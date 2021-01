Reportage «Es gefällt mir, den Elementen ausgesetzt zu sein»: Mit Ski und Drache flitzt ein Snowkiter den Hohfirst bei Engelburg hinauf Snowkiter sind den Elementen ausgesetzt. Genau das liebt Marco Fey an der Sportart. Angst hat der Bischofszeller nicht, doch je älter er wird, desto grösser wird der Respekt. An windigen Wochenenden kitet er auf dem Hohfirst bei Waldkirch. Mirjam Bächtold 19.01.2021, 17.00 Uhr

Marco Fey aus Bischofszell besucht oft den Hohfirst zum Snowkiten. Auf grösseren Touren lässt er sich vom Kite im Bündernland auch auf 2500er hochziehen. Bild: Tobias Garcia (18. Januar 2021)

Mit den Ski den Hügel hinauffahren – was wider die Natur klingt, ist für Marco Fey völlig selbstverständlich. Er hat seinen eigenen Skilift: einen Kite oder auf Deutsch Drachen. Der gleitschirmähnliche Kite lässt sich über vier Seile steuern. Marco Fey trägt einen Gurt, der mit dem Kite verbunden ist. Selbst bei nicht allzu starkem Wind zieht ihn dieser auf den Hügel.

Abwärts gewinnt er an Geschwindigkeit, und sobald er direkt unter dem Kite ist, zieht er am Steuer-Bar, was den Winkel des Schirms ändert und Marco Fey hebt ab. Er fliegt etwa zwei Meter über dem Boden und landet nach dem Sprung im weichen Neuschnee auf dem Hohfirst.

Anfänge bei Waldkirch

Hier zwischen Engelburg und Waldkirch ist ein Platz, an dem sich bei Bisenlage und an schönen Tagen viele Kiter treffen. An diesem Nachmittag flockt es noch leicht und Marco Fey ist der einzige Sportler. Vor acht Jahren hat er sich an diesem Hang das erste Mal den Gurt umgeschnallt und vom Kite ziehen lassen. Es ist ein guter Hügel für Anfänger, hier bringt er die Sportart nun auch seinem Göttibub näher.

Doch für Marco Fey reicht der Hohfirst nicht lange. Immer wieder zieht es ihn auf höhere Berge, der höchste Gipfel, auf den er sich vom Wind ziehen liess, war mit 3163 Metern der Pizzo Stella in Italien.

Snowkiten ist keine Sportart für Ängstliche. Man erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde und Flughöhen von bis zu 20 Metern über dem Boden. Marco Fey weiss, wie er den Kite steuern muss, um wieder sanft landen zu können.

Marco Fey Bild: Tobias Garcia

Er liebt die Sportart, weil er dabei den ganzen Tag draussen an der frischen Luft ist. «Es gefällt mir, den Elementen ausgesetzt zu sein. Man muss so viele Faktoren beachten, wie den Wind, das Wetter, die Schneeverhältnisse. «Jede Situation ist anders, das ist das Tolle daran», sagt der 34-Jährige. Er sucht mit seinen Kite-Freunden gern nach neuen Plätzen, an denen noch nie jemand zuvor mit dem Kite war und stellt sie dann auf Kiter-Plattformen im Internet.

Wie ein zweiter Geburtstag

«Mit der Erfahrung kommt die Routine und man legt die Nervosität ab. Ich habe den Wind und seine Tücken kennen und einschätzen gelernt.» Einmal gab es trotzdem eine Situation, in der Marco Fey Angst bekam. An einem Hang zog ihn eine plötzliche Windböe rasant in die Luft.

«Plötzlich befand ich mich etwa 200 Meter über dem Boden, unter mir eine Stromleitung und ein See.»

Heute kann er bei der Erinnerung lachen. Damals hatte er Angst. Er reagierte gut, wendete den Kite und flog mit dem Wind ins Tal zurück. «Ich hatte grosses Glück. Dieses Datum schrieb ich als zweiten Geburtstag in den Kalender.» Das Erlebnis verdeutlichte ihm, dass er nur ein Leben hat. «Anfänger sollten keine so hohen Flüge oder Sprünge wagen», sagt Marco Fey. Je älter er werde, desto weniger Nervenkitzel brauche er. Dafür nehme der Respekt zu.

Es soll ein Hobby bleiben

Im Snowkiten gibt es auch Wettbewerbe und Rennen. Ragnarok in Norwegen ist das längste Rennen, die Strecke misst über 100 Kilometer. Im Freestyle gibt es zudem Wettkämpfe, bei denen die besten Sprünge prämiert werden. Marco Fey reizt weder das eine noch das andere. «Das Kiten soll für mich ein Hobby bleiben und Spass machen. Rennen fahren bedeutet Arbeit», sagt er.

Er habe es bei Kollegen gesehen. Wenn er in die Berge fahren konnte, um neue Orte zu entdecken, mussten sie am Rennen teilnehmen, für das sie sich eingeschrieben hatten.

«Ich will nicht, dass das Kiten für mich zu einem ‹Müssen› wird.»

Im Winter auf dem Schnee, im Sommer auf dem Wasser

Das Kitesurfen auf dem Wasser ist nun auch eine olympische Disziplin. An den kommenden Olympischen Spielen, die verschoben werden mussten, werden erstmals Kitesurfer antreten. Marco Fey beherrscht diese Sportart ebenfalls. Wenn der Schnee weg ist und die Temperaturen wieder steigen, tauscht er seine Ski gegen ein Kiteboard und surft damit auf Schweizer Seen.

Sein Brett hat auf der Unterseite eine Art Flügel montiert, dadurch erhält es mehr Auftrieb, sobald es aus dem Wasser kommt und man kann höher springen. Fey erklärt:

«Es funktioniert ähnlich wie ein Tragflügelboot.»

Ob er lieber im Schnee oder auf dem Wasser mit seinem Kite unterwegs ist, kann er nicht sagen. «Das Schöne ist, dass in der Schweiz beides möglich ist, weil wir die Jahreszeiten haben», sagt er. Was ihm noch fehlt, ist die Erfahrung im Meer. Das ist sein nächstes Ziel, sobald Reisen wieder möglich ist.