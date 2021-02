Reportage «Es fühlt sich an wie im Gefängnis»: Jugendliche in St.Gallen wollen aus dem Lockdown ausbrechen und endlich wieder feiern Bars, Clubs und sämtliche Freizeiteinrichtungen sind wegen der Coronapandemie geschlossen. Jugendliche haben kaum noch Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Das schlägt aufs Gemüt. Ein Rundgang durch das abendliche St.Gallen. Marlen Hämmerli 21.02.2021, 18.30 Uhr

Sie sitzen neben der grossen Vase auf dem Roten Platz, wie die Hühner auf der Stange. Zwei Mädchen, zwei Jungs. Zwischen ihnen kreist eine Weissweinflasche. Es ist kurz nach 20 Uhr, die Flasche fast leer und aus einem Handy plärrt serbische Musik.

Jan Gehr (von links), Flavio Raimondi, Anastasia Kästli und Melina Bodenmann gehen wortwörtlich in den Ausgang: Ihre Freitag- und Samstagabende verbringen die Jugendlichen wegen Corona oft draussen. Bild: Arthur Gamsa

Corona vermiest ihnen das Jungsein, das Leben, einfach alles. So fühlen sich die Vier. Kollegen treffen? Beschränkt möglich. Am Wochenende in einen Club oder eine Bar? Nicht möglich. Konzerte, Anlässe? Alles abgesagt. Einer von ihnen, der 18-jährige Flavio Raimondi, sagt:

«Es fühlt sich an wie im Gefängnis. Wir sind im Freien, fühlen uns aber trotzdem eingesperrt.»

Zu Hause hängen oder mit dem Auto ziellos durch die Gegend fahren

Der Bundesrat hat am Mittwoch Lockerungen speziell für bis 18-Jährige angekündigt. Doch davon hat diese Gruppe nichts, sie sind alle knapp über der Altersgrenze. Und das Partymachen in Clubs bleibt fürs Erste unmöglich. Der Ausgang muss anderswo stattfinden. Melina Bodenmann sagt, sie sei in letzter Zeit öfter zu Hause. In der kalten Jahreszeit sowieso. Oder sie und Kollegen fahren ziellos mit dem Auto durch die Gegend, um im Warmen quatschen zu können.

Auch private Partys sind verboten. Es dürfen sich höchstens fünf Personen, wenn möglich aus nur zwei Haushalten, treffen. Die Uzwilerin Bodenmann hatte für ihren 18. Geburtstag eine grosse Party geplant. Wollte ihn gemeinsam mit ihrer besten Kollegin feiern, die ebenfalls kürzlich volljährig wurde. Sie hatten einen Raum gemietet, Freundinnen und Freunde eingeladen, den Alkohol parat. Vor zwei Wochen sollte die Party steigen, dann mussten sie sie absagen. Den Schritt ins Erwachsensein konnten sie nicht feiern.

«Was soll man machen?»

Die Stadtlounge wird zur Clublounge

Die Vier sind bei weitem nicht die einzigen, die den Freitagabend auf dem Roten Platz verbringen. Zigarettenrauch liegt in der Luft und ein Hauch von Marihuana. Die 16 Bubbles über der Stadtlounge leuchten in weiss, gelb, violett und geben dem Platz die Atmosphäre einer Clublounge. Stimmengewirr, Lachen und Kreischen. Leise ist es hier nicht.

Der Uzwiler Peshir in der Mitte der Gruppe sagt: «Weil ich nicht mehr Vollgas in den Ausgang kann, spare ich viel Geld.» Bild: Arthur Gamsa

Eine Passantin überquert den Platz in raschen Schritten. Ob sie die Jugendlichen stören? «Nein, das nicht.» Und nach kurzem Zögern: «Aber eventuell der Abfall danach.»

Am Tisch vor der Kinderkrippe Sumsihuus haben es sich fünf Mädels und ein Junge bequem gemacht. Vor ihnen stehen Wegwerfbecher, eine Vodkaflache, mehrere Flachen mit Softdrinks. Sie chillen, während aus einer Box der Song «Young, Wild & Free» dröhnt. Der Refrain wirkt wie eine Botschaft an alle, die gewillt sind zuzuhören:

Der Spielplatz der Kinderkrippe wird zum Spielplatz für Jugendliche. Bild: Arthur Gamsa

Bis ein Securitas auftaucht und dem Spass ein Ende bereitet, sie vom umzäunten Platz vor dem Sumsihuus vertreibt, weil es ein Privatgrundstück ist. Hausfriedensbruch lautet das Vergehen. Der Securitas achtet aber auch darauf, dass nichts liegen bleibt, keine leeren Flaschen, Dosen oder Becher.

Unverständnis für die Massnahmen

Vom fünften Stock aus beobachtet Heidi Widmer die Szene. Sie ist in ihren 20ern und hat gerade Kollegen zu Besuch. Zusammen chillen sie auf dem Balkon, wechseln dann in die warme Stube. Widmer wohnt seit eineinhalb Jahren mit ihrem Freund in der Wohnung hoch über dem Roten Platz. Nach ihrer Schätzung würden sich jetzt während der Pandemie nicht mehr Jugendliche hier treffen als vor der Krise. «Es ist eigentlich immer friedlich. Ab und zu wird es mal lauter, aber nicht schlimm.»

Unten hat sich inzwischen eine grössere Gruppe eingefunden, etwa acht Jungs zwischen 15 und 19 Jahren. Einer von ihnen versteht die Logik hinter den Massnahmen überhaupt nicht – so wie viele Jugendliche, die an diesem Abend durch die St.Galler Innenstadt ziehen. «Warum sollen wir in der Freizeit befolgen, was wir in der Schule nicht befolgen?», fragt der 17-Jährige.

«An der frischen Luft dürfen wir nur fünf sein, im Klassenzimmer sind wir 20. An der Haltestelle müssen wir Abstand halten, im Bus kleben wir aneinander.»

Der Junge mit dem schwarzen Haar kennt viele, die – um weiterhin zusammen zu sein – einen Partyraum oder einen Hobbykeller gemietet haben. Zwei Sofas rein, einen Fernseher und fertig ist der private Treffpunkt.

Das Leben muss weitergehen

Am Hauptbahnhof beim Treffpunkt haben sich zwei Gruppen zusammengefunden. Zusammengesackt sitzen sie in Trainerhosen und gefütterten Jacken beieinander. Ein Mädchen hat einen drei Monate alten Zwergspitz dabei. Aufgeregt will er an einem weissen Fleck am Boden lecken, bis sie ihn an der Leine zurückzieht.

Vor dem Imbissstand der Metzgerei Schmid steht ein 19-Jähriger. Er sagt: «Die Coronamassnahmen sind absoluter Bullshit, vor allem die Fünferregel.» Er besuche das Kaufmännische Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen (KBZ). «Und dann stehe ich in der Schlange für den Zmittag und da stehen geschätzt 300 Leute vor mit.»

Den Sinn hinter all den Massnahmen versteht er überhaupt nicht und gibt offen zu, dass er schon Homepartys mit rund 20 Leuten organisiert hat.

«Du kannst ja nicht einfach aufhören zu leben wegen Corona.»

Die Fünferregel zerstört Freundeskreise

Ein Junge, der gerade mit seiner Kollegin vor dem Vadian steht, sagt zur Pandemie mit Folgen:

«Das einzig Positive ist, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass irgendwo anders mehr läuft.»

Der 19-Jährige hat wegen Corona seinen Freundeskreis verloren. Schon die erste Personenbeschränkung hat Streit ausgelöst: Wer geht mit wem raus? Wer trifft sich mit wem und wer wird ausgeschlossen? «Da bin ich gar nicht mehr raus. Habe jeden Kontakt verloren.» Ein guter Kollege verlor seinen Vater. «Und ich konnte nicht für ihn da sein. Das tat mir mega leid.»

Überall, wo es etwas geschützt ist, wo es Sitzplätze gibt und vielleicht sogar einen Tisch, überall dort finden sich Jugendliche zusammen. Auch im Leonhardspärkli sitzt eine Gruppe.

Einer von ihnen, Dan Van de Gaer, fühlt sich missverstanden.

«Ich habe das Gefühl, wir Jungen werden nicht ernst genommen mit unseren Bedürfnissen.»

Jugendliche sind in ihrer Entwicklungsphase, suchen und brauchen sozialen Kontakt. «Das ist doch wichtig», sagt der 23-Jährige.

Durchhalten ist die einzige Option

Dieses Bedürfnis hat der Bundesrat am Mittwoch jedoch an der Medienkonferenz anerkannt. Und Bundesratspräsident Guy Parmelin sagte:

«Die Jugend ist zäh. Sie hält das durch.»

Darüber kann Sherine Ziegler nur lachen, wie viele andere an diesem Abend. Eigentlich mag die 17-Jährige nicht mehr «durchhalten». Eigentlich kotzt sie das alles an. Aber: «Was bleibt mir anderes übrig?» So sitzt sie mit zwei Freundinnen auf einer Bank auf dem Kornhausplatz, beobachtet die Jungs, und geniesst die Aufmerksamkeit.

Früher habe sie sich immer «mega» aufs Wochenende gefreut. Jetzt nicht mehr. Gibt es noch irgendetwas, auf das sie sich freut? «Ja, auf das Ende. Darauf, dass alles wieder öffnet. Darauf, dass die Normalität zurückkehrt.» Aber das Ende ist nicht in Sicht. Ein Zeithorizont fehlt und die angekündigten Lockerungen, deren Folgen, sind unsicher. Ziegler lacht freudlos und sagt: «Dafür habe ich jetzt mehr Zeit zum Lernen.»

Die meisten der Angesprochenen entdecken auch positive Aspekte an der Coronapandemie: Die Leute achten mehr auf die Hygiene, waschen regelmässig die Hände. Die Luft ist sauberer geworden, die CO 2 -Emissionen sind zurückgegangen. Und persönlich bleibt mehr Zeit für die Familie. Das Hamsterrad aus Schule und Arbeit dreht sich langsamer. Der Stress lässt nach.

«Das ist eigentlich das, was ich den Leuten mit auf den Weg geben möchte», sagt der 25-jährige Aaron Täschler. «Wir haben noch ein Leben. Es ist scheisse im Moment. Aber versucht mehr die Sachen zu sehen, die gehen. Und nicht nur, was nicht geht.»