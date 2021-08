Reportage Eine ganze Schule kompakt in 30 Containern: Ein Rundgang im neuen Provisorium des St.Geörgler Schulhauses Hebel und im bereits sanierten Werkhaus Das Hebel-Schulhaus in St.Georgen wird saniert. Darum müssen die Klassen ausziehen in einen Containerbau bei der Turnhalle. Die Schulleiterin Ursula Litscher sowie Lehrerinnen geben einen Einblick in die Züglete. Dinah Hauser 05.08.2021, 18.38 Uhr

Das Provisorium erhebt sich auf dem Sportplatz neben der Turnhalle. Bild: Tobias Garcia

Orange Kabel schlängen sich durch die Wiese neben der Turnhalle, dann durch die Luft zum Containerkomplex. Auf dem Sportplatz ragt das dreistöckige Provisorium der Primarschule Hebel in die Höhe. Wasser, Elektrizität und nun auch Internet sind angeschlossen, die letzten Arbeiten laufen noch. Es riecht nach Neubau in den Gängen und Zimmern. Dieser Tage beziehen die Lehrpersonen die Klassenzimmer auf Zeit.

Wandtafeln bleiben im Schulhaus

Michèle Höpli betritt ihr Zimmer im ersten Stock. «Ein Smartboard! So läss.» Sie arbeitet schon länger mit der digitalen Wandtafel und freut sich, dass sie diese Möglichkeit auch im Provisorium hat. Höpli schaut im Raum umher. Hier stapeln sich Kisten, da sind Pulte zusammengeschoben, an der Wand stehen Regale – wie in den anderen Zimmern auch. Alles muss noch eingerichtet werden, eine Zügelfirma hat aber Mobiliar und Kartons bereits in die entsprechenden Zimmer verteilt. «Ich habe ja noch etwas Zeit zum Einräumen», sagt die Lehrerin, die vor der Wand aus gestapelten Kartons steht, die sie vor Ferienbeginn gepackt hatte.

Ein Zimmer weiter zieht Rahel Müller ein. «Das gibt sicher genug zu tun», sagt sie lachend. Neben dem mobilen Smartboard soll auch noch ein Whiteboard ins Zimmer kommen. Sie fragt die Schulleiterin, ob sie etwas an die Wand hängen dürfe. Im Schulhaus hatte sie eine kleine Tafel, wo sie die Hausaufgaben notiert hat. Ursula Litscher verspricht, dies abzuklären. Leichtes wie Zeichnungen könne mit Magneten aufgehängt werden, die Wände des Provisoriums seien aber nicht so tragfähig. Daher wurden auch die schweren Wandtafeln im Hebel-Schulhaus belassen und mobile Tafeln, digital und analog, sind im Provisorium im Einsatz.

Die Pulte und Kartonschachteln sind bereits in den Zimmern. Nun geht es ans Einrichten. Bild: Tobias Garcia

Eine Besichtigung des Provisoriums zeigt: Für alles ist gesorgt. Auf jedem Stock hat es WCs und Garderoben, in jedem der acht Klassenzimmer ist ein Doppellavabo eingebaut. Auch der Vorbereitungs- und Sitzungsraum mit Drucker sowie das Büro der Schulleiterin finden Platz. Ein ganzes Schulhaus kompakt in 30 Containermodulen.

Für ein Jahr ist das Provisorium das Zuhause des Schulbetriebs. In dieser Zeit soll das gesamte Hebel-Schulhaus renoviert werden. Seit fast 70 Jahren wurde die Schule nicht mehr umfassend saniert. Das macht sich unter anderem an einigen sanitären Anlagen bemerkbar, von denen eine Toilette noch im Latrinenstil gehalten ist.

Schulleiterin Ursula Litscher ist zufrieden mit dem Provisorium, auch wenn hie und da ein Karton ins falsche Zimmer gebracht wurde, oder das Internet noch einen Tag länger auf sich warten lässt.

«Dafür, dass wir ein ganzes Schulhaus zügeln, läuft es super.»

Es fehle nun noch der Charme und das Leben im Provisorium. Darum sind derzeit die Lehrpersonen bemüht.

Ursula Litscher, Schulleiterin der Primarschule Hebel-Bach. Bild: Tobias Garcia

Viele von ihnen kommen am Mittwochmorgen früh die Schlüssel abholen. Die Kollegialität ist spürbar. Man tauscht sich über die Ferien aus, schaut bei den Nachbarinnen in die Zimmer, bietet Hilfe beim Einräumen an. Die Lehrerinnen sind sich einig: Man muss sich noch etwas einleben, aber das Provisorium ist schön und hell geworden. Litscher nimmt vor Ort die Bedürfnisse der Lehrpersonen auf, führt herum und schaut, wo noch Kleinigkeiten abgeklärt werden müssen.

Alles ist mit einem Etikett versehen

Die Vorbereitungen für den Umzug haben schon lange vor den Ferien angefangen und gipfelten im Kartonpacken. Lehrerin Michèle Höpli sagt: «Erst war nicht ganz klar, ob wir in der ersten Ferienwoche nochmals ins Schulhaus gehen können.» So habe man bereits während der Unterrichtszeit an Abenden mit dem Packen begonnen. Jede einzelne Kartonschachtel, jeder Stuhl, jeder Tisch, alles ist mit einem Etikett versehen worden. Dieses zeigt an, welches Stück in welches Zimmer im Provisorium gehört.

«Alles konnten wir aber nicht mitnehmen», sagt Litscher. Dafür sei im Provisorium zu wenig Platz. Doch weggeworfen wurde überzähliges Mobiliar nicht. «In einem Jahr, wenn die Sanierung abgeschlossen ist und wir wieder ins Schulhaus zügeln, brauchen wir die Möbel und das Material wieder.» Diese sind nun in einem Lagerraum der Stadt verstaut.

Ein Blick ins Schulhaus zeigt: Es ist alles draussen bis auf die Wandtafeln, und im Gang hängen noch ein paar Girlanden. Litscher erwähnt die Sammlung von Tierpräparaten, die im Estrich gelagert wurde. «Diese konnten wir dem Naturmuseum zur Begutachtung und eventueller Restauration überlassen.»

Werkhaus ist bereits bezogen

Litscher zeigt auch das bereits renovierte Werkhaus. Das ehemalige Wohnhaus wurde zuletzt unter anderem von der Tagesbetreuung genutzt. Nun finden sich hier zwei Stockwerke für das technische Werken und zwei Stockwerke für das textile Werken. Sie sind schon eingerichtet. «Diese Lehrpersonen konnten schon vorher zügeln», begründet Litscher. Sie findet die Renovation gelungen.

«Der Charme des alten Hauses wurde bewahrt, die Einrichtung modernisiert.»

Die Räume des Werkhauses sind bereits bezogen. Bild: Tobias Garcia

Die Tagesbetreuung muss ebenfalls noch mindestens ein Jahr in den Containern auf dem Schulhausplatz bleiben. Das Provisorium wurde bereits 2018 erstellt und ist gleich gross wie das neue bei der Turnhalle. «Wir konnten so von den Erfahrungen profitieren», sagt Litscher. Auch das neue Provisorium hätte man auf dem Schulhausplatz bauen können. Doch die Idee habe man wieder verworfen, sagt Litscher. «Dann wäre der Platz komplett zugestellt gewesen. So bleibt er den Kindern der Tagesbetreuung, den Klassen im Provisorium Hebel und dem Quartier weiterhin erhalten.»

Wie der Baumwipfelpfad

Zurück im Provisorium bei der Turnhalle richten sich zuoberst gerade Béatrice Renn und Christine Lanker ein. Sie unterrichten gemeinsam eine Klasse der Grundstufe. Im Hebel-Schulhaus hatten sie eines der grösseren Zimmer, im Provisorium ist nun noch etwa halb so viel Platz. «Das wird schon gehen», sind sich die beiden einig. Es sei ja nur auf Zeit. Christine Lanker schaut aus dem Fenster: «Es ist mal etwas anderes, die Blätter der Bäume von oben zu sehen. Ich musste gleich an den Baumwipfelpfad denken.» Sie haben sich ein Zimmer im obersten Stock gewünscht. «Sonst waren wir immer zu unterst. Wir wollten etwas Abwechslung.»

Ist denn alles da, was sie brauchen? «Das sehen wir dann», sagt Renn und lacht. Sie hätten für ein ganzes Jahr vorausschauend packen müssen und entscheiden, was eingestellt wird. Die mobile Wandtafel ist jedenfalls noch unterwegs. Fehlt sonst noch etwas? Renn sagt, wie aus der Pistole geschossen: «Die Kinder!»