiert. Bereits im Dezember stellte Rietmann einen Bauabschluss Ende 2022 für die Arbeiten an der Brücke in Aussicht. «Wenn alles nach Plan läuft.»

Das sei immer noch realistisch, sagt der Stadtingenieur heute. Zwar sei es bei den Ankerarbeiten zu Verzögerungen gekommen. Die will man aber wieder aufholen. «Die aktuell trockene Witterung spielt uns in die Karten.» Ende Jahr sollen die Arbeiten an der Brücke fertig sein. So müssten gemäss Rietmann im Frühling 2023 nur noch die Wegstücke zur Brücke fertiggestellt werden.

«Ich hoffe einfach, dass es im Oktober nicht schon schneit.»

Auch westlich des SBB-Viadukts in Richtung Winkeln sind die Arbeiten für den neuen Fuss- und Veloweg beinahe abgeschlossen. Nur wenige Meter nach der künftigen Brückenüberquerung teilt sich der Weg – in einen zwei Meter breiten, gekiesten Fussweg und einen 3,4 Meter breiten, asphaltierten Veloweg. Dieser wird in den kommenden Tagen asphaltiert.

Links der zukünftige Gehweg, in der Mitte der Veloweg und rechts hinter dem Zaun die Bahnlinie. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022) Auch eine Sickerleitung musste in den Hang zum Gübsensee eingebaut werden. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022) Bild: Tobias Garcia (03.08.2022)

Die grösste Herausforderung ist indes die Sicherheit auf der Baustelle. Der Zugverkehr auf der Ost-West-Achse soll möglichst wenig beeinträchtigt werden. Kleine orange Spiegel, die an den vier Gleissträngen alle fünf Meter befestigt sind, registrieren kleinste Bewegungen.

Das automatische Gleisüberwachungssystem registriert kleinste Verschiebungen der Schienen. Passiert das, wird Alarm ausgelöst. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022)

Kommt es zu Abweichungen, löst das einem Alarm aus und die Züge müssen die Geschwindigkeit drosseln. «Wir hatten einige Fehlalarme», sagt Rietmann. Bei der Hitze spielte das Messsystem manchmal einen Streich.

Wegen der Hitze starten die Arbeiter bereits um 6 Uhr

Daniel Püntener, Polier. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022)

Die hohen Temperaturen machen nicht nur der Technik zu schaffen, sondern auch Polier Daniel Püntener. «Wir beginnen deshalb schon um 6 Uhr.» Wichtig seien Trinkpausen. «Aber streng ist die Arbeit primär, weil wir das ganze Baumaterial auf die Brücke tragen müssen», sagt der 57-Jährige. Die Höhe jedoch mache ihm nichts aus.

«Das Gerüst vibriert etwas, aber das ist nichts aussergewöhnliches.»

Es ist 12 Uhr und die Sonne brennt vom Himmel. Die Arbeiten machen im Schatten einiger Bäume Mittagspause, nehmen Sandwiches hervor oder essen Mitgebrachtes aus Tupperware. Der Kugelgrill neben der Baracke kommt heute nicht zum Einsatz.

Mittagspause für die Arbeiter. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022)

Es wird auf Italienisch geflachst, per Videoanruf mit Freunden gescherzt. Trotz der Hitze ist die Stimmung heiter. Ein Arbeiter hält den Kopf unter den Wasserhahn, um sich abzukühlen. Polier Püntener sagt:

«Wer uns stattdessen eine Glace bringen möchte, wir wären natürlich nicht abgeneigt.»

